"ПСЖ заслужил свой билет в финал ЛЧ". Тухель и Нагельсманн подвели итоги первого полуфинала ЛЧ

Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн прокомментировал вылет клуба в полуфинале Лиги чемпионов от французского "Пари-Сен Жермен" (0:3). Наставник парижан Томас Тухель также прошелся по следам успеха. Цитирует специалистов Goal.com.

It doesn't sound like Thomas Tuchel is too worried about Neymar's finishing ???? pic.twitter.com/xF93k174WO