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Шахтер - Реал 2:0. Обыкновенное чудо

Лига Чемпионов
(17 голосов)

Они сделали это… снова

Шахтер - Реал 2:0. Обыкновенное чудо
Андрей Алфимов Автор UA-Футбол
Новина українською

Если бы сразу после жеребьевки ЛЧ 2020/21 кто-то сказал, что "Шахтер" дважды обыграет "Реал", его бы приняли за безумца. Более того, перед ответной игрой с "королевским клубом" мало кто верил, что "горняки" отстоят хотя бы ничью. Но команда Луиша Каштру второй раз обыграла подопечных Зинедина Зидана, воспользовавшись теми же ошибками, что и в первом противостоянии. Лишь условно эту победу можно назвать чудом, поскольку в игре гости действовали на удивление предсказуемо, а порой и вовсе примитивно.

"Шахтер" без многих ключевых игроков, далеко не в лучшей своей форме (что недавно доказала "Боруссия") одолел гостей из Мадрида. Самое главное – по делу и справедливо "оранжево-черные" наказали надменного и слишком самоуверенного соперника.

Ожидаемо, темп в дебюте задали гости. На пятой минуте "Реал" уже мог выходить вперед. Бензема на левом фланге легко разобрался с двумя защитниками и сделал пас к центру штрафной на Асенсио, который попал в штангу. Неприятный момент, оборона "Шахтера" выглядела не лучшим образом. К счастью, тут же последовала контратака, завершал ее Тайсон дальним хлестким ударом, и хоть мяч улетел выше, это добавило уверенности, "горняки" заиграли более спокойно.

С сильнейшим ударом от Бензема справился Трубин, и снова подопечные Каштру постарались организовать быструю контратаку. Мораес вырывался на оперативный простор, тонко обработал мяч, однако Жуниора грубейшим образом руками повалил Варан. Арбитр показал всего лишь желтую карточку, хотя выпад казался потенциально очень опасным. Еще и травму получил Мораес, пару минут поиграл, хромая, а затем его пришлось менять. В середине первого тайма Дентиньо вышел вместо травмированного.

Шахтер - Реал 2:0. Обыкновенное чудо - изображение 1

Нет сомнений, что "Реал" выглядел острее и вел игру, но к чести "Шахтера" необходимо признать, что при каждой возможности "горняки" старались организовать контркомбинацию. Скоростные Тайсон и Тете убегали на половину поля "сливочных", Марлос раздавал пасы, Коваленко уверенно смотрелся в подыгрыше и в центре поля вообще. Несколько острых уколов получилось у "оранжево-черных", хотя до ударов дело доходило совсем нечасто. Тем не менее, подопечные Зидана возвращались назад всей командой и все начинали заново, теряя силы.

Ближе к перерыву "Шахтеру" пришлось сложнее. Гости растягивали оборону хозяев, словно новогоднюю гирлянду, получались разрывы между линиями у дончан, в эти свободные зоны и врывались Кроос, Модрич, Асенсио. С неприятной закономерностью стали появляться опасные моменты у ворот Трубина. Хорошие шансы забить имели Начо и Асенсио – голкипер справился с ударами. А также выверенные навесы и передачи на обострение исполняли Родриго, Модрич и Лукас, что создавало серьезное давление на оборону "горняков".

Второй тайм начался с двух подряд опаснейших моментов у "королевского клуба". Бензема разрядил свою пушку, затем Начо пробил головой после навеса все того же Бензема - чуть неточно. Ответ "Шахтера" не заставил себя ждать, Тайсон под острым углом ворвался в штрафную и пробил, Куртуа блестяще среагировал. Но через две минуту голкипер "Реала" уже не был способен спасти свою команду. Перед воротами Куртуа образовался вакуум, защитники в белой форме создали его, наверное, думали, что никто не осмелится войти в эту зону. Получилось иначе – Коваленко искал пасом Марлоса, рикошет, никто из защитников не пошел на мяч, а Дентиньо спокойно пробил. Как говорят "подкушал".

Шахтер - Реал 2:0. Обыкновенное чудо - изображение 2

Ошибки в обороне "Реала" случались и ранее, просто не все способны ими воспользоваться. Благо, что "Шахтер" научился, уже находится клуб на том уровне, когда можно наказывать грандов за неуважительное отношение к себе. Конечно, при счете 1:0 "Реал" не сдавался, создал ряд навал, опасно пробивали Иско, Менди, Модрич – Трубин не дрогнул. Вратаря "горняков" необходимо отметить особенно, хладнокровно и мастеровито сыграл 19-летний голкипер. Также похвалы заслужил и Витао, всего пару-тройку небольших ошибок не испортили его дебюта в ЛЧ.

Возвращаясь к игре, обращают на себя внимание замены Каштру. Португальский специалист умело выпускал свежих игроков, держал руку на пульсе игры, смог усилить команду по ходу встречи. Снова роль джокера сыграл Соломон, его блестящий проход к штрафной от центральной линии и еще более блестящий точный удар в ближний угол убил все надежды гостей увезти из Украины хотя бы очко.

На последних минутах "Реал" напоминал бледную тень самих себя, несколько атак для статистики провели "сливочные", но не более того. "Шахтер" сделал для победы все возможное, и теперь вернулся на второе место в группе. Правда, ситуация в квартете все еще очень запутанная, ничего не ясно с распределением мест, расслабляться Каштру и компании еще рано.

Лига Чемпионов. Пятый тур

Стадион: НСК Олимпийский (Киев)
Главный судья: Овидиу Хацеган (Румыния)

Шахтер (Донецк, Украина) - Реал (Мадрид, Испания) 2:0

Голы: Дентиньо 57, Соломон 82

Шахтер: Трубин - Додо, Бондарь, Витао, Матвиенко - Степаненко - Тете, Марлос (Майкон 73), Коваленко (Алан Патрик 85), Тайсон (Соломон 75) - Мораес (Дентиньо 25, Фернандо 85).

Реал: Куртуа - Васкес, Варан, Начо, Менди - Модрич, Эдегор (Иско 77), Кроос - Асенсио, Бензема (Мариано 77), Родриго (Винисиус 77).

