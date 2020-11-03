Додо: В Германии будет другой матч

Защитник "Шахтера" Додо прокомментировал поражение от "Боруссии" Менхенгладбах (0:6) в матче 3-го тура Лиги чемпионов.

– Что это было?

– В Лиге чемпионов всегда непросто. "Боруссия" очень хорошо начала матч, а нам не удалось показать свой футбол, который мы демонстрировали в первых двух турах. Отрицательный результат, но ни в коем случае нельзя опускать нос. Впереди еще 3 матча, нужно на них сконцентрироваться и хорошо к ним подготовиться.

– "Боруссия" сильнее "Реала" и "Интера"?

– Мы изучали соперника в течение недели, знали об их сильных сторонах. Ранний пропущенный гол, возможно, следствие того, что мы шли вперед.

Нужно готовиться, чтобы победить на выезде. В Германии будет другой матч.

– Что сказал Каштру в перерыве?

– Он хотел, чтобы мы не проиграли во втором тайме. Соперник заслуженно добился победы, они играли очень хорошо. ЛЧ не дает времени расстраиваться.