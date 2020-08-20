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Вингер Баварии: Мбаппе может сделать разницу в финале Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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А как же Неймар?

Вингер Баварии: Мбаппе может сделать разницу в финале Лиги Чемпионов
UA-Футбол
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Кингсли Коман, который защищает цвета "Баварии", уверен, что его клубу стоит опасаться Килиана Мбаппе в предстоящем финале Лиги Чемпионов.

"Я играл рядом с ним несколько раз (в сборной Франции), потому постараюсь дать несколько советов. Уверен, что его игру также разберет тренерский штаб.

Он схож с Лео Месси. Килиан - игрок, который может сделать разницу и мы постараемся удержать его", - приводит слова Комана Goal.

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Финал Лиги Чемпионов состоится в ближайшее воскресенье, 23-го августа.

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В статье: Кингсли Коман Пари Сен-Жермен (Париж) бавария Килиан Мбаппе
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