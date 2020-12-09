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ЛЧ. Интер - Шахтер 0:0. Дырявые руки

Лига Чемпионов
(6 голосов)

Дончане остановили миланцев. И самих себя

ЛЧ. Интер - Шахтер 0:0. Дырявые руки
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. Группа В. Шестой тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Шахтер" 0:0

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони (Д'Амброзио 86), Хакими (Дармиан 85), Брозович, Гальярдини (А. Санчес 76), Барелла, Янг (Перишич 69), Лукаку, Лаутаро Мартинес (Эриксен 85)

"Шахтeр": Трубин, Додо, Витао (Хочолава 36), Бондарь, Матвиенко, Степаненко, Коваленко, Майкон, Марлос (Алан Патрик 64), Тете (Соломон 64), Тайсон (Дентиньо 86)

Предупреждения: Гальярдини 29, Хакими 39, Брозович 62 - Витао 29, Трубин 90+6

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин, скорее всего, лукавил, отрицая нервозность перед матчем. На самом деле дончане и "Интер" были полны эмоций - нервов, злости, страсти, мотивации. На обеих тяжёлым грузом висели два подряд невыхода из группы Лиги Чемпионов в последнем туре по собственной вине. Висели ПСВ, второй состав "Барселоны", "Лион", "Аталанта". Висел груз 0:10 от Гладбаха, влётов "Реалу" с угрозами избиения от "ультрас" миланцев. На "Интере" висело требование оформить четвёрку итальянцев в плей-офф впервые за 17 лет. Так что на кону здесь стояли пути развития клубов.

Перед матчем Луиш Каштру заявил, что его команда будет играть иначе, чем в августе или в октябре. Но никто не мог предположить, насколько. "Шахтер" перешёл на несимметричную тактическую схему, наиболее похожую на 3-5-2. С Тарасом Степаненко в центре обороны, Бондарем и Витао рядом с ним. Марлос, появлявшийся и на правом фланге, и в центре поля, и ближе к атаке, нередко превращал её в 3-4-3. А один из опорников Майкон помогал левее против Хакими и любящего смещаться туда Бареллы. Также дончане не разыгрывали мяч в обороне до упора, а при усилении давления забрасывали вперёд.

Такая тактика помогла довольно чётко выдержать первые 17 минут матча, в которые за последние 11 дней "Интер" забил четыре мяча. Лишь однажды Барелла прорвался справа и нашёл в штрафной Лаутаро, сотрясшего перекладину. Также во время одного из угловых пришлось отчаянно блокировать удары. Первые 22 минуты закончились со счётом 2:1 по ударам по воротам. И тогда хозяева изменили тактику. Они вроде бы отступили, снизили прессинг. Зато, пользуясь отсутствием Степаненко в центре поля, начали неуклонно увеличивать владение мячом. И активно забрасывать на Лукаку, сбрасывавшего далее.

В принципе, и с такой игрой "Шахтер" справился. Он жертвовал районом полукруга перед штрафной, из которого Лаутаро, Шкриньяр, Бастони, Янг начали обстреливать ворота. Неточно. А Лукаку держали двое, позволяя ему сбрасывать, но не разворачиваться. Ромелу пришлось сместиться на фланг для навеса на Лаутаро. Пробившего головой не сильно. Проблема в том, что в жертву была принесена и атака. В первом тайме общий счёт по передачам в финальной трети поля был 90:33, и я не знаю, где у гостей нашли 33. Отметить следует лишь розыгрыш штрафного с ударом Додо слёта метров с 18-ти (Ханданович).

Во втором тайме поначалу ничего не изменилось. Разве что Лукаку наконец-то нашёл ворота. Ударом головой с подачи штрафного. Трубин спас. Затем удар Брозовича после не лучшего выхода Анатолия из ворот успел заблокировать Хочолава. Затем "Шахтер" несколько освободился из-под давления. Однако наконец-то опасную контратаку "четыре в три" Тете испортил поспешным ударом издали. В створ он попал, но Ханданович отбил, а Майкон добил неточно. А ведь там можно было выводить один-на-один. Ещё одну контратаку Тайсон завершил слабым ударом. К тому же, игра стала более открытой и для "Интера".

