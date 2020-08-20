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Верратти: Впереди ПСЖ ждут самые важные 90 минут в жизни

Лига Чемпионов
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Верратти: Впереди ПСЖ ждут самые важные 90 минут в жизни
UA-Футбол
Новина українською

Футболист "ПСЖ" Марко Верратти рассказал о настрое команды перед финалом Лиги Чемпионов.

"Лига Чемпионов - очень сложный турнир и мы уже преодолели большой путь. Впереди у нас 90 минут. Самые важные 90 минут в жизни. Мы должны быть готовы.

Мне уже лучше и все больше времени работаю с командой. Сделаю все, чтобы быть готовым к финалу. Я мог выйти в игре против "Лейпцига", но решение принимает главный тренер", - цитирует итальянца Goal.

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Финал состоится 23-го августа. Начало битвы - в 22:00.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Марко Верратти Пари Сен-Жермен (Париж)
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