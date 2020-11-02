Бондарь: Лукаку огромен. У него рука, как две мои ноги

Защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь поделился мыслями насчет ничьи с миланским "Интером" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Интер" – очень мощная команда, которая играла в этом году в финале Лиги Европы. Там футболисты мирового уровня – Лукаку, Лаутаро, Видаль. Возможно, была какая-то возня, недопонимание. Но хорошо, что не привело к пропущенным голам.

Была задача закрывать середину поля, не давать им спокойно разыгрывать. Лаутаро и Лукаку прекрасно подыгрывают партнерам, набегают из глубины.

Когда еще в полуфинале Лиги Европы выходил на разминку и смотрел на Лукаку, футболистов с такой антропометрией не видел. Он огромен. У него рука, как две мои ноги. Трудно играть против такого соперника в плане борьбы", - рассказал Бондарь.