Шахтер - Реал 2:0. Обыкновенное чудо

Если бы сразу после жеребьевки ЛЧ 2020/21 кто-то сказал, что "Шахтер" дважды обыграет "Реал", его бы приняли за безумца. Более того, перед ответной игрой с "королевским клубом" мало кто верил, что "горняки" отстоят хотя бы ничью. Но команда Луиша Каштру второй раз обыграла подопечных Зинедина Зидана, воспользовавшись теми же ошибками, что и в первом противостоянии. Лишь условно эту победу можно назвать чудом, поскольку в игре гости действовали на удивление предсказуемо, а порой и вовсе примитивно.

"Шахтер" без многих ключевых игроков, далеко не в лучшей своей форме (что недавно доказала "Боруссия") одолел гостей из Мадрида. Самое главное – по делу и справедливо "оранжево-черные" наказали надменного и слишком самоуверенного соперника.

Ожидаемо, темп в дебюте задали гости. На пятой минуте "Реал" уже мог выходить вперед. Бензема на левом фланге легко разобрался с двумя защитниками и сделал пас к центру штрафной на Асенсио, который попал в штангу. Неприятный момент, оборона "Шахтера" выглядела не лучшим образом. К счастью, тут же последовала контратака, завершал ее Тайсон дальним хлестким ударом, и хоть мяч улетел выше, это добавило уверенности, "горняки" заиграли более спокойно.

С сильнейшим ударом от Бензема справился Трубин, и снова подопечные Каштру постарались организовать быструю контратаку. Мораес вырывался на оперативный простор, тонко обработал мяч, однако Жуниора грубейшим образом руками повалил Варан. Арбитр показал всего лишь желтую карточку, хотя выпад казался потенциально очень опасным. Еще и травму получил Мораес, пару минут поиграл, хромая, а затем его пришлось менять. В середине первого тайма Дентиньо вышел вместо травмированного.

Нет сомнений, что "Реал" выглядел острее и вел игру, но к чести "Шахтера" необходимо признать, что при каждой возможности "горняки" старались организовать контркомбинацию. Скоростные Тайсон и Тете убегали на половину поля "сливочных", Марлос раздавал пасы, Коваленко уверенно смотрелся в подыгрыше и в центре поля вообще. Несколько острых уколов получилось у "оранжево-черных", хотя до ударов дело доходило совсем нечасто. Тем не менее, подопечные Зидана возвращались назад всей командой и все начинали заново, теряя силы.

Ближе к перерыву "Шахтеру" пришлось сложнее. Гости растягивали оборону хозяев, словно новогоднюю гирлянду, получались разрывы между линиями у дончан, в эти свободные зоны и врывались Кроос, Модрич, Асенсио. С неприятной закономерностью стали появляться опасные моменты у ворот Трубина. Хорошие шансы забить имели Начо и Асенсио – голкипер справился с ударами. А также выверенные навесы и передачи на обострение исполняли Родриго, Модрич и Лукас, что создавало серьезное давление на оборону "горняков".

Второй тайм начался с двух подряд опаснейших моментов у "королевского клуба". Бензема разрядил свою пушку, затем Начо пробил головой после навеса все того же Бензема - чуть неточно. Ответ "Шахтера" не заставил себя ждать, Тайсон под острым углом ворвался в штрафную и пробил, Куртуа блестяще среагировал. Но через две минуту голкипер "Реала" уже не был способен спасти свою команду. Перед воротами Куртуа образовался вакуум, защитники в белой форме создали его, наверное, думали, что никто не осмелится войти в эту зону. Получилось иначе – Коваленко искал пасом Марлоса, рикошет, никто из защитников не пошел на мяч, а Дентиньо спокойно пробил. Как говорят "подкушал".

Ошибки в обороне "Реала" случались и ранее, просто не все способны ими воспользоваться. Благо, что "Шахтер" научился, уже находится клуб на том уровне, когда можно наказывать грандов за неуважительное отношение к себе. Конечно, при счете 1:0 "Реал" не сдавался, создал ряд навал, опасно пробивали Иско, Менди, Модрич – Трубин не дрогнул. Вратаря "горняков" необходимо отметить особенно, хладнокровно и мастеровито сыграл 19-летний голкипер. Также похвалы заслужил и Витао, всего пару-тройку небольших ошибок не испортили его дебюта в ЛЧ.

Возвращаясь к игре, обращают на себя внимание замены Каштру. Португальский специалист умело выпускал свежих игроков, держал руку на пульсе игры, смог усилить команду по ходу встречи. Снова роль джокера сыграл Соломон, его блестящий проход к штрафной от центральной линии и еще более блестящий точный удар в ближний угол убил все надежды гостей увезти из Украины хотя бы очко.

На последних минутах "Реал" напоминал бледную тень самих себя, несколько атак для статистики провели "сливочные", но не более того. "Шахтер" сделал для победы все возможное, и теперь вернулся на второе место в группе. Правда, ситуация в квартете все еще очень запутанная, ничего не ясно с распределением мест, расслабляться Каштру и компании еще рано.

Лига Чемпионов. Пятый тур

Стадион: НСК Олимпийский (Киев)

Главный судья: Овидиу Хацеган (Румыния)

Шахтер (Донецк, Украина) - Реал (Мадрид, Испания) 2:0

Голы: Дентиньо 57, Соломон 82

Шахтер: Трубин - Додо, Бондарь, Витао, Матвиенко - Степаненко - Тете, Марлос (Майкон 73), Коваленко (Алан Патрик 85), Тайсон (Соломон 75) - Мораес (Дентиньо 25, Фернандо 85).

Реал: Куртуа - Васкес, Варан, Начо, Менди - Модрич, Эдегор (Иско 77), Кроос - Асенсио, Бензема (Мариано 77), Родриго (Винисиус 77).

Предупреждения: Варан 15