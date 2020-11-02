Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бондарь: Лукаку огромен. У него рука, как две мои ноги
Защитник "горняков" поделился впечатлениями от поединка с "нерадзурри"
Защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь поделился мыслями насчет
"Интер" – очень мощная команда, которая играла в этом году в финале Лиги Европы. Там футболисты мирового уровня – Лукаку, Лаутаро, Видаль. Возможно, была какая-то возня, недопонимание. Но хорошо, что не привело к пропущенным голам.
Была задача закрывать середину поля, не давать им спокойно разыгрывать. Лаутаро и Лукаку прекрасно подыгрывают партнерам, набегают из глубины.
Когда еще в полуфинале Лиги Европы выходил на разминку и смотрел на Лукаку, футболистов с такой антропометрией не видел. Он огромен. У него рука, как две мои ноги. Трудно играть против такого соперника в плане борьбы", - рассказал Бондарь.
Популярное сейчас
- Яремчук оформил хет-трик за 15 минут в матче чемпионата Бельгии. ВИДЕО
- Серия А. Роналду и Златан выручают свои команды, Иммобиле и Лацио также спасаются
- Официально: Матч Шахтёр – Боруссия состоится без зрителей
- Сергей Ребров: Динамо фантастически играло в первом тайме, но во втором мы были лучше
- Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО
- Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО