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Алан Патрик признан лучшим игроком Шахтера в матче с Боруссией М по версии InStat

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Худший - Мораес

Алан Патрик признан лучшим игроком Шахтера в матче с Боруссией М по версии InStat
Новина українською

В матче против "Боруссии" М (0:4) лучшим игроком "Шахтера" по данным InStat был признан хавбек Алан Патрик.

В этой встрече Патрик сделал 1 удар в створ, 55 передач (78%), 3 ключевых паса и выиграл 11 единоборств из 20.

А вот худшим игроком в составе дончан был Жуниор Мораес.

Баллы по индексу InStat:

"Шахтер": Пятов (218) – Додо (263), Кривцов (227), Бондарь (235), Матвиенко (294) – Степаненко (268), Алан Патрик (302) – Соломон (230), Тете (261), Марлос (216) – Мораес (211).

Замены: Маркос Антонио (282), Майкон (250), Фернандо (246).

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В статье: Алан Патрик Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Комментарии (1)
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Adriano Celentano (Düsseldorf)
26.11.2020 в 15:22
Лучший из худших.
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