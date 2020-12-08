Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пирло придерживается мнения, что у Месси психологические проблемы
Но считает его феноменом!
Алленаторе туринского "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал выступления капитана "Барселоны" Лионеля Месси в преддверие очной встречи с каталонцами в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Цитирует итальянца Marca.
"Аргентинец переживает особый момент в своей жизни. И это даже не связано с профессиональной карьерой, так как проблемы у него были еще летом. Все завязано на том, останется ли он в Каталонии".
"Тем не менее, он доказывает свою значимость. Я думаю, у него есть психологические проблемы, а не футбольные, но я не хочу жевать это в деталях, ведь это не имеет никакого отношения к "Ювентусу". Месси уже давно доказал, что он феномен. Он и Роналду продолжают демонстрировать свой талант, делить Золотой мяч и приносить удовольствие фанатам".
Популярное сейчас
- Динамо - Ференцварош. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
- Месть французам за 1:7? Справиться бы с финнами. Мнение редакции относительно жеребьевки отбора ЧМ-2022
- Додо: Если их это будет устраивать, Реал и Боруссия М могут расписать ничью
- Ребров: Игра с Динамо будет очень сложной
- Леоненко завел страницу в Instagram - ВИДЕО
- Очаровательная жена звезды мадридского Реала Дани Карвахаля. ФОТО