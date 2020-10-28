Ференцварош - Динамо: стрим до и после матча. LIVE

Динамо против своего бывшего тренера! Киевляне сыграют в Будапеште против Ференцвароша, который сейчас возглавляет Сергей Ребров. Какой будет эта встреча? Кто останется по ее итогам в лучшем настроении? Разбираем последние события вокруг игры в предматчевом стриме, а также делимся своими прогнозами на встречу!

Также предлагаем вам разобрать игру киевлян против своего экс-наставника в послематчевом стриме. Анализируем главные события поединка, а также делимся своими прогнозами относительно будущего динамовцев на групповом этапе.

Стрим к матчу

Стрим после матча