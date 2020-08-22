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Навас и Боатенг смогут сыграть в финале Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Игроки восстановились после повреждений

Навас и Боатенг смогут сыграть в финале Лиги Чемпионов
Новина українською

Вратарь "ПСЖ" Кейлор Навас может принять участие в финальном матче Лиги чемпионов против "Баварии".

Голкипер восстановился от повреждения двуглавой мышцы бедра, из-за которого он пропустил полуфинал с "РБ Лейпциг" (3:0).

Также в решающем матче может сыграть защитник "Баварии" Жером Боатенг, замененный в перерыве полуфинала с "Лионом" (3:0) из-за проблем с мышцами. Он тоже восстановился от травмы, сообщает Bild.

Финал ЛЧ "ПСЖ" – "Бавария" состоится в воскресенье в Лиссабоне.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Кейлор Навас Жером Боатенг финал Лиги Чемпионов ПСЖ
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Комментарии (0)
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nabo29
22.08.2020 в 12:29
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