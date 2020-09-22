Лига чемпионов. Краснодар бьет ПАОК, Зальцбург сильнее Маккаби

Максимально скучный матч отыграли чехи и датчане. "Славия" вроде как действовала первым номером, но за всю игру не создала ни единого стопроцентного момента. Глубокая оборона "Митьюлланда" связала хозяев по рукам и ногам.

Сами датчане лучший шанс создали со стандарта - Каба бил головой в противоход вратарю, но Коварж успел среагировать. Также хорошо пробивал и этнический украинец Эрик Святченко под перекладину.

Ни разу не удивимся, если и в ответной игре через неделю будут нули и командам придется пробивать пенальти. Те и другие так озабочены результатом, что совсем забыли про игру.

Прага. "Эден Арена"

"Славия" - "Митьюлланд" - 0:0

"Славия": Коварж - Коуфал, Говорка, Зима, Боржил - Масопуст (Провод, 71), Шевчик, Холеш, Станчу (Такач, 90+1), Олайинка - Тецл (Муса, 59)

"Митьюлланд": Хансен - Андерссон, Святченко, Шольц, Паулиньо - Каюсте, Оньека, Эвандер (Андерсон, 76) - Дрейер (Систо, 67), Каба (Жуниор, Брумадо, 89), Мабил

Предупреждения: Холеш, 51, Масопуст, 70 - Паулиньо, 87

В противостоянии Давида и Голиафа без неожиданностей - "Маккаби" очень красиво открыл счет в контратаке, но на этом его подвиги закончились. "Зальцбург" перехватил инициативу, создал не менее пяти голевых шансов, два из которых довел до ума.

Катализатором активности для австрийцев стал выход на поле форварда Секу Койта - он принял участие в обоих мячах. Вновь сильную игру выдал хавбек Собослаи, реализовавший пенальти. Также выделялся японский краек Окугава.

Рискнем предположить, что в ответном матче в Зальцбурге будет разгром. Разница в уровне команд очень серьезная.

Тель-Авив. "Блумфилд"

"Маккаби" Т-А - "РБ Зальцбург" - 1:2

Голы: Битон, 9 - Собослаи, 49 (с пенальти), Окугава, 57

"Маккаби": Даниэл - Биттон, Ейни, Тиби, Бальтакса (Озез, 82), Давидзада - Барский (Бен-Хаим, 61), Карцев (Шехтер, 71), Голаса - Битон, Альмог

"Зальцбург": Станкович - Кристенсен, Андре Рамальо, Вебер, Ульмер - Собослаи (М. Камара, 87), Бернеде, Мвепу, Окугава (Окафор, 76) - Бериша (Койта, 46), Дака

Предупреждения: Ейни, 66 - Собослаи, 85

ПАОК пал жертвой собственной расточительности. Хотя, положа руку на сердце, на победу сегодня не наиграла ни одна из команд.

Греки не реализовали пенальти на старте, назначенный за игру рукой от Кайо. Пелкас исправился за тот промах в середине тайма, замкнув прострел с левого фланга. Но на перерыв команды ушли при равном счете - Кабелла на ровном месте заработал пенальти, и Классон его реализовал.

После перерыва греки снова первыми создали опасность, даже в штангу попали. И снова россияне мгновенно ответили на чужой промах своим голом - Кабелла внес мяч в сетку после того, как Берг перекинул вратаря.

На выходе имеем очень скользкий счет для россиян и удобный для греков перед матчем в Салониках. Шансы как были, так и остались 50 на 50.

Краснодар. "Краснодар"

"Краснодар" - ПАОК - 2:1

Голы: Классон, 39 (с пенальти), Кабелла, 70 - Пелкас, 32

"Краснодар": Сафонов - Петров, Кайо, Сорокин, К. Рамирес - Кабелла (Уткин, 81), Ольссон, Вильена - Вандерсон (Сулейманов, 86), Берг, Классон

ПАОК: Ж. Живкович - Хосе Креспо, Ингасон, Варела, Михалидис, Яннулис - Пелкас (Бисесвар, 79), Эль-Каддури, Шваб, Цолис (Свидерский, 84) - А. Живкович

Предупреждения: Кайо, 6, Классон, 55, Берг, 88, Ольссон, 90+1 - Шваб, 8, Хосе Креспо, 76, Ингасон, 90+1