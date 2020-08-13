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РБ Лейпциг - Атлетико Мадрид: студия перед матчем. LIVE

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Увидимся в 21:20!

РБ Лейпциг - Атлетико Мадрид: студия перед матчем. LIVE
Егор Бобко Автор UA-Футбол
Новина українською

Ни дня без Лиги чемпионов - настоящая мечта фанатов!

Мы в редакции UA-Футбол тоже все большие фанаты, а потому не можем оставить без внимания такое событие. Вы многое потеряли, если не присуствовали на нашем вчерашнем стриме, где известный комментатор Роберто Моралес угадал точный счет матча "Аталанта" - "ПСЖ". Сегодня он же объяснит, почему в полуфинале нам стоит ждать (или не ждать) "Атлетико". Команду имени энергетического напитка будет защищать наш эксперт по немецкому футболу Борис Сорокин. А ничего не понимать и задавать много вопросов будет Егор Бобко!

Встретимся в прямом эфире уже в 21:20!

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В статье: Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Диего Симеоне РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн вТренде
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