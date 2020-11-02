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Бондарь: Лукаку огромен. У него рука, как две мои ноги

Лига Чемпионов
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Защитник "горняков" поделился впечатлениями от поединка с "нерадзурри"

Бондарь: Лукаку огромен. У него рука, как две мои ноги
Новина українською

Защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь поделился мыслями насчет ничьи с миланским "Интером" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Интер" – очень мощная команда, которая играла в этом году в финале Лиги Европы. Там футболисты мирового уровня – Лукаку, Лаутаро, Видаль. Возможно, была какая-то возня, недопонимание. Но хорошо, что не привело к пропущенным голам.

Была задача закрывать середину поля, не давать им спокойно разыгрывать. Лаутаро и Лукаку прекрасно подыгрывают партнерам, набегают из глубины.

Когда еще в полуфинале Лиги Европы выходил на разминку и смотрел на Лукаку, футболистов с такой антропометрией не видел. Он огромен. У него рука, как две мои ноги. Трудно играть против такого соперника в плане борьбы", - рассказал Бондарь.

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В статье: Лига чемпионов Ромелу Лукаку Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Валерий Бондарь
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Источник:
FootballHub

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