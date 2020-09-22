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Тренер Гента сделал замену в заявке на Лигу чемпионов
Внес опорника
Наставник бельгийского "Гента" Вим де Деккер накануне домашнего матча с киевским "
Вместо вингера Дилана Мбайе в составе появился Сулайман Маррех, который играет на позиции опорника и центрального хавбека, рассказывает бельгийский журналист Стефан Смет в Твиттере.
Оба футболиста в этом сезоне являются игроками запаса. 18-летний Мбайе сыграл всего 2 матча, суммарно провел на поле 23 минуты. А 24-летний Маррех в этом сезоне еще не играл.
Первый поединок противостояния "Гент" - "Динамо" состоится завтра, 23 сентября. Начало - в 22:00. Ответный матч в Киеве - 29 сентября (в опять же в 22:00).
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