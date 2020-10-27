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Шахтер – Интер 0:0. Видеообзор матча

Украинские
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Шахтер – Интер 0:0. Видеообзор матча
Новина українською

Шахтер в Киеве сыграл свой матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с Интером.

В первом тайме итальянская команда имела преимущество, создала несколько острых моментов, которые, впрочем, реализовать не сумела.

После перерыва характер игры не изменился – Интер атаковал и создал несколько хороших моментов, но Шахтер отбился и смог увезти из Киева нужное очко.

Шахтер – Интер 0:0

Обзор матча:

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Комментарии (1)
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DK с 6 лет (Киев)
27.10.2020 в 22:46
Сам матч к сожалению не смотрел, но судя по нарезке кротам очень повезло
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