Лишь в последней четверти матча пробка рассосалась, и мы хотя бы отдалённо начали видеть команды, играющие на победу. Обе уже проходили центр поля быстрее, эффективнее прорывались на флангах, "Интер" произвёл замены на атаку - гораздо более атакующий Перишич вместо Янга, форвард Алексис Санчес вместо опорника Гальярдини, часто правый защитник Д'Амброзио вместо всегда центрального Бастони. "Шахтёр" выпустил своего "джокера" Манора Соломона. Но качества ударов явно не хватало. Санчес немного не попал ударом головой. А Эриксен пробил слишком по центру, и Трубин отбил.

"Шахтер" выходит в Лигу Европы из "Группы Смерти". Он не уступил "Интеру", дважды переиграл "Реал". Он точно не провалился. Вместе с тем, уже в третьем сезоне подряд выход из группы просочился сквозь пальцы. Он уж слишком увлёкся блокировкой соперника и, даже с 32-ой минуты зная результат в Мадриде, не сумел перестроиться. Жёлтая карточка Трубину за задержку времени, указания Каштру на часы - признаки недостаточно амбициозной команды. А "Интер"? Он оглушительно провалился. В Италии боялись, что "Реал" и "Боруссия" скатают ничейку. Им нужно было бояться совсем другого.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Лига Чемпионов УЕФА
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Комментарии (153)
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таврия19752009 (симферополь)
10.12.2020 в 01:27
Неплохо.Понравился Витао.Не понравился Тайсон.Зачем заменили Тете и оставили Тайсона непонятно.Тем более на Патрика.Его кто то видел этого Патрика в игре?С Тете были бы шансы на контратаку.Но я и не хотел попадания в ЛЧ ,а как раз хотел ЛЕ.Попасть на какую то Баварию в ЛЧ нет смысла щас.а так более менее
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+1
0
Игорь-К (Днепропетровск)
10.12.2020 в 00:54
Смотрел футбол по нтв. Как российский комментатор топил за Интер!)))
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+1
-4
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Shtefan (Киев)
10.12.2020 в 00:58
Топил,топил и дотопил таки...
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+1
0
Одіссей (Донецьк)
10.12.2020 в 01:09
Ну не за Зенит же болеть...
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+2
0
oleg.m.3972 (Харьков)
10.12.2020 в 01:16
Через раз... Кто шёл вперёд, за того и топил. А так как Шахтёр играл на контрах, то и топил комментатор больше за атакующий Интер. Кротики - удачи весной ! Спасибо за групповой этап этой осени ! Сегодняшняя ничья - дорогого стоит !!!
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+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.12.2020 в 01:19
это мудло, наверное, поставило, что не будет 0:0 )))
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+1
-2
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Shtefan (Киев)
10.12.2020 в 00:54
Честно скажу, не верил в ничью Шахтёра. Болельщики Шахтёра закидайте меня минусами пожалуйста. Шахтёр молодец!
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+6
0
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scorpius (Ck)
10.12.2020 в 01:06
Да фиг тебе)
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+4
0
avatar
Shtefan (Киев)
10.12.2020 в 01:09
0
0
Comment06 (Украина)
10.12.2020 в 00:47
Молодцы! Конечно, удача была в оранжевой футболке (один сейв несчастно невезучего Лукаку чего стоит!), но и непредсказуемый Шахтер оказался на высоте. Не стоит выделять или ругать кого-то: никто не филонил и не прятался. Уверенно отстоял теперь точно первый номер Трубин, хотя убойных ударов практически не было (4:3 по ударам в створ). Вообще, такого Интера могли обыграть, если бы играли смелее и реализовали немногие, но перспективные возможности. Шахтер вышел из самой сложной группы и, несмотря на позорные 0:10, подтвердил свой высокий потенциал. Жаль, что уплыли так необходимые 5 бонусных очков. Надеюсь, в ЛЕ принесет больше. А на пару с оживающим Динамо улучшат сезонный коэффициент и возьмут 11 место в рейтинге, тем более у Шотландии остался один Рейнджерс. Молодцы! Из таких тяжелых групп выйти в евровесну- это успех!
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+3
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
10.12.2020 в 00:41
А Конте , виявляється ще та істерика !
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+2
0
Dimka26 (Чернигов)
10.12.2020 в 00:47
человек 2 год не может выйти из группы ЛЧ. У каждого бы чердак сорвало, при том, что Интер при нем играет неплохо
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+3
0
Joyce (Donetsk)
10.12.2020 в 00:53
Еще бы! Кому приятно, когда угрожают битами в случае вылета из ЛЧ и ЛЕ? Дай бог, выживет :)
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+1
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
10.12.2020 в 00:57
Думаю нас його доля найменше бентежить . Але його спітч до лежачого гравця суперника ... Якось впав в моїх очах цей гігант мислі .
