Лига Чемпионов
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Вингер Баварии: Мбаппе может сделать разницу в финале Лиги Чемпионов
А как же Неймар?
Кингсли Коман, который защищает цвета "Баварии", уверен, что его клубу стоит опасаться Килиана Мбаппе в предстоящем финале Лиги Чемпионов.
"Я играл рядом с ним несколько раз (в сборной Франции), потому постараюсь дать несколько советов. Уверен, что его игру также разберет тренерский штаб.
Он схож с Лео Месси. Килиан - игрок, который может сделать разницу и мы постараемся удержать его", - приводит слова Комана Goal.
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Финал Лиги Чемпионов состоится в ближайшее воскресенье, 23-го августа.
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