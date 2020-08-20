Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верратти: Впереди ПСЖ ждут самые важные 90 минут в жизни
Главное не перенастроиться
Футболист "ПСЖ" Марко Верратти рассказал о настрое команды перед финалом Лиги Чемпионов.
"Лига Чемпионов - очень сложный турнир и мы уже преодолели большой путь. Впереди у нас 90 минут. Самые важные 90 минут в жизни. Мы должны быть готовы.
Мне уже лучше и все больше времени работаю с командой. Сделаю все, чтобы быть готовым к финалу. Я мог выйти в игре против "Лейпцига", но решение принимает главный тренер", - цитирует итальянца Goal.
Финал состоится 23-го августа. Начало битвы - в 22:00.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...