Верратти: Впереди ПСЖ ждут самые важные 90 минут в жизни

Футболист "ПСЖ" Марко Верратти рассказал о настрое команды перед финалом Лиги Чемпионов.

"Лига Чемпионов - очень сложный турнир и мы уже преодолели большой путь. Впереди у нас 90 минут. Самые важные 90 минут в жизни. Мы должны быть готовы.

Мне уже лучше и все больше времени работаю с командой. Сделаю все, чтобы быть готовым к финалу. Я мог выйти в игре против "Лейпцига", но решение принимает главный тренер", - цитирует итальянца Goal.

Читайте также Вингер Баварии: Мбаппе может сделать разницу в финале Лиги Чемпионов

Финал состоится 23-го августа. Начало битвы - в 22:00.