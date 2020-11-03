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Додо: В Германии будет другой матч

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Комментарий защитника горняков после разгрома от Боруссии

Додо: В Германии будет другой матч
Новина українською

Защитник "Шахтера" Додо прокомментировал поражение от "Боруссии" Менхенгладбах (0:6) в матче 3-го тура Лиги чемпионов.

– Что это было?

– В Лиге чемпионов всегда непросто. "Боруссия" очень хорошо начала матч, а нам не удалось показать свой футбол, который мы демонстрировали в первых двух турах. Отрицательный результат, но ни в коем случае нельзя опускать нос. Впереди еще 3 матча, нужно на них сконцентрироваться и хорошо к ним подготовиться.

– "Боруссия" сильнее "Реала" и "Интера"?

– Мы изучали соперника в течение недели, знали об их сильных сторонах. Ранний пропущенный гол, возможно, следствие того, что мы шли вперед.

Нужно готовиться, чтобы победить на выезде. В Германии будет другой матч.

– Что сказал Каштру в перерыве?

– Он хотел, чтобы мы не проиграли во втором тайме. Соперник заслуженно добился победы, они играли очень хорошо. ЛЧ не дает времени расстраиваться.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк) Додо
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (6)
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Запорізьке Торпедо (zp)
03.11.2020 в 23:19
охотно верю, едьте и играйте и смывайте этот позор, если сможете
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0
0
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_abel_
03.11.2020 в 23:11
" Ранній пропущений гол, можливо, наслідок того, що ми йшли вперед." - ну, сказати, що йшли вперед це сильно))
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0
0
IvaneZZZ (Киев)
03.11.2020 в 22:59
7:0?
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+2
0
Alex.696 (Немирів)
03.11.2020 в 23:02
8-0, треба ж рекорди поновлювати)))
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+1
0
Исследователь
03.11.2020 в 22:51
Немцы сначала хотели забивать головой, так как у Шахтёра низкорослые защитники, но потом передумали когда поняли что они и внизу не очень...
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+1
0
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
03.11.2020 в 22:47
Ну штош, правила выучил :)
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+1
0


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