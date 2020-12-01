Маркос Антонио: Мы не собираемся сдаваться, за Лигу чемпионов будем бороться до конца

Хавбек " Шахтера " Маркос Антонио поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов с "Реалом", который начнется сегодня в 19:55.

- Что произошло с "Шахтером" после игры в Мадриде?

- Футбол - непредсказуемый вид спорта, в котором может случиться все, что угодно. На этот вопрос нет однозначного ответа, есть несколько факторов. Мы должны быстро реагировать на проблемы, и мы работаем над этим. Усилия и самоотверженность каждого из нас в ответном матче с "Реалом" будут вознаграждены.

- Сможете ли вы повторить тот футбол, в который вы играли в Мадриде?

- Мы готовы это сделать. Мы хотим и знаем, что можем сыграть в ту же игру, которую продемонстрировали в Мадриде. Команда очень сосредоточена на ЛЧ, и мы хотим вернуться к победным матчам.

- Вы все еще думаете про Лигу чемпионов, или теперь концентрируетесь на Лиге Европы?

- Мы хотим быть в 1/8 ЛЧ. Мы не собираемся сдаваться и будем бороться до конца. Лига чемпионов является для "Шахтера" приоритетом, хотя мы ко всем матчам во всех турнирах подходим с одинаковым вниманием и энтузиазмом.