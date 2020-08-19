"ПСЖ заслужил свой билет в финал ЛЧ". Тухель и Нагельсманн подвели итоги первого полуфинала ЛЧ

Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн прокомментировал вылет клуба в полуфинале Лиги чемпионов от французского "Пари-Сен Жермен" (0:3). Наставник парижан Томас Тухель также прошелся по следам успеха. Цитирует специалистов Goal.com.

"Первые 10 минут мы играли неплохо, но "ПСЖ" продемонстрировал высокое качество игры. Тем не менее, мы допустили 2-3 грубые ошибки в обороне. Когда мы пропустили второй мяч, то наша вера в себя иссякла. Конечно, "ПСЖ" заслужил свой билет в финал ЛЧ. Да, "РБ" провел хороший сезон, но сейчас нам все равно тяжело психологически. Парни придут в себя, мы покажем характер на внутренней арене", – констатировал Нагельсманн.

"Я не расслаблялся ни на минуту. Мы проповедовали свой стиль игры, контролировали контратаки соперника. Моя команда делала ставку на рывки атакующих футболистов между линиями "Лейпцига".Что я могу сказать Неймару о том, как забивать голы? Я за карьеру забил, может, гола два. Я ничего не могу ему сказать об этом, а Мбаппе может", – сказал Тухель.