+2
0
avatar
Shtefan (Киев)
10.12.2020 в 01:00
Бит или не бит, вот в чём Конте. )
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.12.2020 в 01:22
conteX-фактор
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0
0
Sanya2402 (махачкала)
10.12.2020 в 00:35
Лучший сейв матча - голова Лукаку ) ой не могу ржал до конца матча , мои поздравления всех Украинских болельщиков и меня тоже )
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+5
0
Sanya2402 (махачкала)
10.12.2020 в 00:38
А ещё ржу с юа футбола мало того что безграмотные редакторы на сайте так и ещё Сис. Админы такие же ) сижу в Киеве , а пишет Махачкала
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+2
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
10.12.2020 в 00:43
Ти ж сам собі підписуєш місцеположення .
+3
-1
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scorpius (Ck)
10.12.2020 в 01:05
Наверное рядом рынок с фруктами и овощами, вот и определило
+3
0
Одіссей (Донецьк)
10.12.2020 в 00:35
Я там читал, что один игрок ИЗЗАБАРДЮРЬЯ сказал ...Вы посмотрите как играет Шахтер! Что Вы к нам пристали) У меня вопрос ...А хде команды ИЗЗАБАРДЮРЬЯ ХДЕ?
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0
-3
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
10.12.2020 в 00:34
Заклятих , з виходом у весну !
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0
0
Joyce (Donetsk)
10.12.2020 в 00:33
Особая благодарность Каштру за тактические решения, смелость и риск, чего так недоставало Фонсеке. А главное, что Каштру учится вместе с командой. После двух нокдаунов от БМГ, встали и продолжили борьбу. Невероятно! :)
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+3
-1
Одіссей (Донецьк)
10.12.2020 в 00:40
Я думаю команда проиграла БМГ потому что была физически разбалансирована...Шахтер в нынешнем составе очечько точно отжал.
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+1
0
Joyce (Donetsk)
10.12.2020 в 00:58
Да и это тоже. Уж слишком много факторов: и физика, и психология, и тактика и постоянная ротация игроков и т.д.
+1
0
Одіссей (Донецьк)
10.12.2020 в 00:31
Даже если бы мяч в летел в ворота Лукаку был на линии полета мяча и гол не засчитали, но лучше в голову ну шоб не рисковать!
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+3
0
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scorpius (Ck)
10.12.2020 в 00:29
Заголовки от итальяшек по этому матчу должны быть в стиле "La vendetta"
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+2
0
Одіссей (Донецьк)
10.12.2020 в 00:28
Если вы сейчас откроете сезон 2004-2005 года и внимательно посмотрите на результаты только наоборот ...т.е вместо Шахтера поставите Динамо, которое вышло в КУЕФА обыграв Селтик, а Динамо Ференц предварительно обыгравший Селтик. А Шахтер тогда Динамо не пустил в плейоф ЛЧ немецкий клуб. И у обоих в группах был один представитель от Италии и Испании. Так что все повторяется!
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+2
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
10.12.2020 в 00:36
Таки да , я нещодавно згадував , тоді Динамо з 10 очками не вийшло з групи .
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+1
0
Одіссей (Донецьк)
10.12.2020 в 00:41
И кстати они проиграли путевку в плейоф ЛЧ немцам как и Шахтер
0
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
10.12.2020 в 00:45
Ось воно - дежавю !
0
0
Одіссей (Донецьк)
10.12.2020 в 00:48
Это из серии нельзя войти дважды в одну реку) Оказывается можно! Посмотрим продолжение Динамо попадаются немцы, а Щахтеру ...испанцы)
+1
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
10.12.2020 в 01:13
Запам'ятатаєм ...
0
0
balamyt (Boston)
10.12.2020 в 00:26
Должок от Интера зачтен ...Теперь наконец и от Лукаку польза была...Как головой сыграл...заглядение...Можно и в защиту ставить..Молодец ! А Шахтер с выходом в следующий этап ЛЕ.
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+4
-1
balamyt (Boston)
10.12.2020 в 00:34
Это меня Лукаку минусует ..или чувак ..без чув.юмора ?
Ответить
+2
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
10.12.2020 в 01:12
Якби і не зіграв, все одно гол не зарахували би , бо Лукаку був в активному офсайді .
+2
0
balamyt (Boston)
10.12.2020 в 00:25
Должок от Интера зачтен ...Теперь наконец и от Лукаку польза была...Как головой сыграл...заглядение...Можно и в защиту ставить..Молодец ! А Шахтер с выходом в следующий этап ЛЕ.
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+2
-1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
10.12.2020 в 00:24
Браво, Каштру.Здорово! Тактично грамотно.
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+3
-2
NikosFutboloidos (Chop)
10.12.2020 в 00:24
Ну що ж ось вам і розвязка, Реал обійшовся легким переляком, Гладбах на багажі перших ігор встрибнув в останній вагон (наші підштовхнули), Шахтар молодчаги а Інтер отримав під свій італійський зад. Чудова єврофутболкороновірусна осінь.
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+5
-1
VAO (Луганск)
10.12.2020 в 00:36
Я в первую очередь если честно рад что интер под зад пнули в серии А бороться. Интер всегда был довольно гнилой командой которая по ходу матчу на судью давит всем составом с тренером и лавкой и болелами на стадионе в абсолютно всех эпизодах как и СБИ. В отличии от того же Милана и Юве да и Аталанта вроде нормальная в этом плане.
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+1
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
10.12.2020 в 00:40
Не соглашусь - в серии А многие команды страдают такой муйнёй. Не один Интер
+1
0
Мистер Блин (Хмельницкий)
10.12.2020 в 00:54
Інтер був гнилою командою? - та нуу, ти хоча б погугли і подивись, скільки Скудетто і загалом трофеїв вони вигравали в своїй історії)) це в останні роки їм не вдається "відновитись" що у серії А, що у єврокубках за винятком, коли Моуріньо керував і вигравав ЛЧ
0
0
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scorpius (Ck)
10.12.2020 в 00:24
Текст статьи не читал, что за тупой заголовок?
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+4
-2
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scorpius (Ck)
10.12.2020 в 01:03
Лады, статью прочёл, в целом хорошо и информативно, но заголовок всё равно дичь....
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0
0
Rosanero (palermo)
10.12.2020 в 00:23
Група дуже сильна, остання команда набрала 6 пунктів.
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+4
0
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Карикатурист (Білозерське)
10.12.2020 в 00:22
Різниця дуже суттєва тепер: "Шахтар" буде 'сіяним", "Динамо" - ні. ЛЄ завтра, але вже там "Ман. Ю.", "Аякс", і менш імениті. От тільки і "гірникам" може "випасти" "Зальцбург" з Австрії. В будь-якому разі буде холодно і важко.
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+2
0
Фанат Українського Футболу (Київ)
10.12.2020 в 00:21
Шахтарю ганьба за неприховану гру на нічию! А еще огидно час тягнули... Шахтар перетворюється с амбіційного клубу на клуб-ремісник ((
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+1
-16
avatar
scorpius (Ck)
10.12.2020 в 00:24
И что?
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+3
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
10.12.2020 в 00:34
Шахтёр уже играл первым номером в полуфинале ЛЕ в этом году против Интера. И что? Ты доволен был? Так что все гут!)
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+6
0
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scorpius (Ck)
10.12.2020 в 00:58
Я доволен 8-ю очками в такой сложной группе, не доволен игрой против немцев. Доволен, что Каштру способен делать выводы после тяжелых игр, не доволен, что не прошли в 1/8 ЛЧ. А что насчет тебя?
+2
0
Зритель (Харьков)
10.12.2020 в 00:35
Кращє синиця в руках.
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+4
0
Фанат Українського Футболу (Київ)
10.12.2020 в 01:33
Як би вийшли в 1/8 ЛЧ то мали б Славу, гроші, купу очок до таблиці коефіціентів, та потрапили б у чудові клуби Європи... мені різануло слух, коли коментатор посміхаючись сказав що Шахтар приїхав за нічиєю... дожили... як би я до Луча не відносився, але він привичив до куди вищих амбіцій, аніж Каштру
0
0
Joyce (Donetsk)
10.12.2020 в 00:21
Отдельное спасибо Степе - руководил обороной как никогда. Браво, капитан!
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+8
0
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scorpius (Ck)
10.12.2020 в 00:26
Тоже заметил, что Степа был больше третьим центральным, чем хавом, видимо хорошо подготовился морально, молодец!
