Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Додо: В Германии будет другой матч
Комментарий защитника горняков после разгрома от Боруссии
Защитник "Шахтера" Додо прокомментировал
– Что это было?
– В Лиге чемпионов всегда непросто. "Боруссия" очень хорошо начала матч, а нам не удалось показать свой футбол, который мы демонстрировали в первых двух турах. Отрицательный результат, но ни в коем случае нельзя опускать нос. Впереди еще 3 матча, нужно на них сконцентрироваться и хорошо к ним подготовиться.
– "Боруссия" сильнее "Реала" и "Интера"?
– Мы изучали соперника в течение недели, знали об их сильных сторонах. Ранний пропущенный гол, возможно, следствие того, что мы шли вперед.
Нужно готовиться, чтобы победить на выезде. В Германии будет другой матч.
– Что сказал Каштру в перерыве?
– Он хотел, чтобы мы не проиграли во втором тайме. Соперник заслуженно добился победы, они играли очень хорошо. ЛЧ не дает времени расстраиваться.
Популярное сейчас
- Шахтер – Боруссия (М) 0:6. Видео голов и обзор матча
- Шахтер - Боруссия Менхенгладбах 0:6. Катастрофа
- С одним форвардом – донецкий Шахтер огласил заявку на поединок ЛЧ с Боруссией М
- Шахтер - Боруссия Менхенгладбах. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов
- Дом за 10 миллионов, три Мерса и турецкий ресторан за углом. Озил давно обжился в Англии. ФОТО
- Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО