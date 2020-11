Лидерские качества, опыт и страсть: как капитан Ливерпуля невероятно поддерживает партнеров на поле

В начале месяца "Аталанта" уступила в домашних стенах "Ливерпулю" с разгромным счетом 0:5. Наверняка одним из факторов такой уверенной победы англичан на выезде можно считать феноменальные лидерские качества капитана мерсисайдцев Джордана Хендерсона.

Пресс-служба "красных" решил поделиться нарезкой эпизодов, на которых видно, как 30-летний хавбек постоянно взаимодействует со своей командой: торопит, подсказывает, мотивирует и хвалит. Отметим, что на 65-й минуте Джордан уступил место на поле Милнеру, передав Джеймсу отличительный знак на плечо.

