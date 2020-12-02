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Белик: Когда смотрели матч Шахтер - Реал, то прыгали от радости

Лига Чемпионов
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Послематчевые эмоции Алексея Белика

Белик: Когда смотрели матч Шахтер - Реал, то прыгали от радости
Новина українською

Экс-форвард "Шахтера", а ныне эксперт ТК "Футбол" Алексей Белик высказался о победе "горняков" над "Реалом" (2:0) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

"Мы когда смотрели матч, то прыгали от радости. На стадионе такой был гул от испанских комментаторов, рядом был Роберто Карлос. Было интересно наблюдать за их реакцией, особенно когда забивал "Шахтер". Я могу только поздравить команду. Они терпели, боролись и выгрызли эту победу. Команда проявила характер, без которого никуда. Только аплодисменты для всей команды, для тренерского штаба.

"Шахтер" выиграл за счет психологии и характера. Они терпели, начали спокойно, практически не тревожили ворота соперника. Но потихоньку начали наращивать темп, навязывать борьбу, играть жестче. Потом сумели выбегать в контратаки, появились моменты, заставили "Реал" нервничать. "Шахтер" заслужил своей игрой на такой результат", - сказал Белик.

Напомним, что после 5 туров "Шахтер" имеет в своем активе 7 очков и занимает в своей группе 2-е место, опережая мадридцев по дополнительным показателям.

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В статье: Алексей Белик Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Источник:
ТК Футбол

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fabo31
02.12.2020 в 17:33
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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