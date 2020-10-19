Без Роналду. Пирло везет на матч с Динамо 19 игроков

В понедельник, 19 октября, туринский " Ювентус " взял курс на Киев, где на следующий день проведет матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Динамо".

Наставник "Старой синьоры" Андреа Пирло рассчитывает в поединке на 19 футболистов, 18 из которых попадут в заявку на игру.

Вратари: Войцех Щенсны, Джанлуиджи Буффон, Карло Пинсольо

Защитники: Джорджио Кьеллини, Данило, Хуан Куадрадо, Леонардо Бонуччи, Мерих Демираль, Джанлука Фработта

Полузащитники: Артур, Аарон Рэмзи, Федерико Кьеза, Адриан Рабьо, Родриго Бентанкур, Деян Кулусевски, Федерико Бернардески, Маноло Портанова

Нападающие: Пауло Дибала, Альваро Мората.

Напомним, что матч "Динамо" – "Ювентус" состоится во вторник, 20 октября, на НСК "Олимпийский", начало – в 19:55.