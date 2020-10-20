Назовите лучших бомбардиров Лиги / Кубка Чемпионов. КВИЗ

20-го октября стартует основной этап Лиги Чемпионов сезона 2020/21. Чем не повод вспомнить лучших бомбардиров турнира. Мы предлагаем вам указать 25 легенд футбола как ныне играющих, так и тех, кто уже завершил активные выступления. В левой колонке будет подсказка - клубы, за которые выступал игрок, а в скобках - количество забитых голов в турнире. Еще раз подчеркнем, что квиз охватывает как Лигу Чемпионов, которая стартовала в 1992-м, так и Кубок Европейских чемпионов, который предшествовал нынешнему формату турнира.

Ответы можно вводить как на украинском, так и на русском языках. На все про все у вас есть семь минут.

Подсказка: одна из фамилий позволит открыть сразу двух великих игроков. В сложных фамилиях приставки (ван, дель, фон и тд) не указывайте.