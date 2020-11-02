Леоненко: У этого состава Шахтера еще точно хватит сил на еще один рывок

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал ничью " Шахтера " с "Интером" (0:0) в матче 2-го тура ЛЧ.

"У этого состава "Шахтера" еще точно хватит сил на еще один рывок. Они молодые. С "Ворсклой" причина неудачи не в нехватке сил, а в том, что полтавчане очень хорошо выглядели.

Это не молодежь, просто по возрасту они молодые, а по игре оказались ничуть не слабее опытных. Определяющими для "Шахтера" в группе будут матчи против "Боруссии". Дальше будет сложно", - высказался Виктор Леоненко.