Предупреждения: Варан 15

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В статье: Зинедин Зидан Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Луиш Каштру
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Комментарии (315)
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Запорізьке Торпедо (zp)
01.12.2020 в 23:24
оффтоп: киньте кто-нить Лукаке большой банан)
Ответить
0
0
hemp4367 (Київ)
01.12.2020 в 23:05
Всех с Победой!!! Теперь главное, что б Интер или вничью или проиграл
Ответить
+3
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
01.12.2020 в 23:02
Завтра ещё футбол и послезавтра, как наберут все побед, будет приятно на рейтинг посмотреть!
Ответить
+2
-1
avatar
simargl (Чернигов)
01.12.2020 в 23:01
Молодцы. Смогли . Даже не верится , но приятно ))!!!
Ответить
+2
-2
alex69 (Париж)
01.12.2020 в 22:59
Писавший статью сам хоть смотрел матч? Какими руками Варан остановил Мораеса, к окулисту запишись, лошара!!!
Ответить
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2020 в 23:06
аморалеса)))
Ответить
0
-2
alex69 (Париж)
01.12.2020 в 23:08
Братан пишу со смартфона, Т9 помогает, а ты дебил походу.
0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2020 в 23:15
у меня нет таких братьев! тем более в париже)))
+1
-2
alex69 (Париж)
01.12.2020 в 23:17
Да, не дай бог и мне заиметь таких, особенно с Донецка, вас, как тараканов травить надо в зародыше. Недоумок.
0
-1
aleks68
01.12.2020 в 22:56
хлопайте в ладоши "прогнозисты"макаронники уже пропустили.
Ответить
0
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.12.2020 в 23:23
Ну ти й дегенерат, справжня жертва...
Ответить
0
-1
Dr. House (Подолье)
01.12.2020 в 22:46
А ось і Борусія зрівняла...
Ответить
+2
-1
TJSoccer (Харьков)
01.12.2020 в 22:48
другое дело, наверно обиделись на слово "немчура"
Ответить
+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
01.12.2020 в 22:42
Будет еще смешно, если Шахтер выйдет первым из группы. Вот это реально будет чудо и что-то странное в футболе, а ведь теоретически это реально)
Ответить
+4
-1
alex69 (Париж)
01.12.2020 в 23:05
Пути футбольные неисповедимы, на дворе коронавирус, а почему бы и нет!
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарница)
01.12.2020 в 23:10
Вот не вспомню. А не Вы ли, уважаемый, на прошлой неделе называли уродами игроков ДК и ШД? Точно помню, что был товарищ из Чернигова.
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
01.12.2020 в 22:32
та никакое не чудо. Кроты так же играли и в первом матче, и с Интером, а с Гладбахом я хз что происходило, мож тренера плавили, мож пытались установить Бразильское землячество 2.0. А сегодня - молодчики
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+2
-2
Joyce (Donetsk)
01.12.2020 в 22:41
100% Те два матча реально вынесли мозг. Надо быть отморозком, чтобы кричать, как все хорошо.
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+2
-2
недалековідКиева (Біла Церква)
01.12.2020 в 22:28
Реал взагалі не рахує за потрібне звертати увагу на кротів(хто бачив гру в Мілані-не дасть збрехати)... болію за гладбах, буде гидко якщо піжони пройдуть далі.
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+3
-6
недалековідКиева (Біла Церква)
01.12.2020 в 22:31
В єврокубках кротів трохи недолюблюю .
Ответить
+3
-8
Valerii_Krykun (Wroclaw)
01.12.2020 в 22:37
Бо ти сєпар
+7
-6
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.12.2020 в 22:48
Сепар - це той, хто добровільно здав свою територію ворогу, й найкращий типа в Європі стадіон.
+5
-7
недалековідКиева (Біла Церква)
01.12.2020 в 22:49
Якщо по відношенню до совдепії за якою такі як ти плачуть- то так, сепаратист.
+3
-1
aleks68
01.12.2020 в 22:52
бокасса пополощи свой вонючий рот и приходи отсосать.
+4
-4
vid_33 (Симферополь (Украина)
01.12.2020 в 22:26
Отличный праздник. Поздравляю
Ответить
+12
-2
Unselfish (Белая Церковь )
01.12.2020 в 22:26
Интер обыграет Боруссию и хлопнет дома Шахтёр. И прощай евровесна...
Ответить
+3
-12
Dimka26 (Чернигов)
01.12.2020 в 22:35
Не все зависит от Интера. Реалу тоже в таком схеме нужно постараться не проиграть Боруссии
Ответить
+3
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
01.12.2020 в 22:40
есть поверье, что матч идет 90 минут, а принимающая команда, примерно равная по классу, вполне может отыграть 1 гол и даже больше, прикинь
Ответить
+1
-2
aleks68
01.12.2020 в 22:58
сбегай за мылом с верёвкой уже ничья
Ответить
0
-1
alex69 (Париж)
01.12.2020 в 22:25
Браво "Шахтер", снимаю шляпу!!!
Ответить
+7
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.12.2020 в 22:25
Київський футбол на підйомі...
Ответить
+9
-17
aleks68
01.12.2020 в 22:30
умеешь хорошо лизать всем кому надо и когда очень нужно.гнилой падалью всегда был,ею и подохнешь
Ответить
+11
-7
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.12.2020 в 22:31
Пенеха, чмо ублюдочне
+4
-14
aleks68
01.12.2020 в 22:49
чья бы корова мычала ублюдок.на себя в зеркало посмотри чучело.долб...б от рождения.продолжай лизать суркисам и гавкать из-за угла.на твои .....высеры все нормальные давно положили большой .....тупая жертва аборта.зачем тебя ..... родили
+5
-5
Joyce (Donetsk)
01.12.2020 в 22:25
Очень понравилась пара Витао и Бондарь: спокойно и без паники. Есть надежда, что центр обороны станет понадежнее.
Ответить
+6
-3
FC Energy (Новая Каховка)
01.12.2020 в 22:35
ну Витао ещё играть и играть, набираться опыта, панические выносы иногда напрягали
Ответить
+3
0
Joyce (Donetsk)
01.12.2020 в 22:45
Они играли адекватно и часто выносили мяч в аут, а не так, как это сделал Матвиенко на 30 мин., отправив мяч сливочному перед своей штрафной. Но это была, по сути, одна критическая ошибка Матвиенко. Сегодня он старался, как никогда :)
+2
-2
Acsakal (Kharkov)
01.12.2020 в 22:46
У першому таймі Вітає дивував "небразильським" прийомом мяча та хронічним запізнюванням. Мабуть, був в нього великий мандраж.
+1
-1
TJSoccer (Харьков)
01.12.2020 в 22:24
а пока что итальяшки рвут немчуру
Ответить
+2
-2
avatar
vasa pupkis (Киев)
01.12.2020 в 22:30
фашисты против нацистов)))
Ответить
+6
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2020 в 22:40
макароны с сардельками
+2
-6
мы за динамо (киев)
01.12.2020 в 22:24
гра забудеться. а результат зачьотний.
Ответить
+3
-2
Геродот (Винница)
01.12.2020 в 22:23
Я вчера писал, что чудеса в футболе бывают, хоть и редко, но не особо верил, что выиграет Шахтер. А чудо случилось и опять победа над европейским грандом. Шахтер с великолепной победой. Это дорогого стоит - забить Реалу в двух играх 5 голов, и забрать у него все шесть очков. Реал наказан за самоуверенность и грубую игру. Как по мне, Варана надо было удалять за грубость против Мораеса. Хорошо сыграла защита Шахтера, не так часто в еврокубках играют на ноль.Теперь все внимание к игре немцев с Интером. Держим кулаки за Боруссию, ведь потеря Интером очков, означает выход Шахтера в евровесну. А в какой лиге - будет зависеть от последнего тура.
