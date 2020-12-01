ЛЧ. Марсель - Олимпиакос 2:1. Пайет и ВАР прервали рекордную серию неудач

Сегодня "Олимпиакос" играл за гарантированную путевку в ЛЕ, а "Марсель" - за свою честь. Это и сделало разницу.

Нельзя сказать, что французы играли лучше, красивее, ярче, но они больше хотели победить. И лезли из последних сил на ворота соперника даже после пропущенного гола. "Оли" провел две контратаки в первой тайме и во второй из них забил: Мади Камара удался шикарный удар с линии штрафной в ближний угол.

У "Марселя" моментов практически не было, если не считать удары отчаянья от Ронжье с какого-то неправдоподобного расстояния. Бенедетто был отрезан от своих, дриблинг Товена не проходил, а Пайету не хватало эффективности. Но греки сделали колоссальную ошибку, когда вообще перестали контратаковать. Видимо, рассчитывали, что раз "Марсель" не забил в первых четырех турах, то и здесь будет мазать. А зря.

Самое смешное, что моментов с игры у французов как раз и не было. Так, пара-тройка неплохих подходов, а все остальное - владение, давление, ощущение превосходства - в статистике не найдешь. Но "Марсель" все равно забил дважды.

Хесус Хиль Мансано и ВАР сделали все необходимое. Арбитр поставил два довольно спорных пенальти в моментах с падением Товена и игрой рукой Рафиньи, и Пайет дважды пробил в одну и ту же девятку. Спрашивается, как такой мастер запулил мяча на верхнюю трибуну в Порту?

Впрочем, неважно. Главное сейчас для "Марселя", что рекордная серия из 13 подряд поражений в ЛЧ прервана. У команды Андре Виллаш-Боаша три очка, как и у "Олимпиакоса", так что в последнем туре эти двое заочно разыграют, кто выйдет в ЛЕ, а кто вылетит. Ну а в плей-офф ЛЧ от этой группы промаршируют "Порту" и "Ман Сити", что ни разу не новость. Положа руку на сердце, такого финала мы и ждали еще после жеребьевки.

5-й тур ЛЧ. Марсель. "Велодром"

"Марсель" - "Олимпиакос" - 2:1

Голы: Пайет, 55, 75 (оба с пенальти) - Мади Камара, 33

"Марсель": Манданда - Сакаи, Гонсалес, Чалета-Цар, Амави - Ронжье (Гуйе, 85), Б. Камара, Кизанс (Сансон, 56) - Товен (Аке, 90+4), Бенедетто (Жермен, 46), Пайет

"Олимпиакос": Са - Рафинья, Семеду, Сиссе, Холебас - Бухалакис, Мвила (Масурас, 79) - Фортунис, М. Камара, Врусаи (Судани, 90+1) - Эль-Араби

Предупреждения: Сакаи, 89 - Холебас, 59, Мади Камара, 62, Рафинья, 73