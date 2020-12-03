Париж в выгодной позиции. МЮ - ПСЖ 1:3. Обзор матча и видео голов

ПСЖ перед пятым туром Лиги чемпионов имел шесть очков и шел на третьем месте в группе, но собрался и добыл очень важную победу. Победу, которая теперь дает парижанам преимущество в борьбе за плей-офф. У трех команд (МЮ, ПСЖ, "Лейпциг") – по девять очков, но французы в последнем туре сыграют против немотивированного "Истанбула".

Смотрите, как Неймар и компания одержали победу на поле МЮ, в нашем видеообзоре.

ЛЧ, 5-й тур. Манчестер. "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" - "ПСЖ" - 1:3

Голы: Рашфорд, 32 - Неймар, 6, 90+1, Маркиньос, 69