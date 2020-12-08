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Динамо завоевало путевку в 1/16 финала Лиги Европы

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Как минимум одна украинская команда весной сыграет в еврокубках

Динамо завоевало путевку в 1/16 финала Лиги Европы
Новина українською

Киевское Динамо в матче 6-го тура Лиги чемпионов обыграло Ференцварош со счетом 1:0.

Таким образом, киевляне набрали 4 очка в своей группе и заняли 3-е место, которое дает право сыграть в 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, что последний раз киевляне играли в весенней части еврокубков два года назад – в Лиге Европы сезона 18/19.

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В статье: Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Комментарии (8)
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ProstoFAN (Донецк)
09.12.2020 в 00:07
К данному итоговому результату можно относится по-разному. Но то, что, как минимум, одна команда продолжит выступление в ЕК - это факт. Мои поздравления команде и всем болельщикам.
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+1
0
Pokeruga (Кропивницкий)
09.12.2020 в 00:02
Спасибо за Евровесну!))
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+2
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
09.12.2020 в 00:01
Набранные очки гарантируют нам непосев.
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+2
0
alex.belogubko (одесса)
09.12.2020 в 00:00
ДК вылетило с ЛЧ и влезло в ЛЕ
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0
-4
gurik (Запорожье)
08.12.2020 в 23:57
Думаю МЮ будет нам весной
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0
-3
Matu933 (Кировоград)
08.12.2020 в 23:55
Уничтожили Ференцварош и уверенно вышли из группы!
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+2
-1
fanat_football (Херсон)
09.12.2020 в 00:00
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0
-2
fanat_football (Херсон)
09.12.2020 в 00:01
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0
-2


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