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+5
0
oleg.m.3972 (Харьков)
10.12.2020 в 00:50
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.12.2020 в 01:12
и жк не выхватил, вроде)))
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+2
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
10.12.2020 в 00:20
Автор - голова. у тебе дирява. Трубін красень, затащив. Був і фарт - поперечина. Те, що не дали забити монстру Лукаку, це круто. На жаль не забили, але то такє, в ЛЄ більше шансів пройти далі, та додати балів в наш рейтінг. Каштру - не фізрук.
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+9
-1
Joyce (Donetsk)
10.12.2020 в 00:41
100% :)
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+3
-1
Геродот (Винница)
10.12.2020 в 00:20
Браво Шахтер. Выйти из группы смерти в евровесну - дорогого стоит. Мало было веры, но Шахтер выстоял, не позволив Интеру во главе с монстром Лукаку забить Шахтеру за две игры хоть гол. Жаль, что не смогли взять хотя бы очко с немцами. А то бы сами вышли в плей-офф Лиги чемпионов. А так своей ничьей сегодня обеспечили Боруссии эту самую Лигу чемпионов. Что ж, имеем две команды в Лиге Европы, будем болеть за победы украинских команд. Только вот не пойму заголовка: "Дырявые руки". Это о чем, может кто объяснит?
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+9
-1
Мистер Блин (Хмельницкий)
10.12.2020 в 00:26
теж задався цим питанням... під заголовком "Дончане остановили миланцев. И самих себя" - схоже автор статті не дуже задоволений результатом
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+2
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
10.12.2020 в 00:28
Название статьи - ХЗ))) Но Годзила реально это что-то)) Тем приятней, что выстояли и вышли в евровесну)
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+1
0
clear (Haifa)
10.12.2020 в 00:42
Это о том, что уже третий сезон Лиги Чемпионов подряд Интер и Шахтер в последнем туре держат судьбу своего выхода в 1/8 финала в своих руках. И в третий раз подряд обе не побеждают и не выходят.
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+1
-1
Мистер Блин (Хмельницкий)
10.12.2020 в 00:44
автор, дякую за роз'яснення!
0
0
balamyt (Boston)
10.12.2020 в 00:19
От Лукаку..наконец Шахтеру польза была....Как головой сыграл ..заглядение. ! Шахтер с выходом на Весну в ЛЕ...
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+5
-1
Одіссей (Донецьк)
10.12.2020 в 00:18
Молодцы!
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+5
-1
kapkan (Луганск)
10.12.2020 в 00:17
Приятно понимать, что Шахтер в такой группе боролся за выход в плей-офф до последнего тура. И что многомиллионному Интеру Шахтер организовал последнее место в группе. Трубин-100% станет лучшим вратарём тура. Вытянул 2 "мертвых" и отыграл без ошибок. Всех болельщиков Шахтера поздравляю с достоиным результатом и выходом в Лигу Европы!!!!
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+8
-2
oleg.m.3972 (Харьков)
10.12.2020 в 00:49
Ответить
+2
0
metall5291 (Kharkiv)
10.12.2020 в 00:17
Шахтеру браво и спасибо за евровесну. Выбраться из такой группы даже в ЛЕ дорогого стоит.
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+8
-1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
10.12.2020 в 00:16
Лукаку врятував Шахтар. Договорняк )) Не чучелом, так тушкою, але вповзли у євровесну слідом за Динамо ;) Дві команди від України продовжили свій європейський шлях, і це дуже добре. Вітаю вболівальників. Шануймося, бо ми того варті!
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+6
-4
oleg.m.3972 (Харьков)
10.12.2020 в 00:49
Чучелом вползло Динамо, выиграв случайно один матч... У Ференцвароша. Договорняк с Ребровым ?
Ответить
+3
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.12.2020 в 01:10
ага, вползли... 8 очков в такой группе!
Ответить
+1
-1
download1 (huyersk)
10.12.2020 в 00:15
Крута гра !
Ответить
+4
-1
Rosanero (palermo)
10.12.2020 в 00:14
В якійсь мірі в кінцевому результаті можна вважати що з Інтером Шахтар розрахувався.Торік євро сизон Гірників скінчився на Нероадзурі,цього року навпаки
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+9
0
Мистер Блин (Хмельницкий)
10.12.2020 в 00:13
цих італійських ушльопків поставили на місце, як і донедавна їхніх іспанських колег, круть))можна довго дискусувати стосовно того, що в ЛЧ не пройшли, але якщо згадати ще перед групою, хто на що міг розраховувати, то в результаті норм так вийшло))Еріксен зробив помилку
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+4
0
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Харьковчанин (Харків)
10.12.2020 в 00:12
важковато, але гідно! молодці!
