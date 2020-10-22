Интер - Боруссия М 2:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Интер - Боруссия (Менхенгладбах), которые являются соперниками Шахтера в группе В Лиги Чемпионов. Основные события развернулись во втором тайме. На мяч Лукаку гладбахцы ответили двумя своими голами, однако тот же Ромелу спас Интер от поражения, забив на 90-й минуте. Ничья позволила Шахтеру возглавить квартет после победы над Реалом.

Лига Чемпионов. Группа В. Первый тур

Интер - Боруссия (Менхенгладбах) 2:2

Голы: Лукаку 49, 90 - Бенсебаини 63, Хофманн 84