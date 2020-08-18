РБ Лейпциг - ПСЖ 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Сегодня будет разыграна первая путевка в финал Лиги Чемпионов. Немецкий "РБ Лейпциг" играет против "ПСЖ".

Команда Тухеля очень уверенно начала и быстро сумела открыть счет. После подачи ди Марии идеально головой пробил Маркиньос. В конце тайма уже ди Мария забил второй гол. Похоже мы уже знаем имя первого финалиста.

Гол Маркиньоса

Гол ді Марії