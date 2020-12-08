Динамо завоевало путевку в 1/16 финала Лиги Европы

Киевское Динамо в матче 6-го тура Лиги чемпионов обыграло Ференцварош со счетом 1:0.

Таким образом, киевляне набрали 4 очка в своей группе и заняли 3-е место, которое дает право сыграть в 1/16 финала Лиги Европы.

Напомним, что последний раз киевляне играли в весенней части еврокубков два года назад – в Лиге Европы сезона 18/19.