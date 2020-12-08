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Пирло придерживается мнения, что у Месси психологические проблемы

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Но считает его феноменом!

Пирло придерживается мнения, что у Месси психологические проблемы
Новина українською

Алленаторе туринского "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал выступления капитана "Барселоны" Лионеля Месси в преддверие очной встречи с каталонцами в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Цитирует итальянца Marca.

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"Аргентинец переживает особый момент в своей жизни. И это даже не связано с профессиональной карьерой, так как проблемы у него были еще летом. Все завязано на том, останется ли он в Каталонии".

"Тем не менее, он доказывает свою значимость. Я думаю, у него есть психологические проблемы, а не футбольные, но я не хочу жевать это в деталях, ведь это не имеет никакого отношения к "Ювентусу". Месси уже давно доказал, что он феномен. Он и Роналду продолжают демонстрировать свой талант, делить Золотой мяч и приносить удовольствие фанатам".

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Андреа Пирло Ювентус (Турин) Барселона
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Источник:
Marca

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Комментарии (2)
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fabo36
08.12.2020 в 10:01
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
08.12.2020 в 09:59
Аутистические , а не психологические...
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