Шахтер – Интер 0:0. Видеообзор матча

Шахтер в Киеве сыграл свой матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с Интером.

В первом тайме итальянская команда имела преимущество, создала несколько острых моментов, которые, впрочем, реализовать не сумела.

После перерыва характер игры не изменился – Интер атаковал и создал несколько хороших моментов, но Шахтер отбился и смог увезти из Киева нужное очко.

Шахтер – Интер 0:0

Обзор матча: