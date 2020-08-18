Лига Чемпионов
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РБ Лейпциг - ПСЖ 0:2. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Париж мчится в финал
Сегодня будет разыграна первая путевка в финал Лиги Чемпионов. Немецкий "РБ Лейпциг" играет против "ПСЖ".
Команда Тухеля очень уверенно начала и быстро сумела открыть счет. После подачи ди Марии идеально головой пробил Маркиньос. В конце тайма уже ди Мария забил второй гол. Похоже мы уже знаем имя первого финалиста.
Гол Маркиньоса
Гол ді Марії
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
18.08.2020 в 22:45
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