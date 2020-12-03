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Париж в выгодной позиции. МЮ - ПСЖ 1:3. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
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МЮ - ПСЖ ⋉ 1:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 02.12.2020 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Париж в выгодной позиции. МЮ - ПСЖ 1:3. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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ПСЖ перед пятым туром Лиги чемпионов имел шесть очков и шел на третьем месте в группе, но собрался и добыл очень важную победу. Победу, которая теперь дает парижанам преимущество в борьбе за плей-офф. У трех команд (МЮ, ПСЖ, "Лейпциг") – по девять очков, но французы в последнем туре сыграют против немотивированного "Истанбула".

Смотрите, как Неймар и компания одержали победу на поле МЮ, в нашем видеообзоре.

ЛЧ, 5-й тур. Манчестер. "Олд Траффорд"
"Манчестер Юнайтед" - "ПСЖ" - 1:3
Голы: Рашфорд, 32 - Неймар, 6, 90+1, Маркиньос, 69

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В статье: Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Пари Сен-Жермен (Париж)
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