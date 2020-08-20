Вингер Баварии: Мбаппе может сделать разницу в финале Лиги Чемпионов

Кингсли Коман, который защищает цвета "Баварии", уверен, что его клубу стоит опасаться Килиана Мбаппе в предстоящем финале Лиги Чемпионов.

"Я играл рядом с ним несколько раз (в сборной Франции), потому постараюсь дать несколько советов. Уверен, что его игру также разберет тренерский штаб.

Он схож с Лео Месси. Килиан - игрок, который может сделать разницу и мы постараемся удержать его", - приводит слова Комана Goal.

Финал Лиги Чемпионов состоится в ближайшее воскресенье, 23-го августа.