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Реал – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и донецким "Шахтером".
Чемпион Украины попал в непростой квартет главного клубного европейского турнира. Первый соперник "горняков" не нуждается в представлении, но также не стоит забывать про миланский "Интер", который разгромил "Шахтер" в прошлом полуфинале ЛЕ, а также про крепкую "Боруссию М".
Чем будут удивлять оборону "сливочных" юные нападающие украинской команды? Какую тактику приготовит Каштру на поединок с многократным обладателем ЛЧ? Готовы ли "горняки" навязать борьбу ввиду отсутствия лидеров? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 21 октября – в 19:50 по киевскому времени.
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