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По стопам Кента и Мили? Трент Александер-Арнольд и Эндрю Робертсон запустили свое YouTube-шоу
Название классное
Крайние защитники "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд и Энди Робертсон запустили собственное YouTube-шоу.
На канале с говорящим названием "Wingmen" (крылатый, крайний) уже доступен первый выпуск.
В нем можно увидеть, как ребята отпускают в адрес друг друга колкие шуточки по поводу матчей (домашний поединок с "Барселоной" в ЛЧ упоминается), заезжают на заправку за полным баком бензина, вспоминают стамбульский финал, а также проезжают мимо муралов ТАА и Хендерсона и обсуждают танцы Юргена Клоппа. Футболисты предусмотрительно добавили к видео субтитры. Приятного просмотра!
P.S. По каким-то причинам видео было удалено с канала, но предприимчивые фанаты перезалили его на свои ресурсы.
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