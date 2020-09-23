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ЛЧ. Непростая домашняя победа Олимпиакоса

Лига Чемпионов
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Впереди второй матч

ЛЧ. Непростая домашняя победа Олимпиакоса
UA-Футбол
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В первом матче квалификационного раунда ЛЧ встретились "Олимпиакос" и "Омония". Говоря кратко - фаворит победил, но потратил сил немало.

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Гости с Кипра играли исключительно от обороны, надеясь как можно меньше пропустить на выезде. У греческого клуба было два-три серьезных момента, однако первый гол ждали они долго. Лишь в середине второго тайма Вальбуэна точно исполнил пенальти. Уже в компенсированное время греки забили второй и одной ногой уже шагнули в групповой этап ЛЧ.

"Олимпиакос" - "Омония" 2:0
Гол: Вальбуэна 69 п, Эль-Араби 90+2

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В статье: Олимпиакос (Пирей) Омония (Никосия)
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