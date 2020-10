Как ленивые нули подытожили знакомство. ЛЧ. Челси – Севилья 0:0

Эдуар Менди действительно успел восстановиться к поединку ЛЧ и спасти нервы Лэмпарда в этот вечер. В остальном ни Фрэнк, ни Лопетеги не удивили поклонников "Челси" и "Севильи" кадровыми решениями. Встреча началась с разведки – на офсайд Окампоса хозяева ответили неплохим прострелом Джеймса. На первых минутах "синие" уверенно давили на "нервионцев" у владений Боно и не предоставляли испанцам возможностей для острого выпада.

Однако у прессинга высоким блоком был недостаток – футболисты "Челси" частенько ошибались, пускали гостей себе за спину и зарабатывали "горчичники". Самый опасный момент первой половины встречи закончился спасением от Менди – Эдуар среагировал на рикошет от Зума после удара Гуделя.

В середине тайма "Севилья" немного отодвинула игру от своих ворот, стерильно владея мячом перед штрафной площадкой лондонцев. "Челси" не выжимал максимум из своих редких моментов – в одном из эпизодов Вернер не сумел избежать офсайда, а уже в следующем оформил простой презент для Боно. Первые 45 минут завершились дежурным сэйвом Менди после выстрела Окампоса.

Второй тайм "Челси" начал намного активнее и вспомнил, кто хозяин на "Стэмфорд Бридж". Сначала Зума в очередной раз проверил голкипера "Севильи", а затем случайно рассек верхнюю часть щеки Гуделю во время единоборства. Пристреливались Вернер и Чилвелл, а Лэмпард решил добавить атаке "синих" импульса и освежил правый фланг, выпустив на полчаса Зиеша вместо Маунта.

Также отметим, что план менеджера с заменой Жоржиньо на Ковачича не сработал – да, итальянец не находил Вернера передачами за спину и заслужил присесть на скамейку, но "нервионцы" не позволяли вышедшему на поле хорвату фирменное продвижение на дриблинге. Таким образом, испанцы окончательно отрезали Тимо от его партнеров.

Опаснее всех попыток хозяев был классный момент у Жордана – футболист гостей блестяще поймал снаряд слету после корнера в исполнении Ракитича, но мяч подло опустился на сетку ворот Менди. Данный эпизод ознаменовал снижение темпа от "пенсионеров" – их стартового запала не хватило на забитый мяч. Команды спокойно докатали поединок, не обостряя ситуацию у владений Боно и Менди, а также не форсируя события в квартете.

Our #UCL campaign begins with a point in Group E. ????#CHESEV pic.twitter.com/fcwohzowSq