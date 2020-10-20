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Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Назовите лучших бомбардиров Лиги / Кубка Чемпионов. КВИЗ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Старту группового этапа посвящается

Назовите лучших бомбардиров Лиги / Кубка Чемпионов. КВИЗ
Новина українською

20-го октября стартует основной этап Лиги Чемпионов сезона 2020/21. Чем не повод вспомнить лучших бомбардиров турнира. Мы предлагаем вам указать 25 легенд футбола как ныне играющих, так и тех, кто уже завершил активные выступления. В левой колонке будет подсказка - клубы, за которые выступал игрок, а в скобках - количество забитых голов в турнире. Еще раз подчеркнем, что квиз охватывает как Лигу Чемпионов, которая стартовала в 1992-м, так и Кубок Европейских чемпионов, который предшествовал нынешнему формату турнира.

Ответы можно вводить как на украинском, так и на русском языках. На все про все у вас есть семь минут.

Подсказка: одна из фамилий позволит открыть сразу двух великих игроков. В сложных фамилиях приставки (ван, дель, фон и тд) не указывайте.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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Комментарии (2)
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Cannabis Sativa (Луцк)
20.10.2020 в 15:17
Перепрошую, що, даю комусь підказку. Якщо автор внесе правки - можете видалити мій комент. Є принаймні дві лажі: 1) Не зараховується прізвище Ді Стефано. Пробував писати по-різному. Все дарма. Можливо, замість прізвища у цьому полі потрібно вписати ім'я. 2) Не зараховується прізвище Дель Пьєро. Зарахується, якщо написати його не так, як воно вимовляється.
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den4yk (Біла Церква)
20.10.2020 в 15:55
по Ді Стефано зарахувалось коли я написав просто Стефано
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