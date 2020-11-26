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Алан Патрик признан лучшим игроком Шахтера в матче с Боруссией М по версии InStat
Худший - Мораес
В матче против "Боруссии" М (0:4) лучшим игроком "Шахтера" по данным InStat был признан хавбек Алан Патрик.
В этой встрече Патрик сделал 1 удар в створ, 55 передач (78%), 3 ключевых паса и выиграл 11 единоборств из 20.
А вот худшим игроком в составе дончан был Жуниор Мораес.
Баллы по индексу InStat:
"Шахтер": Пятов (218) – Додо (263), Кривцов (227), Бондарь (235), Матвиенко (294) – Степаненко (268), Алан Патрик (302) – Соломон (230), Тете (261), Марлос (216) – Мораес (211).
Замены: Маркос Антонио (282), Майкон (250), Фернандо (246).
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