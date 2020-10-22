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Интер - Боруссия М 2:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Интер - Боруссия, 21 октября 2020, Лига Чемпионов
Вашему вниманию видео обзор матча Интер - Боруссия (Менхенгладбах), которые являются соперниками Шахтера в группе В Лиги Чемпионов. Основные события развернулись во втором тайме. На мяч Лукаку гладбахцы ответили двумя своими голами, однако тот же Ромелу спас Интер от поражения, забив на 90-й минуте. Ничья позволила Шахтеру возглавить квартет после победы над Реалом.
Лига Чемпионов. Группа В. Первый тур
Интер - Боруссия (Менхенгладбах) 2:2
Голы: Лукаку 49, 90 - Бенсебаини 63, Хофманн 84
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