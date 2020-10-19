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Без Роналду. Пирло везет на матч с Динамо 19 игроков
Матч уже завтра
В понедельник, 19 октября, туринский "
Наставник "Старой синьоры" Андреа Пирло рассчитывает в поединке на 19 футболистов, 18 из которых попадут в заявку на игру.
Вратари: Войцех Щенсны, Джанлуиджи Буффон, Карло Пинсольо
Защитники: Джорджио Кьеллини, Данило, Хуан Куадрадо, Леонардо Бонуччи, Мерих Демираль, Джанлука Фработта
Полузащитники: Артур, Аарон Рэмзи, Федерико Кьеза, Адриан Рабьо, Родриго Бентанкур, Деян Кулусевски, Федерико Бернардески, Маноло Портанова
Нападающие: Пауло Дибала, Альваро Мората.
Напомним, что матч "Динамо" – "Ювентус" состоится во вторник, 20 октября, на НСК "Олимпийский", начало – в 19:55.
Kiev, si parte! ????????????#JuveUCL#DynamoJuve pic.twitter.com/i1uspdj0Xp— JuventusFC (@juventusfc) October 19, 2020
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