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Белик: Когда смотрели матч Шахтер - Реал, то прыгали от радости
Послематчевые эмоции Алексея Белика
Экс-форвард "Шахтера", а ныне эксперт ТК "Футбол" Алексей Белик высказался о
"Мы когда смотрели матч, то прыгали от радости. На стадионе такой был гул от испанских комментаторов, рядом был Роберто Карлос. Было интересно наблюдать за их реакцией, особенно когда забивал "Шахтер". Я могу только поздравить команду. Они терпели, боролись и выгрызли эту победу. Команда проявила характер, без которого никуда. Только аплодисменты для всей команды, для тренерского штаба.
"Шахтер" выиграл за счет психологии и характера. Они терпели, начали спокойно, практически не тревожили ворота соперника. Но потихоньку начали наращивать темп, навязывать борьбу, играть жестче. Потом сумели выбегать в контратаки, появились моменты, заставили "Реал" нервничать. "Шахтер" заслужил своей игрой на такой результат", - сказал Белик.
Напомним, что после 5 туров "Шахтер" имеет в своем активе 7 очков и занимает в своей группе 2-е место, опережая мадридцев по дополнительным показателям.
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