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+5
0
ACB (Чернигов)
10.12.2020 в 00:11
Это месть Интеру!! И подал её Шахтёр очень холодной!!)))
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+9
0
Dimka26 (Чернигов)
10.12.2020 в 00:13
расплату можно считать выполненой
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+7
0
Spivak63
10.12.2020 в 00:11
Как то поражение от немцев выглядит теперь нелогично) А в общем всё очень таки не плохо, молодцы.
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+7
0
Dimka26 (Чернигов)
10.12.2020 в 00:13
играли все плохо. и реал. и боруссия. и шахтер. один интер более менее был на ходу. но такие опускаются на самое нижнее место
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+2
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
10.12.2020 в 00:18
Это действительно какой-то парадокс)
+1
0
Просто football фан (Рівне)
10.12.2020 в 00:10
Зловив себе на думці про те, що дивлячись ігри Шахтаря, відчуваєш азарт. Навіть автобус від орандж/блек виглядає азартно і тактично грамотно. Старались все перекривати. Матчі з німцями, наче винесені за рамки цієї компанії ЛЧ. Дивно, що так сталось. Хоча 2020-й впевнено показує, що всі, без виключення, мають проблеми і провали час від часу. Шахтар звісно не топ-тім, але відразу за топ і по праву займає місце відразу за 10-15-ю топів в рейтингу клубів. Молодці. Принесли позитивні емоції. А це, для вболівальника футболу, найголовніше!
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+12
-1
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Одиссей(Афула) (Афула)
10.12.2020 в 00:10
Шахтер тоже поставил на ничью и выстоял,оставить Интер на 4м месте-это мощно,поздравления Шахтеру.Хоть и более валидольно чем вчера,но и соперник другого уровня.Кто там о Трубине плохо говорил?Благодаря ему и вышли в евровесну.
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+10
-1
Термит (Киев)
10.12.2020 в 01:13
Я говорил после 0:6 от Гладбаха. И остаюсь при своем- ту игру он провалил, равно как и Бондарь, и добрая половина команды. А сегодня - однозначно респект! Очень надёжно и уверенно, так держать!
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+2
0
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jnp49 (ОДЕССА)
10.12.2020 в 00:09
Не без доли везения, но вполне закономерно. Грандам европейского футбола горняки вообще ни разу не проиграли (!!!). Жаль с немцами не пошла игра, но будем надеяться весной ШАХТЁРУ по-силам будет пройти пару-тройку соперников!
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+11
0
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
10.12.2020 в 00:09
Браво, Шахтёр! Молодцы! Всю Украину с евро весной! Даёшь финал Динамо-Шахтёр!!!)
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+9
0
Мистер Блин (Хмельницкий)
10.12.2020 в 00:15
було б круто, але буде складно із всякими манчестерами))
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+3
0
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
10.12.2020 в 00:20
Та ото ж... Хоча зараз МЮ не такий і надпотужний))
+2
0
unnamed (Cape May)
10.12.2020 в 00:08
Вдруг откуда не возьмись появился надежно играющий Трубин, и защитники как-то умудрились не привезти гол.
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+14
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.12.2020 в 01:08
думаешь, в играх с боруссией играли на контору?))))
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0
-1
Dandelion79
10.12.2020 в 00:08
Супер сейв Лукаку на 89-й хвилині...
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+12
0
Мистер Блин (Хмельницкий)
10.12.2020 в 00:17
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+2
0
Донецкий легион (Ugledar)
10.12.2020 в 00:07
Спасибо родной команде
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+11
0
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vasa pupkis (Киев)
10.12.2020 в 00:07
лучший год Шахтера на сегодняшний день.
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+8
-1
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
10.12.2020 в 00:07
Блестяще в обороне! Никогда прежде не видел такой общекомандной выучки "сзади" от Шахтёра. Контры бы чуть спокойней и уверенней решать..
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+14
0
unnamed (Cape May)
10.12.2020 в 00:10
Лукаку все-таки выручил на последней минуте. Не хватает одного здорового монстра в защите снимать верх у монстров команды соперника. С таким «товарным вагоном» как Лукаку играть совсем не весело.
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+5
0
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Romerik (YNWA)
10.12.2020 в 00:20
Так он такой один на земле, чудовище. Другие славятся немного другими качествами...
