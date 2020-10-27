Шахтер – Интер 0:0. Видеообзор матча
Видеообзор поединка
В первом тайме итальянская команда имела преимущество, создала несколько острых моментов, которые, впрочем, реализовать не сумела.
После перерыва характер игры не изменился – Интер атаковал и создал несколько хороших моментов, но Шахтер отбился и смог увезти из Киева нужное очко.
Шахтер – Интер 0:0
Обзор матча:
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Канал Футбол 1 объявил, кто будет комментировать матч Шахтер - Интер
- Жеребьевка 1/8 Кубка Украины. Заря едет в Чернигов, Александрия - в Закарпатье
- Уходить или остаться - Александр Зинченко на распутье. Подкаст Халат Милевского: выпуск №5
- Заря - Рух: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Криштиану Роналду сменил имидж и побрился налысо
- Невеста Владислава Кочергина балует своих поклонников соблазнительными фотосессиями. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
DK с 6 лет (Киев)
27.10.2020 в 22:46
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...