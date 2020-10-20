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Реал – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Реал – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
UA-Футбол
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и донецким "Шахтером".

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Чемпион Украины попал в непростой квартет главного клубного европейского турнира. Первый соперник "горняков" не нуждается в представлении, но также не стоит забывать про миланский "Интер", который разгромил "Шахтер" в прошлом полуфинале ЛЕ, а также про крепкую "Боруссию М".

Чем будут удивлять оборону "сливочных" юные нападающие украинской команды? Какую тактику приготовит Каштру на поединок с многократным обладателем ЛЧ? Готовы ли "горняки" навязать борьбу ввиду отсутствия лидеров? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 21 октября – в 19:50 по киевскому времени.

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В статье: Серхио Рамос UA-Футбол Зинедин Зидан Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Лига Чемпионов УЕФА Луиш Каштру Подкаст Трансляция Аудио стрим
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