+3
-1
oleg.m.3972 (Харьков)
10.12.2020 в 00:43
Причём выручил на 200 %... И мяч отбил и в офсайт залез !!! На выбор арбитра.
+2
0
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
10.12.2020 в 01:12
Мне видится, Трубин имел там приличные шансы если не забирать, то тащить удар, не летел мяч в притирку со штангой. Кроме того, после ВАРа должны были бы зафиксировать офсайд у Лукаку, явно же закрывал обзор Толе в момент удара. Так или иначе, хорошо, что всего этого удалось избежать :)
+2
-1
absurdlight (Kiev)
10.12.2020 в 00:07
Это хорошо, что Шахта будет играть в ЛЕ весной. Хорошо в стратегическом плане. От этого чемпионская гонка в УПЛ будет равной.
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+10
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.12.2020 в 00:06
Теперь думаю в ТК не пропустим на 11 место Шотландию и сохраним прямую путевку в ЛЧ
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+8
-1
Bogdan36 (Kiev)
10.12.2020 в 00:06
Браво "Шахтёр"!!! Отправили итальяшек в никуда. Выстояли.Считаю, что реванш за 0-5 состоялся!Но, неужели нельзя было с "Боруссией" сыграть лучше?!( Другие то сыграли.
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+12
0
Мистер Блин (Хмельницкий)
10.12.2020 в 00:19
то було планово для дизорієнтації суперників
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+3
0
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
10.12.2020 в 00:24
Думаешь - многоходовочка?)))
+2
0
FCZK-1922 (Кировоград)
10.12.2020 в 00:06
Молодцы кроты! Результат есть, денег заработали, очки в копилкупоожили. Ждем продолжение от Зор.и.
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+10
0
magnum power (БОМЖ)
10.12.2020 в 00:06
как бы там ни было, но у нас весной - две команды, что не может не радовать.
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+8
-1
avatar
Карикатурист (Білозерське)
10.12.2020 в 00:05
Чому "Діряві руки" ?
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+8
-1
avatar
Shtefan (Киев)
10.12.2020 в 00:08
Я тоже не понял.
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+3
-1
avatar
Харьковчанин (Харків)
10.12.2020 в 00:12
бо через них плей офф ЛЧ проскочив. метафора від автора
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+2
0
avatar
Карикатурист (Білозерське)
10.12.2020 в 00:29
Дуже глибока метафора. Глибше тільки Маріанська западина. Якщо б плей-офф ЛЄ проскочив, то дірявими були б вже не руки, дірявою була б ... Та нехай вже руки...
+2
-1
unnamed (Cape May)
10.12.2020 в 00:05
Выход из такой группы в ЛЕ - приемлемый результат. Возможно, в такой футбол Шахтеру стоило играть с Боруссией. Но немцы ожидаемо ливнули игру Реалу.
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+12
0
avatar
Romerik (YNWA)
10.12.2020 в 00:05
Хух. Это было тяжелее смотреть, чем вчера Динамо. Все что могу сказать: спасибо тебе, Лукаку, что ты родился ну прямо скажем Годзиллой, а твоя голова нас спасла. Лучшый просто... Что то напомнило когда Жерсон нас спас за сборную на последних секундах... Самое главное что мы прошли с минимальным потерями в евровесну, где у наших клубов будет шанс набрать очков дальше... Эмоций нет... Все забрал матч...
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+15
-2
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таврия19752009 (симферополь)
10.12.2020 в 00:04
Перед игрой я и хотел ЛЕ ,для ЛЧ состава пока нет.Так норм.Молодцы
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+8
-3
Dimka26 (Чернигов)
10.12.2020 в 00:10
и каштру физрук. забыл сказать)
Ответить
+2
-4
avatar
Shtefan (Киев)
10.12.2020 в 00:10
Да, ЛЕ это нормально.
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+5
0
недалековідКиева (Біла Церква)
10.12.2020 в 00:04
Дощ, гри як такої не було, тільки з початку трохи, а далі боротьба з суперником та полем.. в Мадриді матч був пояскравіше.
Ответить
0
-3
Djibouti (Djibouti)
10.12.2020 в 00:03
Молодцы, отличная игра на результат, жаль что не 0:1 что бы Боруссию М. спустить в ЛЕ, но после 82-й уже спокойно ждал финального свистка!
