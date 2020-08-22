Лига Чемпионов
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Навас и Боатенг смогут сыграть в финале Лиги Чемпионов
Игроки восстановились после повреждений
Вратарь "ПСЖ" Кейлор Навас может принять участие в финальном матче Лиги чемпионов против "Баварии".
Голкипер восстановился от повреждения двуглавой мышцы бедра, из-за которого он пропустил полуфинал с "РБ Лейпциг" (3:0).
Также в решающем матче может сыграть защитник "Баварии" Жером Боатенг, замененный в перерыве полуфинала с "Лионом" (3:0) из-за проблем с мышцами. Он тоже восстановился от травмы, сообщает Bild.
Финал ЛЧ "ПСЖ" – "Бавария" состоится в воскресенье в Лиссабоне.
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22.08.2020 в 12:29
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