Пирло придерживается мнения, что у Месси психологические проблемы

Алленаторе туринского "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал выступления капитана "Барселоны" Лионеля Месси в преддверие очной встречи с каталонцами в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Цитирует итальянца Marca.

"Аргентинец переживает особый момент в своей жизни. И это даже не связано с профессиональной карьерой, так как проблемы у него были еще летом. Все завязано на том, останется ли он в Каталонии".

"Тем не менее, он доказывает свою значимость. Я думаю, у него есть психологические проблемы, а не футбольные, но я не хочу жевать это в деталях, ведь это не имеет никакого отношения к "Ювентусу". Месси уже давно доказал, что он феномен. Он и Роналду продолжают демонстрировать свой талант, делить Золотой мяч и приносить удовольствие фанатам".