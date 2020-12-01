Луческу: Наш финал будет не завтра, а через неделю

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов с "Ювентусом".

- Какую игру вы ожидаете завтра?

- Это будет трудный матч для нас. "Ювентус" уже вышел в плей-офф, но ему нужно еще 3 очка, чтобы в последнем туре побороться за первое место в группе с "Барселоной". Но наш финал будет не завтра.

- Имеете ввиду поединок с "Ференцварошем"?

- Совершенно верно. Для нас Лига Европы была бы хорошим итогом группового раунда. Я тренирую молодую команду, в Турине мы постараемся сделать все возможное и оставить свой след. Но я не могу отрицать, что наша основная задача будет в матче против венгров. Конечно, для нас честь — играть на стадионе "Юве", пусть и без зрителей, но матч, где мы должны будем победить любой ценой, состоится через неделю.

- Какое впечатление произвел на вас "Ювентус" в первом матче?

- Хорошее впечатление. Матч был сбалансированным, при этом решающую роль сыграли свою роль индивидуальные качества игроков соперника.

У такого клуба как "Ювентус", есть две команды в составе... Вот почему я предупреждаю своих игроков, что несмотря на то, что бьянконери уже прошли в плей-офф, завтра они будут такими же, как и всегда. Клубы типа "Юве" и "Барселоны" созданы для того, чтобы побеждать, побеждать и побеждать, особенно в Лиге чемпионов.

— Но у Пирло достаточно проблем, в Италии его прилично критикуют.

— Дайте ему время... В Италии все и всегда обсуждают футбол, и виноват во всем всегда тренер. Пирло — молодой тренер, ему приходится иметь дело с раздевалкой, полной великих игроков, и поэтому он в сложной ситуации. Но я убежден, что у него есть талант и видение игры. Эти качества были у него как футболиста, они обязательно проявятся и на тренерском мостике. На мой взгляд, у Пирло большое будущее в этой новой роли.

— В какой футбол играет "Ювентус"?

— "Ювентус" исповедует очень агрессивный футбол. Конечно, есть нюансы, которые нужно улучшить, ведь и против нас "бьянконери" допустили несколько ошибок, но уверен, что в целом им просто не везло в этом сезоне.