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Леоненко: У этого состава Шахтера еще точно хватит сил на еще один рывок

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Эксперт высказался о страте горняков в нынешнем сезоне ЛЧ

Леоненко: У этого состава Шахтера еще точно хватит сил на еще один рывок
Новина українською

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко прокомментировал ничью "Шахтера" с "Интером" (0:0) в матче 2-го тура ЛЧ.

"У этого состава "Шахтера" еще точно хватит сил на еще один рывок. Они молодые. С "Ворсклой" причина неудачи не в нехватке сил, а в том, что полтавчане очень хорошо выглядели.

Это не молодежь, просто по возрасту они молодые, а по игре оказались ничуть не слабее опытных. Определяющими для "Шахтера" в группе будут матчи против "Боруссии". Дальше будет сложно", - высказался Виктор Леоненко.

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В статье: Виктор Леоненко Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Vovan7219 (Киев)
02.11.2020 в 16:57
Трындец. Лучше бы ты молчал, черноротый.
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