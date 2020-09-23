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ЛЧ. Непростая домашняя победа Олимпиакоса
Впереди второй матч
В первом матче квалификационного раунда ЛЧ встретились "Олимпиакос" и "Омония". Говоря кратко - фаворит победил, но потратил сил немало.
Гости с Кипра играли исключительно от обороны, надеясь как можно меньше пропустить на выезде. У греческого клуба было два-три серьезных момента, однако первый гол ждали они долго. Лишь в середине второго тайма Вальбуэна точно исполнил пенальти. Уже в компенсированное время греки забили второй и одной ногой уже шагнули в групповой этап ЛЧ.
"Олимпиакос" - "Омония" 2:0
Гол: Вальбуэна 69 п, Эль-Араби 90+2
Τελικό. Ολυμπιακός - Ομόνοια 2-0! / Full-Time. Olympiacos – @OMONOIAfootball 2-0!— Olympiacos FC (45????) (@olympiacosfc) September 23, 2020
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