Ответить
+9
-2
avatar
okolegko (Київ)
01.12.2020 в 22:23
Для ейфориків хочу зазначити, що гра з Реалом абсолютно нічого не означає. Стиль гри цієї команди на даний момент повністю задовільняє Шахтар. А гра з командами, які використовують пресинг (наприклад Борусія М чи Інтер) демонструє, що гірникам є ще чому вчитися, і з цими командами будуть проблеми (як мінімум) ЗІ. Тобто розгроми
Ответить
+9
-11
aleksandrdre (Краматорск)
01.12.2020 в 22:27
ЭЙФОРИК а сколько твое дрынамо в легкой группе в итоге может набрать очей?
Ответить
+9
-7
Alex-696 (Немирів)
01.12.2020 в 22:31
Вистачить і двох, щоб пройти до ЛЄ, а от шохтьору і семи може не вистачити.
+7
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
01.12.2020 в 22:33
aleksandrdre, еще одна тупая курица, скорее всего сестры с power1
+3
-6
Acsakal (Kharkov)
01.12.2020 в 22:50
Alex-696 (Немирів): Ти справді впевнений, що 2 очки, набрані з Ференцварошом, це більший привід для гордості, ніж 7 очок з Реалом та Інтером?
+3
-4
avatar
okolegko (Київ)
01.12.2020 в 22:37
to aleksandrdre (Краматорск). Я не вболіваю ні за Динамо, ні за Шахтар (як клуби) в чемпіонаті України, лише на міжнародній арені. Тому твоє зауваження недоречне
Ответить
+3
-1
avatar
ascent (Луксор)
01.12.2020 в 22:42
Кто не с ними, тот против них... Не докажешь...
+1
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2020 в 22:54
за кого ж тогда? неужели за мариуполь?))
0
-2
avatar
okolegko (Київ)
01.12.2020 в 23:20
TIRAN (Донецк (Украина!)). Це такий жарт? Виглядає недолуго
0
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
01.12.2020 в 22:22
Вот "Уа-футбол" пишет - "Если бы сразу, после жеребьёвки Лиги Чемпионов 2020/21 кто-то сказал...... ". Редакция, открывайте, пожалуйста свой архив 01.10.2020. Там, сразу после жеребьёвки вы организовали опрос, есть ли шансы у украинских команд в ЛЧ. Я не сказал тогда, что ШД дважды обыграет Реал, но я сказал, что если ШД сыграют смело и дерзко, у них есть шансы взять очки у Реала. И я добавил, что Реал очень слабый.... Так что, можете уверенно меня называть безумцем. Естественно, в хорошем смысле этого слова!
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+5
-7
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hardcorepwnz (Украина)
01.12.2020 в 22:43
Вот это ты прогноз дал, в стиле "поле ровное, мяч круглый, все возможно". Как ты с таким умением прогнозирования еще не миллионер. Букмекерские конторы дрожь пробирает от одной мысли, что будет, если ты придешь ставки делать.
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+3
-2
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Red_Cat (Салоники)
01.12.2020 в 23:01
hardcorepwnz, я очень рад, что у тебя разорвало пердак
0
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
01.12.2020 в 23:10
Red_Cat, прям как у твоей мамаши, когда она пол общаги удовлетворяла за еду
+1
-1
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Одиссей(Афула) (Афула)
01.12.2020 в 22:20
Шахтеру уважение и спасибо за прекрасный вечер .Счет по игре,переиграли и тактически и физически было видно как сдох Реал.Где там так называемые болельщики Шахтера,которые оскорбляли Трубина(футболычи и прочая шушара)
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+6
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
01.12.2020 в 22:20
Молодці, вітаю! Коли забивали перший, Вітя зробив 4 дотика до м'яча Боруссія, не дала б і 2-х зробити. Якщо Тете 50млн., то скільки Соломон коштує?
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+4
-1
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Kolibri (Киевоград)
01.12.2020 в 22:19
DynamoKiyv (Київ), один хоть вышел и по делу начал! Остальные втихушку минусуют)
Ответить
+7
-5
Oлeкcин (Н.)
01.12.2020 в 22:20
Подожди, сейчас он перелогинится, и их станет двое, или РахитДебилыч выйдет, или Витя Сосакка.
Ответить
+10
-5
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Одиссей(Афула) (Афула)
01.12.2020 в 22:43
Вообще то нормальные люди отмечают победы,убогие чужие поражения.Не слыхал?
+2
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
01.12.2020 в 22:47
Одиссей, кому ты пытаешься это объяснить? Кинуть какахи в сторону ДК, это весь смысл его никчемного и никому не нужного жалкого существования.
+1
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
01.12.2020 в 22:48
И он не один такой. Там ниже целая куча таких же.
+1
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
01.12.2020 в 23:12
Oлeкcин (Н.), я не сцыкло как ты и такими схемами не пользуюсь.
0
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
01.12.2020 в 22:24
Жаль что ваша "братия" вылазит из нор только побед, после 0-4, 0-6 ни тебя, ни power1, ни tolina-ystas, ни aleksandrdre.... и т.п.
Ответить
+3
-12
FC Energy (Новая Каховка)
01.12.2020 в 22:26
так понять можно, негатив. Мне и после поражения Зари, ДК тяжко, заходить на форум не хочется.
+5
-1
Oлeкcин (Н.)
01.12.2020 в 22:27
Не переживай, завтра мы все вместе отметим очередной влет Дырки :)
+6
-6
avatar
Kolibri (Киевоград)
01.12.2020 в 22:29
У меня на прошлой недели была коронка, и мне было хреново, Я вообще не заходил дней 5
+2
-6
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.12.2020 в 22:29
Дірка в твоїх тупій голові, коцапе.
+5
-10
aleksandrdre (Краматорск)
01.12.2020 в 22:33
крутелик ты уже боярышника накатил?
+7
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
01.12.2020 в 22:34
Oлeкcин, здрысни к папке на зал-пу, вышкребок алкашей
+4
-7
avatar
DynamoKiyv (Київ)
01.12.2020 в 22:35
Kolibri, только на прошлой?
+2
-7
avatar
DynamoKiyv (Київ)
01.12.2020 в 22:39
aleksandrdre, боярышник любимый напиток тех, от кого такое никчемное и дешевое существо выплодилось. Видно что мозгов нет.
+2
-5
avatar
Kolibri (Киевоград)
01.12.2020 в 23:00
Дурник.
+1
-2
Лекарь (село Дарница)
01.12.2020 в 22:17
Кстати, позвольте вот просто поинтересоваться, без подколов. Каштру он все таки физрук или нет?)
Ответить
+3
-3
Dr. House (Подолье)
01.12.2020 в 22:19
Когда как)))
Ответить
+10
0
Лекарь (село Дарница)
01.12.2020 в 23:07
Вот, это правильный ответ. Все зависит от результата, правда ведь? То есть, менталитет у нас максималистический и не терпит поражений. Это с одной стороны. С другой - как же мы оторваны от реальности... И это не только спорта касается.
0
0
avatar
scorpius (Ck)
01.12.2020 в 22:24
Каштру старается как может в силу своего не слишком большого опыта и кадрового ресурса. Далеко не всегда выходит. Не топ, но и не физрук)
Ответить
+3
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.12.2020 в 22:30
Старший фізрук...
+3
-5
Joyce (Donetsk)
01.12.2020 в 22:29
Я сказал следующее: если ШД возьмет очки с Реалом, РЛА должен продлить контракт с Каштру. А как там будет, не знаю :)
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+2
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
01.12.2020 в 22:48
Физрук 100% мне даже в прошлом сезоне его игра не нравилась.когда спасались в ЛЧ на последних минутах вечно в группе .типа пенальти на Пятове
Ответить
+2
-2
Dr. House (Подолье)
01.12.2020 в 22:17
А вот и Интер забил...
Ответить
+5
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
01.12.2020 в 22:22
Інтер виграє і на смарку ті перемоги.
Ответить
+3
-4
aleks68
01.12.2020 в 22:27
тогда пусть и ференцварош выиграет у барселоны и пусть кое-кто заткнётся
+5
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.12.2020 в 22:33
Обісреться твій ференцварош...
+2
-5
bulpi (Днепропетровск)
01.12.2020 в 22:17
Шахтер" без многих ключевых игроков...Это без кого конкретно?
Ответить
+3
-3
avatar
scorpius (Ck)
01.12.2020 в 22:19
Фернандиньо, Мхитаряна, Соколовского, Старухина
Ответить
+9
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2020 в 22:32
елинскаса
+2
-7
aleksandrdre (Краматорск)
01.12.2020 в 22:37
Ну как и дырявые без Шевченко.Блохина.Заварова.Буряка и т.д.
+4
-4
avatar
ascent (Луксор)
01.12.2020 в 22:44
0
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
01.12.2020 в 22:49
Как и жалкая жизнь горловой шмары aleksandrdre без йуха захарки, гыви и моторылы.
+1
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
01.12.2020 в 22:34
Орбу, Зубова, Шуткова
Ответить
+2
-2
Одіссей (Донецьк)
01.12.2020 в 22:16
Бокассо наш талисман ....если он беснуется в анонсе...Шахтер точно выиграет.
Ответить
+12
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.12.2020 в 22:26
Краще програти з такою грою як Реал, ніж виграти з такою грою як шахтар (Ринат Ахметов)
Ответить
+4
-10
Одіссей (Донецьк)
01.12.2020 в 22:32
На табло все написано
+7
-3
avatar
ascent (Луксор)
01.12.2020 в 22:45
Глубоко...
+2
-2
kanoist (мариуполь)
01.12.2020 в 22:16
Але,Але,Але....Шахтер- чемпион!!!))))А серьезно,поздравляю всех болельщиков с победой,загнали Реал в будку)))) Реально,класс Реала и Шахтера несопоставим и это радует,теперь болеем за Боррусию,надо им. Выиграть у Интера,или ничья ..и последняя игра у нас с Интером будет смертельной))))
Ответить
+7
-3
Alex-696 (Немирів)
01.12.2020 в 22:22
Це точно, що смертельна. Якщо Інтер виграє і Реал не програє німцям, то шохтьор з сімома очеами буде четвертим. А таке дуже імовірно. Інтер буде рвати на шматки, бо для них виграш - прохід далі.
Ответить
+2
-2
avatar
ProstoFAN (Донецк)
01.12.2020 в 22:15
было бы круто, если бы такая игра стала для ШД системой, а не перманентным успехом.
Ответить
+4
-2
avatar
okolegko (Київ)
01.12.2020 в 22:15
... знову і знову Найприємніше, що знову маємо інтригу в боротьбі за 2–3-тє місце. Ще з приємних моментів можу зазначити неперевершений коментар, який чув від російських (трапилося тому, що не встиг заплатити за ол тіві) коментаторів: "ваащєт над сказать", "ат абід штоль", "інтріг прост нівіраятнай", "оп тіпєрь на втаром мєсть". Тепер зрозуміло, чому їхня мова штучна. Бажаю нам завжди вигравати і розуміти, чому все відбувається саме так
Ответить
+6
-1
avatar
Rezerf (Чернігів)
01.12.2020 в 22:26
Дивився по МатчТВ. Пердак подгорав по повній у коментатора: -Ну как так, ну как жє так?
Ответить
+5
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.12.2020 в 22:34
Так вони ж типа дуже вболівають за Україну?
+3
0
avatar
okolegko (Київ)
01.12.2020 в 22:41
Ні, вони не вболівають, вони вважають Україну своєю власністю
+2
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
01.12.2020 в 22:44
Коли вони вболівають за нас, то тримають дулю в кармані.
+2
0
ВиктАн
01.12.2020 в 22:14
Шахтар- молодцы! Каштру, как видим,может настроить на большой бой и в этом он лучше деда.
Ответить
+2
-4
Григорий Листопадов
01.12.2020 в 22:13
Да,а где миг-25 или ринатбандитыч?
Ответить
+7
-2
metall5291 (Kharkiv)
01.12.2020 в 22:12
Шахтер с победой, заслужили. А вот игра Реала, увы, все хуже и хуже.
Ответить
+3
0
Григорий Листопадов
01.12.2020 в 22:12
Вот вам и пара центрбеков Бондарь-Витао(который не играет в ЧУ. А фамилия украинское-Вiтаю!) или Кривцов-Хочолава?
Ответить
+2
-1
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
01.12.2020 в 22:50
Пара хорошая,Интер покажет так ли это в последнем матче.
Ответить
0
0
avatar
scorpius (Ck)
01.12.2020 в 22:11
Теперь у нас, болельщиков Шахтера, тоже есть своя страница в истории клуба, где дважды бит испанский гранд)
Ответить
+11
-2
avatar
ProstoFAN (Донецк)
01.12.2020 в 22:14
Но результат Динамо-Барселона был круче, есть к чему стремиться :)
Ответить
+6
-3
avatar
scorpius (Ck)
01.12.2020 в 22:17
Согласен, но зато на Шахтер было еще меньше надежд. Особенно сегодня после немцев.
+6
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2020 в 22:30
тогда в команде был ТРЕНЕР!
+1
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.12.2020 в 22:34
А зараз хто?
+2
-4
avatar
scorpius (Ck)
01.12.2020 в 22:42
Тогда на форумах не было Бокассы!
+5
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2020 в 22:50
сосасса, ты точно тупая! тогда был лобановский, а сейчас каштру - разницу улавливаешь?
+2
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
01.12.2020 в 22:11
Олег, брат, с праздником тебя
Ответить
+5
-1
avatar
ProstoFAN (Донецк)
01.12.2020 в 22:11
Всех болельщиков с победой, она всем нам была нужна
Ответить
+7
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
01.12.2020 в 22:26
Є варіант і цілком реальний, що не допоможе навіть для ЛЄ. Інтер вже почав.
Ответить
0
0
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
01.12.2020 в 22:10
У Шахтёра сейчас одна беда нет мотиватора.В данном случае таковым стал сам соперник.Каким бы он сейчас не был но он РЕАЛ и победа над ним это СОБЫТИЕ.Шахтёр с победой и пусть она поможет пройти дальше!
Ответить
+5
-1
pilips111 (Чернигов)
01.12.2020 в 22:10
Трубин - достойная замена Пятову
Ответить
+1
-4
Лекарь (село Дарница)
01.12.2020 в 22:12
То ноги вытирают об Трубина, то восхваляют. Парадокс
Ответить
+10
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
01.12.2020 в 22:25
То Каштру физрук, то молодец Парадокс в квадрате
+1
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.12.2020 в 22:34
Це називається роздвоєння.
+1
-2
Acsakal (Kharkov)
01.12.2020 в 22:57
Діфчатка, та це ж ви про себе пишете. Це уж у вас "роздвоєння".
+1
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
01.12.2020 в 23:09
Atsasal, покажи де я хоча б раз написав що Каштру фізрук? От кроти писали про це постійно, після кожної невдалої гри. Тому вдягай лосини та йди .... До своїх діфчат
0
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
01.12.2020 в 22:09
Браво Шахтёр!!! Как же это классно видеть тр@хнутый Реал. ))
Ответить
+8
-4
Joyce (Donetsk)
01.12.2020 в 22:14
Не то слово :)
Ответить
+5
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
01.12.2020 в 22:26
РЕАЛьно хтось без намальованого пенальті виграти не може... Навіть ЗіЗу не допоможе
Ответить
+3
-2
Comment06 (Украина)
01.12.2020 в 22:09
Черт его знает, что вытворяет в этом коронавирусном году Шахтер и с игрой, и с соперниками, и с болельщиками- 0:5,0:6,0:4, а с королевским клубом 3:2 и 2:0 с шансами выхода в весну ЛЧ из группы смерти! Что бы ни случилось (известно, как он играет решающие матчи), снимаю перед командой шляпу!
Ответить
+9
-1
pilips111 (Чернигов)
01.12.2020 в 22:09
Болеем сегодня за фашистов
Ответить
+2
-10
avatar
Red_Cat (Салоники)
01.12.2020 в 22:16
т.е. за Интер? правильно?
Ответить
+3
-2
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
01.12.2020 в 22:18
За немецкий клуб, но не за фашистов.
Ответить
+4
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.12.2020 в 22:23
За істиних арійців.
+1
-3
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
01.12.2020 в 22:27
Ты кремлевского телевизора насмотрелся или в мозгах днровщина.В Германии не было фашизма,только национал-социализм.
+3
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.12.2020 в 22:30
Вііін просто дуже нерозвинутий.
+2
-3
avatar
Red_Cat (Салоники)
01.12.2020 в 22:30
ну я же у черниговского школьника спрашивал который не понимает разницы между фашистами и нацистами
+3
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
01.12.2020 в 22:28
Фашисти --- це італійці, німці --- нацисти. Визначайся.
Ответить
+6
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
01.12.2020 в 22:08
А Соломон, со своей половины поля и гол!!!!!
Ответить
+3
-2
Acsakal (Kharkov)
01.12.2020 в 22:07
Каюсь. Не вірив у повторну перемогу Шахтаря над Реалом. Після двох розгромних поразок від Борусії та блідої гри в УПЛ приводів для оптимізму не було. Но так вийшло, що Шахтар виявився так само не зручним суперником для Реалу, як Борусія - для самого Шахтаря. Взагалі-то дуже цікавою виявилася група. Після жеребкування всі прогнозували, що Шахтар буде боротися з Борусією за 3-тє місце. А може так статися, що за третє місце будуть боротися Реал з Інтером...
Ответить
+6
-1
Alex-696 (Немирів)
01.12.2020 в 22:24
Не поспішай, є ще надія і на 4 місце)))
Ответить
+2
-5
Acsakal (Kharkov)
01.12.2020 в 23:01
Для мене це ймовірність. А для тебе надія??? Але якщо Шахтар не буде класти очки в скарбничку України, то де буде грати Динамо наступних сезонів?
+1
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
01.12.2020 в 22:07
Честно говоря я не верил.хотя мне важней стабильность Шахтера ,а не такие победы.и особенно игра в болоте ЧУ не вызывает оптимизма
Ответить
+2
-8
avatar
DynamoKiyv (Київ)
01.12.2020 в 22:10
таврия19752009 на йух на свое болото скрепный
Ответить
+5
-10
Запорізьке Торпедо (zp)
01.12.2020 в 22:38
болото - твой дом родной, беги в норку, крыся)
Ответить
+3
-2
Lion Killer (Львів)
01.12.2020 в 22:07
хух, нервовий матч. Як тепер все помінялося. Хотілося б нічейку або перемогу Борусії в матчі суперників.
Ответить
+3
-1
avatar
Red_Cat (Салоники)
01.12.2020 в 22:11
Интер нужно прибивать.
Ответить
+4
-2
Alex-696 (Немирів)
01.12.2020 в 22:25
Чим?
+1
-1
Alexs22 (Киев)
01.12.2020 в 23:20
Киркою, як з Реалом. Стиснути зуби і дати бій.
0
0
avatar
ascent (Луксор)
01.12.2020 в 22:05
Думаю Интер сегодня выиграет (отступать ему некуда), а в последнем туре Боруссия и Реал скатают ничью, которая устроит обе команды. И будет всё плохо для Шахтера (очень-очень хочу ошибиться).
Ответить
+5
-8
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
01.12.2020 в 22:08
Ничья не устроит Реал , если ШД сыграет вничью с Интером, то РМ в пролёте
Ответить
+4
-2
Acsakal (Kharkov)
01.12.2020 в 22:10
Якщо Шахтар не програє Інтеру, то ничия з Борусією нічого Реалу не дасть.
Ответить
+2
-3
avatar
ascent (Луксор)
01.12.2020 в 22:35
У Шахтера в Италии с Интером шансов будет меньше чем было дома с Боруссией...Думаю проиграют...нажаль...
Ответить
0
-1
Acsakal (Kharkov)
01.12.2020 в 23:04
Каштру двічі не зміг прилаштувати тактику Шахтаря під манеру гри Борусії. Якщо він не зможе цього зробити і з Інтером, то поганий він тренер.
0
-1
UA Hero (Chernivtsi)
01.12.2020 в 22:05
Інтрига залишається. Тепер, навіть якщо не буде євровесни в Шахтаря, всі будуть згадувати перемоги над Реалом.
Ответить
+8
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
01.12.2020 в 22:04
Всем кто верил и болел - СПАСИБО! Осталые просто заткнитесь минутой молчания!
Ответить
+10
-8
leobmw3 (Киев)
01.12.2020 в 22:04
класс , хоть настрой поднялся , надо продолжение , требуем продолжение банкета
Ответить
+9
-1
Саша AS80 (Харків)
01.12.2020 в 22:04
Мої вітання. Сьогодні все по ділу!!! В мене питання, а що 3 кацапських клуби роблять в ЛЧ???
Ответить
+12
0
dp_dp (Ukraine)
01.12.2020 в 22:02
На кого Зидана менять? Большегрузы подтапливает, Барса, Реал, МС. Тренер-вершина. Его смена в данном случае-символический шаг. Не бывает так что Зидан относительно недавно брал несколько кубков ЛЧ, а сегодня неквалифицирован.
Ответить
+5
0
FC Energy (Новая Каховка)
01.12.2020 в 22:05
у Зидана нет Роналду, Марсело, Модрич - деды,а бразильская молодёжь ничем не лучше Шахтеровской.
Ответить
+7
-2
avatar
hardcorepwnz (Украина)
01.12.2020 в 22:05
Брал, когда лидеры были моложе на 3 года и в составе был один из двух лучших футболистов современности, на которого можно было навешивать, а он там чето придумает. Когда все это ушло, проблемы вылезли наружу. Это не вчера такая провальная игра началась, все было и раньше, просто отдельные игроки решали.
Ответить
+2
-2
dp_dp (Ukraine)
01.12.2020 в 22:10
Решал коллектив. Один-два игрока не решают ЛЧ за ЛЧ, так не бывает. В Португалии тоже Роналдо играет важную роль, но финал ЧЕ брали без него, если не ошибаюсь. Сейчас коллектива нет потому что нет смены поколений. Прийдет условный Почеттино-будет все то же самое. Как и в Барсе в Реале давно передержали костяк игроков.
+1
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
01.12.2020 в 22:45
Да я согласен, что здесь отправлять нужно не только Зидана, а и 80% состава, которые уже себя изжили в этом клубе. Нового тренера они просто сольют.
0
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
01.12.2020 в 22:02
А Витя выйдет? Пусть расскажет какой Реал слабый))))))))
Ответить
+8
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
01.12.2020 в 22:22
Ты чего, Витюша? Не минусуй)))))
Ответить
+1
-3
flake (Стрий)
01.12.2020 в 22:02
Якщо Боруссія сьогодні зіграє внічию з Інтером а через тиждень виграє в Реала то Шахтар займе 2ге місце незалежно від результату свого матчу з Інтером))
Ответить
+4
-1
Дрюон (Одесса)
01.12.2020 в 22:07
А якщо сьогодні Інтер здолає Боруссію, виїзд до Італії буде мати сенс?))
Ответить
+1
-2
flake (Стрий)
01.12.2020 в 22:08
Не матиме сенсу((( тому вболіватимемо щоб Інтер не виграв
+3
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
01.12.2020 в 22:39
Буде, для подальшої боротьби достатньо буде не програти.
0
0
Дрюон (Одесса)
01.12.2020 в 22:19
Плюсую, друже, отож вболіваємо за немчуру)
Ответить
+2
-2
Лекарь (село Дарница)
01.12.2020 в 22:01
Молодцы, подземные. Мои поздравления!
Ответить
+11
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
01.12.2020 в 22:09
А как же Шахтер проигрывает команде из немецкой деревни))
Ответить
+1
-8
Лекарь (село Дарница)
01.12.2020 в 22:11
Это правда, по сути. Но я такого не писал. Можно привести ссылку на именно мое высказывание в этом роде?
+2
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
01.12.2020 в 22:15
таврия19752009тридварас, а как же за свое вранье извиниться? Не пробовал. Скрепы не дают?
+5
-6
avatar
scorpius (Ck)
01.12.2020 в 22:00
Дентиньо - эксперт по Реалу, наверное Ринат подарит ему новый улучшенный контракт
Ответить
+5
-1
osadob07 (жмеринка)
01.12.2020 в 22:00
шахте легче играть на встречных курсах,а не так как в ЧУ ,практически с автобусами
Ответить
+10
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
01.12.2020 в 22:00
Поздравляю Шахтёр с прекрасным результатом! Браво, молодцы!!! И персонально обращаюсь к фанатам Реала. Очень часто вы пытаетесь тиражировать ложь про то, что я, якобы, плохой прогнозист. Внимательно читайте то, что я сказал в анонсе матча. Там я очень точно спрогнозировал ход матча! И позор тем, кто в анонсе матча не верил в Шахтер !!!
Ответить
+13
-12
avatar
hardcorepwnz (Украина)
01.12.2020 в 22:02
Ты плохой прогнозист, потому что хейтер и тролль. У тебя каждый матч Мадрида это прогноз на поражение, а если не поражение, значит судьи помогли. А если судьи не помогли, значит Перес купил погоду, стадион, зрителей, другие факторы.
Ответить
+9
-4
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
01.12.2020 в 22:04
+4
-6
avatar
Red_Cat (Салоники)
01.12.2020 в 22:14
hardcorepwnz, я очень рад, что у тебя разорвало пердак.
+5
-4
Лекарь (село Дарница)
01.12.2020 в 22:09
Тут такое дело, что читать тебя внимательно - себя не уважать. Ты же идиот, прости за правду. И пусть ты даже написал правильный прогноз, я допускаю такое, то это не отменяет того факта, что тебя никто (кроме сектантов барсуков) никто не воспринимает серьезно. Ибо идиот это тяжелое клеймо
Ответить
+5
-3
Joyce (Donetsk)
01.12.2020 в 22:00
Браво, ШД! Всех с прбедой. Невероятно, но факт. Спасибо команде, тренеру, всем. Выложились по полной. Можете же, если есть силы. Браво!
Ответить
+16
-2
aleks68
01.12.2020 в 22:02
а не ты ли выл перед матчем что шансов нет?
Ответить
+3
-3
Joyce (Donetsk)
01.12.2020 в 22:10
Я сказал, что один из тысячи. И ШД его использовал. Ты читай внимательнее :)
+2
-1
aleks68
01.12.2020 в 22:15
побольше целуйся с гнидой бокассой .вы там на пару пели как всё плохо
+1
-5
avatar
DOMENICO (Lviv)
01.12.2020 в 21:59
Велике Дякуємо бійцям з Шахтаря за чудовий настрій!
Ответить
+16
-1
kalan-86 (Анкара)
01.12.2020 в 21:58
Вау, сколько на голову прибитых хейтерков здесь минусуют. Шахтёр с победой и Слава Украине!
Ответить
+21
-4
avatar
Fata Morgana (Запорожье)
01.12.2020 в 21:59
Кротам слава!
Ответить
+16
-1
FC Energy (Новая Каховка)
01.12.2020 в 22:00
Бокассу не видно, видно бегает минусует, вытирая слезки..
Ответить
+14
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2020 в 22:27
это не слёзки... это "сливки")))
0
-2
aleksandrdre (Краматорск)
01.12.2020 в 21:58
Всех наших. Всю Украину и всю кротобратию с победой!!!!Держим сегодня кулаки за Боруссию. Ну а всяким бокасам .ренатбандитычам и простозаквашеным здоровья и не подавиться в такой вечер собственной желочью. ВСЮ УКРАИНУ С ЕЩЕ ОДНОЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДОЙ!!!
Ответить
+19
-3
avatar
ProstoFAN (Донецк)
01.12.2020 в 22:02
Переживаю я за них, не случилось бы чего с ними, пусть хоть что-нибудь напишут...
Ответить
+4
-1
avatar
Fata Morgana (Запорожье)
01.12.2020 в 21:58
За две победы над Реалом можно простить и 0:10 от фрицев!! Браво, кротяки!!!
Ответить
+25
-3
Дрюон (Одесса)
01.12.2020 в 22:09
Ну не могут наши с немцами, ну не могут...
Ответить
+1
0
Термит (Киев)
01.12.2020 в 21:57
Ну что - болеем за Гладбах в сегодняшнем матче! Очень не хочется судьбу третьего места решать через неделю в Милане. Шахтеру - респект!
Ответить
+18
-2
avatar
Red_Cat (Салоники)
01.12.2020 в 22:32
разумеется, нужно чтобы Боруссия выиграла
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.12.2020 в 22:45
Достатньо нічиєї.
0
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
01.12.2020 в 21:57
Молодцы!)
Ответить
+29
-4
alex 66 (Кременчуг)
01.12.2020 в 22:00
Даю плюс -за адекватный коммент от заклятого)))
Ответить
+7
-3
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
01.12.2020 в 22:04
Не ты один)))
+5
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
01.12.2020 в 22:17
alex 66, ну РМ обыграть (дважды!), пусть даже в таком состоянии все равно приятно.
+3
0
pilips111 (Чернигов)
01.12.2020 в 21:56
Офигеть! Я в шоке! Не знаю, чем закончится групповой этап, но две победы над Реалом - это войдёт надолго в память, историю. Что тут скажешь - МОЛОДЦЫ!
Ответить
+23
-1
Acsakal (Kharkov)
01.12.2020 в 22:20
Одразу пригадуються 2 перемоги Динамо над Барсою за участі Шеви та Реброва.
Ответить
+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
01.12.2020 в 22:48
Тоді ті перемоги дали динамо перше місце. А зараз може бути і останнє. Такі реалії.
0
0
Мольфар (Закарпаття)
01.12.2020 в 21:56
Друзі, я старався як міг.
Ответить
+19
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
01.12.2020 в 22:00
Спасибо,добрый человек!
Ответить
+8
-1
Дрюон (Одесса)
01.12.2020 в 22:10
Сделай так, Мольфар, чтоб Черноморец вышел в вышку в этом сезоне! Или чары тут бессильны? )))
Ответить
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2020 в 23:00
а в следующем в лч?)))
0
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
01.12.2020 в 22:11
Ах, да, ты пошаманить собирался)
Ответить
+1
-2
lucky_guy
01.12.2020 в 21:56
Шахтер молодцы, но как же Рыгал отвратительно играет... Я еще жалуюсь на Барселону. Беда в испанском футболе
Ответить
+5
-2
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
01.12.2020 в 21:56
Бл..., 2 смена!!! Красавцы!!! Каштру еще потренирует
Ответить
+11
-2
Одіссей (Донецьк)
01.12.2020 в 21:56
Ааааа ...ну ваще молодцы!
Ответить
+12
-1
unnamed (Cape May)
01.12.2020 в 21:55
Не ищите логики в футболе. Но три очка за победу есть. Шахтер совсем остался без форвардов.
Ответить
+12
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
01.12.2020 в 21:55
Зидан на послематчевой пресс конференции - "Я пёрся к вам в такие дали, а вы мне взяли и не дали!"
Ответить
+29
-2
Po4eson (Одесса)
01.12.2020 в 21:57
Даю тебе плюс
Ответить
+7
-1
Algrab (Костопiль)
01.12.2020 в 22:00
Навіть я тобі плюсую, монреальський ти оленю...
Ответить
+10
-5
Joyce (Donetsk)
01.12.2020 в 22:02
Получай свой плюс :)
Ответить
+6
0
Дрюон (Одесса)
01.12.2020 в 22:11
Плюс имеешь)
Ответить
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2020 в 22:26
на что в ответ ему луиш: дизайн, сидишь ты и молчишь! ...от немцев мы хватнули торбу, тебе ж свезло, что не был орбу сегодня вместе с щербаковым - потуже был бы ты закован!
Ответить
+1
-3
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
01.12.2020 в 21:55
Шахтер с победой!!! Это просто фантастика!!!!!
Ответить
+14
-2
gurik (Запорожье)
01.12.2020 в 21:55
Шотобуло???БРАВО!!!!!!
Ответить
+14
-1
alex 66 (Кременчуг)
01.12.2020 в 21:58
Та я тоже в @ху...е))
Ответить
+6
0
Acsakal (Kharkov)
01.12.2020 в 22:22
Чим основний склад відрізняється від другого ешелону? - Більш впевненою перемогою над Реалом.
Ответить
0
-1
Michael-K (Івано-Франківськ)
01.12.2020 в 21:55
Фантастика!!! Це щось неймовірне!!! Програти в Борусії (навіть не Дортмундської) з загальним рахунком 10-0, і виграти в Реала (того самого Мадридського) два матчі!!! Хто б міг подумати... КРУТО!!! Вітаю всіх!!! Перефразовуючи цитату з фільму "Діамантова рука" можна сміло сказати: "Шахтар - команда контрастів" ))
Ответить
+14
-1
avatar
Drovko (Lviv)
01.12.2020 в 21:54
дивився цими вихідними, як в чемпіонаті Іспанії Реал вдома влетів аутсайдеру Алавесу...тобто ніякого чуда тут немає...Реал зараз ніякий
Ответить
+8
-12
avatar
Romerik (YNWA)
01.12.2020 в 21:55
Плюсую...
Ответить
+6
-8
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
01.12.2020 в 21:57
Барса також ніяка, а як з нею Динамо зіграло?...
Ответить
+12
-6
Valerii_Krykun (Wroclaw)
01.12.2020 в 21:59
Шахтар не Динамо
+8
-3
avatar
Drovko (Lviv)
01.12.2020 в 22:00
а до чого тут Барса і Динамо? Я за конкретний матч і за конкретного суперника кажу
+2
-6
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
01.12.2020 в 22:03
Мова йде про два гранда іспанського і українського футболу, які зараз переживають не найкращі часи
+5
-1
avatar
ProstoFAN (Донецк)
01.12.2020 в 21:58
Я извиняюсь, но Шахтер тоже очень далек от своей оптимальной формы.
Ответить
+12
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2020 в 22:08
причём даже в чу!))
+1
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2020 в 22:00
турнирная дистанция разная, поэтому в чи у них есть шансы выровняться, а в лч осталась одна игра, которая покажет амбиции
Ответить
+2
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
01.12.2020 в 21:54
Кто бы мог подумать , что Шахта дважды обыграет Реал , но эти две победы не гарантируют пока даже места в ЛЕ...
Ответить
+10
-3
avatar
Drovko (Lviv)
01.12.2020 в 21:56
якщо сьогодні Інтер не виграє...то гарантують
Ответить
+5
-1
Power1 (Донецк)
01.12.2020 в 21:54
Всем дырявым .овнолитикам большой и толстый салют в ваше любимое место!
Ответить
+14
-9
avatar
DynamoKiyv (Київ)
01.12.2020 в 21:58
Power1, ну ты тупой валенок без мозгов
Ответить
+6
-10
Power1 (Донецк)
01.12.2020 в 22:02
Это ты тупой и дырявый !
+9
-4
avatar
DynamoKiyv (Київ)
01.12.2020 в 22:13
Power1, твое поведение говорит о том что ты тупая конченная на всю голову малолетка, которую с самого детства йухми в рот долбят
+2
-4
avatar
DynamoKiyv (Київ)
01.12.2020 в 21:59
Жаль что дырявый был през-ив при твоем зачатии.
Ответить
+8
-10
Power1 (Донецк)
01.12.2020 в 22:03
при твоем зачатии жаль козу,котоую бобуины драли!
+9
-5
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
01.12.2020 в 22:05
БОбуины
+5
-6
avatar
DynamoKiyv (Київ)
01.12.2020 в 22:18
ANESTEZIO, оно в школу не ходило как все, оно тупее дохлой курицы
+3
-3
avatar
ProstoFAN (Донецк)
01.12.2020 в 21:59
Ну и к чему это?
Ответить
+2
-2
FC Energy (Новая Каховка)
01.12.2020 в 22:02
принял человек на свой счет, бывает... DynamoKiyv (Київ) , без негатива
+2
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
01.12.2020 в 22:12
Есть адекватные, а есть ДЕБИЛЫ вышкребки верблюжьи, такие как Power1
+2
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
01.12.2020 в 21:54
Молодці, не чекав після Боруссії. Гідно.
Ответить
+11
-2
FCWROVY1 (Kyiv)
01.12.2020 в 21:58
Просто з Борусією їм не пішло..
Ответить
+2
-2
avatar
Red_Cat (Салоники)
01.12.2020 в 21:54
среал - это ПОМОЙКА!
Ответить
+9
-16
Olegyurchak (Хмельницький )
01.12.2020 в 22:53
Подивимось після останнього туру.
Ответить
0
0
avatar
ymscik (Херсон)
01.12.2020 в 21:54
Удивили подземные! Молодцы, поздравляю!
Ответить
+20
-2
Sneg SD (Умань)
01.12.2020 в 21:53
Сосака ти де? Виходь прокоментуй
Ответить
+16
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
01.12.2020 в 21:56
Он не может-слёзы душат
Ответить
+9
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
01.12.2020 в 21:53
Почему бы и нет, если Алавесам дарят очки, Шахтеру тоже нужно. Уже хочется чтобы действительно вылетели из ЛЧ, Ла Лига уже проиграна, поблагодарить Зидана за успехи и пусть идет сыновей своих тренировать. И Перес со своим стадионом пусть катится. Провальная трансферная политика, сплошные любимчики в составе, отсутствие тренерской мысли, как это уже надоело за все годы.
Ответить
+5
-4
Valerii_Krykun (Wroclaw)
01.12.2020 в 21:56
Ну в матчах з Україною і укр командами Тібо і мій любимчик)))
Ответить
+2
-1
avatar
hardcorepwnz (Украина)
01.12.2020 в 21:58
Да если бы только Тибо. В атаке просто мрак, эта команда неспособна что-либо создавать, одни навесы и прострелы в защитников.
0
-3
metall5291 (Kharkiv)
01.12.2020 в 22:00
Увы, всё так. И пусть уж лучше вылетают вообще, чем в Лигу Европы.
Ответить
+1
-2
avatar
Red_Cat (Салоники)
01.12.2020 в 22:36
наоборот. в Лиге Европы среалу самое место. В компании таких грандов, как Клуж, Янг Бойз, Рапид, Хапоэль, Риека, Маккаби, Слован и безусловно - Карабах!!! Вот такой однородный ряд получается.
0
-1
Po4eson (Одесса)
01.12.2020 в 21:53
Я кончил )))
Ответить
+17
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2020 в 21:59
так бокасса под тобой?)))
Ответить
+5
-4
Po4eson (Одесса)
01.12.2020 в 22:04
Ты поц?
+2
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2020 в 22:15
ты, наверное, буквально всё понимаешь!)))
+3
-3
FC SD CLUB (Кривой Рог)
01.12.2020 в 21:53
Всех с такой неожиданной и приятной победой! П.С.:бокасса,ты там живой,придурок?
Ответить
+17
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
01.12.2020 в 21:53
