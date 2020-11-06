По стопам Кента и Мили? Трент Александер-Арнольд и Эндрю Робертсон запустили свое YouTube-шоу

Крайние защитники "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд и Энди Робертсон запустили собственное YouTube-шоу.

На канале с говорящим названием "Wingmen" (крылатый, крайний) уже доступен первый выпуск.

В нем можно увидеть, как ребята отпускают в адрес друг друга колкие шуточки по поводу матчей (домашний поединок с "Барселоной" в ЛЧ упоминается), заезжают на заправку за полным баком бензина, вспоминают стамбульский финал, а также проезжают мимо муралов ТАА и Хендерсона и обсуждают танцы Юргена Клоппа. Футболисты предусмотрительно добавили к видео субтитры. Приятного просмотра!

P.S. По каким-то причинам видео было удалено с канала, но предприимчивые фанаты перезалили его на свои ресурсы.