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Ференцварош - Динамо: стрим до и после матча. LIVE
Вы за Динамо или за Реброва?
Динамо против своего бывшего тренера! Киевляне сыграют в Будапеште против Ференцвароша, который сейчас возглавляет Сергей Ребров. Какой будет эта встреча? Кто останется по ее итогам в лучшем настроении? Разбираем последние события вокруг игры в предматчевом стриме, а также делимся своими прогнозами на встречу!
Также предлагаем вам разобрать игру киевлян против своего экс-наставника в послематчевом стриме. Анализируем главные события поединка, а также делимся своими прогнозами относительно будущего динамовцев на групповом этапе.
Стрим к матчу
Стрим после матча
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