Ну, дыркофаны, на сцену!!! Начинайте чесать как все не по делу, Реал слабый, Коваленко отстой! А Я скажу - Шахтер это единое светлое пятно в нашем ЧУ, который способен подарить радость! А завтра все что улыбнёт, то коменты деда после матча!
Ответить
+12
-5
avatar
Romerik (YNWA)
01.12.2020 в 21:55
Ну рили Реал сейчас в коме, это тебе как симпатизирующих Шахтеру говорю...
Ответить
+4
-6
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2020 в 21:58
с боруссией же 2 мяча отыграли
+3
-2
Justise (Львів)
01.12.2020 в 23:04
А Барса хіба ні???
0
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
01.12.2020 в 22:00
Kolibri, что бы "дыркофаны" вышли на сцену, тебе надо своих родителей позвать
Ответить
+2
-8
avatar
Kolibri (Киевоград)
01.12.2020 в 22:14
А ты папа Витька?
+3
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
01.12.2020 в 22:30
Kolibri + Power1 =
0
-3
magnum power (БОМЖ)
01.12.2020 в 21:53
крот стучит в дверь евро-весны уже ногой)) удачи!
Ответить
+10
-2
oda1979 (Запорожье)
01.12.2020 в 21:53
Вот это РМ обделался:)) Пересу срочно вкладываться в акции фармолокологических компаний в надежде, что последние научатся омолаживать людей:)) Первые пациенты: Бензема, Модрич, Кросс.. Молодежь Реала это эпик фэйл
Ответить
+3
-5
avatar
Red_Cat (Салоники)
01.12.2020 в 21:54
среал - это Г-А-В-Н-О!!!
Ответить
+5
-8
oda1979 (Запорожье)
01.12.2020 в 22:01
тупые алени подтягиваются:)
+3
-4
avatar
hardcorepwnz (Украина)
01.12.2020 в 22:08
Уже почти в полном составе как орки из каменоломни вылезают и мычат, обливаясь слюной от счастья))
+1
-2
Sneg SD (Умань)
01.12.2020 в 21:53
Герої України!!!!!! :)Молодці! Круто зіграли
Ответить
+11
-3
Alexs22 (Киев)
01.12.2020 в 23:06
Схули герої? Це їх робота. Зіграли добре, згоден. Якби виграли ЛЧ - були б героями. А мінус 10 від Гладбаха - сум, а мертвий реал дає грати. Це його і згубило.
Ответить
0
0
att119 (Луцьк)
01.12.2020 в 21:52
Походу в Шахтаря залишаються шанси зайняти і перше і останнє місце в групі.
Ответить
+6
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2020 в 21:58
такие шансы У ВСЕХ в группе))
Ответить
0
-2
аалекс ( Крым)
01.12.2020 в 22:05
Боруссия ниже третьего уже не опустится.
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2020 в 22:18
а, ну да, борюсики одни, кто хоть в какую-то евровесну идут
+1
-2
avatar
scorpius (Ck)
01.12.2020 в 21:52
Так вооот зачем надо было так ужасно проигрывать 2 игры Гладбаху - это был гениальный тактический ход Каштру, чтобы усыпить бдительность Зидана и игроков Реала
Ответить
+14
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2020 в 21:56
плюс подъёмы на буках!))
Ответить
+2
-2
Kela (Одесса)
01.12.2020 в 21:52
С ПОБЕДОЙ!
Ответить
+15
-1
Jovan Markoski
01.12.2020 в 21:52
Шахтер по-прежнему остается лидером в Украине по заработанным очкам в таблицу коэф. ) Как-то так, дырявые. )
Ответить
+15
-4
kapost (Винница)
01.12.2020 в 21:51
ніхуя собі... :)
Ответить
+15
0
avatar
Romerik (YNWA)
01.12.2020 в 21:53
Щей й в'єб*в
Ответить
+2
-1
Mexxxxx (Просяная)
01.12.2020 в 21:51
Приятно! Особенно когда никто не верил.
Ответить
+13
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
01.12.2020 в 21:54
Я всегда верю в Шахту! Есть полные тактические провалы, но это зависит от тактики с кем играют!
Ответить
+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2020 в 21:51
вика сосасса, ну что скажешь?)))
Ответить
+18
-5
Jovan Markoski
01.12.2020 в 21:54
У Чмокассы произошел разрыв анального сфинктера и ее срочно госпитализировали в больницу.
Ответить
+16
-4
alex 66 (Кременчуг)
01.12.2020 в 22:06
А Квашин бояру квасит))
+5
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
01.12.2020 в 22:31
TIRAN смелая такая? А где ты была после предыдущего матча?
Ответить
+1
-3
Дыр0к0л (Лондон)
01.12.2020 в 21:50
Учитесь, дырявые!
Ответить
+17
-7
Oлeкcин (Н.)
01.12.2020 в 21:50
Сасите, рахитдебилычи!!!
Ответить
+15
-6
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2020 в 21:50
шансов было мало, но ими воспользовались! автобус дал результат!
Ответить
+6
-6
avatar
ascent (Луксор)
01.12.2020 в 21:52
Автобуса как раз и не было
Ответить
+8
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2020 в 21:54
микроавтобус
+4
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
01.12.2020 в 21:55
Какой автобус?)))))
Ответить
+2
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2020 в 21:56
стрёмный, но автобус
+2
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
01.12.2020 в 22:56
Погоджуюсь, в данному матчі автобуса не було.
Ответить
0
0
KpaMapb (Краматорск)
01.12.2020 в 21:50
Респект Шахтер!
Ответить
+16
-3
avatar
Romerik (YNWA)
01.12.2020 в 21:49
Чесно говоря не верил.... НО... Это по сути ничего не значит, так как можно на любом месте оказаться, если Интер сегодня победит... Тут меня другое беспокоит: что сделает с Мадридом Боруссия при такой игре
Ответить
+8
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2020 в 21:52
да, не припомню такую группу, где в 6-м туре решалась бы дальнейшая судьба ВСЕХ путёвок
Ответить
+6
0
аалекс ( Крым)
01.12.2020 в 21:57
Ну если Интер сегодня не выиграет, то у них последнее место обеспечено.
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2020 в 22:05
то понятно, но я пока беру в расчёт наихудший вариант
0
-1
Valerii_Krykun (Wroclaw)
01.12.2020 в 21:53
Нічого
Ответить
+1
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
01.12.2020 в 21:56
Боруссия победит сегодня)))
Ответить
0
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2020 в 22:21
было бы неплохо, но пока интер ведёт
+1
-1
Термит (Киев)
01.12.2020 в 22:02
Если Боруссия Реал прибьет - это нам на руку, тогда он нас точно не обгонит, а значит - нам гарантированное третье место.
Ответить
0
-1
аалекс ( Крым)
01.12.2020 в 21:49
Просто нет слов. Брависсимо. Ох и футбол в этом сезоне, то получаем 10 штук от Боруссии, причем даже не дортмундской и тут же два раза обыгрываем Реал. Может все-таки Каштру хороший тренер? Болеем за немцев, иначе можем остаться без евровесны, при выигрыше Интера и победе Реала в последнем туре. Приятный вечер, всех адекватных с победой.
Ответить
+8
-5
avatar
Romerik (YNWA)
01.12.2020 в 21:52
Нет, это ничего не значит. Каштру как тренер - слабак... Тут просто Реал сейчас дно... Кто бы что не говорил, но это решающий фактор. Если в первом матче было везение, то сейчас просто Мадрид в коме... Даже нечего комментировать...
Ответить
+2
-6
аалекс ( Крым)
01.12.2020 в 21:54
А Интер Мадрид по твоему случайно обыграл?
+2
-1
avatar
Romerik (YNWA)
01.12.2020 в 22:08
4 очка с 15, 5-9 разница мячей, и 1 победа над Интером с красной для Видаля, в последних 5 матчах... Действительно не случайность... Хотя на одну игру можно собраться...
0
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2020 в 21:49
с победой!!!!
Ответить
+16
-3


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