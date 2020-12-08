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Динамо завоевало путевку в 1/16 финала Лиги Европы
Как минимум одна украинская команда весной сыграет в еврокубках
Киевское
Таким образом, киевляне набрали 4 очка в своей группе и заняли 3-е место, которое дает право сыграть в 1/16 финала Лиги Европы.
Напомним, что последний раз киевляне играли в весенней части еврокубков два года назад – в Лиге Европы сезона 18/19.
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Комментарии (8)
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ProstoFAN (Донецк)
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Pokeruga (Кропивницкий)
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
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alex.belogubko (одесса)
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fanat_football (Херсон)
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