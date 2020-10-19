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Без Роналду. Пирло везет на матч с Динамо 19 игроков

Лига Чемпионов
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Матч уже завтра

Без Роналду. Пирло везет на матч с Динамо 19 игроков
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В понедельник, 19 октября, туринский "Ювентус" взял курс на Киев, где на следующий день проведет матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Динамо".

Наставник "Старой синьоры" Андреа Пирло рассчитывает в поединке на 19 футболистов, 18 из которых попадут в заявку на игру.

Вратари: Войцех Щенсны, Джанлуиджи Буффон, Карло Пинсольо

Защитники: Джорджио Кьеллини, Данило, Хуан Куадрадо, Леонардо Бонуччи, Мерих Демираль, Джанлука Фработта

Полузащитники: Артур, Аарон Рэмзи, Федерико Кьеза, Адриан Рабьо, Родриго Бентанкур, Деян Кулусевски, Федерико Бернардески, Маноло Портанова

Нападающие: Пауло Дибала, Альваро Мората.

Напомним, что матч "Динамо" – "Ювентус" состоится во вторник, 20 октября, на НСК "Олимпийский", начало – в 19:55.

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В статье: Ювентус (Турин) Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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