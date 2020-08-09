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Атлетико подтвердил два случая заражения коронавирусом

Лига Чемпионов
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"Матрасники" обнаружили положительные тесты в Лиссабоне

Атлетико подтвердил два случая заражения коронавирусом
Новина українською

Вчера, 8-го августа "Атлетико" вылетел в Лисабон на матч 1/4 Лиги чемпионов против "Лейпцига". В Португалии мадридцы провели тестирование на COVID-19. В клубе обнаружено два положительных случая.

Сообщается, что оба человека находяться на самоизоляции.

"Вчера, в субботу, 8 августа, все члены основной команды и работники клуба прошли тесты на коронавирус в соответствии с протоколом УЕФА для участия в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Сегодня среди известных результатов появились два положительных тесты. Два человека теперь изолированы в своих домах, и о них немедленно сообщили в органы здравоохранения Испании и Португалии, УЕФА, Королевскую федерацию футбола Испании, Португальскую федерацию и Высший совет спорта.

Таким образом, был активирован соответствующий протокол, запланированный для этих обстоятельств, который требует проведения новых тестов для игроков первой команды, работников клуба и тех, кто находился в тесном контакте с положительными случаями. Это приведет к изменениям в расписании тренировок, в структуре проживания в столице Португалии", - говорится в сообщении "Атлетико".

Напомним, 13-го августа, в четверг "матрасники" сыграют против "Лейпцига" в четвертьфинале Лиги чемпионов.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов РБ Лейпциг коронавирус
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Источник:
Sky Sports
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