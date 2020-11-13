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Лидерские качества, опыт и страсть: как капитан Ливерпуля невероятно поддерживает партнеров на поле

Лига Чемпионов
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Джордан прекрасен

Лидерские качества, опыт и страсть: как капитан Ливерпуля невероятно поддерживает партнеров на поле
Новина українською

В начале месяца "Аталанта" уступила в домашних стенах "Ливерпулю" с разгромным счетом 0:5. Наверняка одним из факторов такой уверенной победы англичан на выезде можно считать феноменальные лидерские качества капитана мерсисайдцев Джордана Хендерсона.

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Пресс-служба "красных" решил поделиться нарезкой эпизодов, на которых видно, как 30-летний хавбек постоянно взаимодействует со своей командой: торопит, подсказывает, мотивирует и хвалит. Отметим, что на 65-й минуте Джордан уступил место на поле Милнеру, передав Джеймсу отличительный знак на плечо.

Хендерсон является капитаном "Ливерпуля" с сезона 2015/16. Он присоединился к "красным" в 2011 году, перейдя к ним из "Сандерленда". Вместе с "красными" он выиграл Лигу чемпионов и АПЛ.

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В статье: Джордан Хендерсон Ливерпуль
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