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+7
0
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
10.12.2020 в 00:14
Да какое там спокойно?) Полнейший валидол
Ответить
+4
0
Joyce (Donetsk)
10.12.2020 в 00:46
С 80-й нахлынула волна панических атак и приступов мигрени :)
+1
0
Joyce (Donetsk)
10.12.2020 в 00:03
Браво, ШД! Выстояли и отцепили Интер вместе с Монстром. Это была лучшая игра ШД с т.з. тактики в этом сезоне. Всем спасибо!!!
Ответить
+13
0
недалековідКиева (Біла Церква)
10.12.2020 в 00:09
"Монстр" сьогодні врятував.
Ответить
+3
0
Joyce (Donetsk)
10.12.2020 в 00:48
Попытался загладить вину за летнее безобразие :)
+1
0
oleg.m.3972 (Харьков)
10.12.2020 в 00:38
Это была месть Интеру за 5-0. Да ещё какая !!!
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+1
0
KpaMapb (Краматорск)
10.12.2020 в 00:03
Шахтер спасибо за евровесну! Учитывая состав группы и количество набранных очков - очень достойно! И главное с грандами просто восхитительные результаты!
Ответить
+17
0
absurdlight (Kiev)
10.12.2020 в 00:02
Конте в своём стиле. Повеселил перед сном.
Ответить
+2
-1
Gafan777 (Каменка)
10.12.2020 в 00:05
Кусай локти хейтер
Ответить
+1
-3
absurdlight (Kiev)
10.12.2020 в 00:12
Ура! Ты выучил новое слово!
0
-1
Gafan777 (Каменка)
10.12.2020 в 00:02
Браво. Закрыли рты гадам хейтерам.
Ответить
+10
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.12.2020 в 00:03
Готам?
Ответить
0
-3
avatar
DOMENICO (Lviv)
10.12.2020 в 00:02
Респект бійцям з Шахтаря!Дуже важка група,молодці !
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+21
0
avatar
solik27 (БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ)
10.12.2020 в 00:02
Мужики однако.
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+17
0
C_Ballack (Днепр)
10.12.2020 в 00:01
Вот это игра! Вот это интрига!!! Молодцы, поздравляю!!!
Ответить
+16
0
amg333 (Kyiv )
10.12.2020 в 00:01
Это да!!..ссаному даунецкому ховну за 180 минут не забить хоть один гол????
Ответить
0
-28
avatar
scorpius (Ck)
10.12.2020 в 00:02
Значит не такое уж и ховно?
Ответить
+10
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.12.2020 в 00:03
Это Интеру?)))
Ответить
+4
0
FC Energy (Новая Каховка)
10.12.2020 в 00:04
Ублюдок
Ответить
+9
0
Gafan777 (Каменка)
10.12.2020 в 00:04
Уходишь на х*й, причем весь и кусай локти гнида. Кроты в евро весне а ты в желчи позорной
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+8
0
amg333 (Kyiv )
10.12.2020 в 00:08
Анестезио,ховно это твой Милан ,который даже в ЛЧ не попадёт
Ответить
0
-10
avatar
MES QUE UN CLUB
10.12.2020 в 00:22
Твоё дело Лукакин орган заглотить и не тявкать, щенок трёхклубный.))
+7
0
avatar
artmov (Dobropolie)
10.12.2020 в 00:08
Дерьнамовец!!Закрой вонючий хавальник и вспомни как дерьнамо забило вчера дерьнамовцу!!За шесть игр выиграли одну и то у самих себя!!Привет Реброву!
Ответить
+4
-3
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
10.12.2020 в 00:12
Зачем ты так? Молодцы обе команды! Такой себе позитив на весну!)
+2
-1
shat (киев)
10.12.2020 в 00:19
с чего вы взяли , что это Динамовец ? если какой дебил провокатор пишет в логине Киев ? не ведитесь на это ху...ло , будте умнее . Да ! с победой Шахтёр
+5
-1
Number13 (Мариуполь)
10.12.2020 в 00:20
Заткни свой помойный рот куем Лукаку, уепище!
Ответить
+3
0
oleg.m.3972 (Харьков)
10.12.2020 в 00:36
Радуйся, что Динамо сподобилось забить хоть один гол вчера...
Ответить
+2
0
avatar
scorpius (Ck)
10.12.2020 в 00:01
Минус кило нервов на последних минутах, Трубин Мэн оф зе матч
Ответить
+16
0
Sneg SD (Умань)
10.12.2020 в 00:01
Красені! Вірив в команду навіть після 0-10! Але хто їх вже згадає, хіба хейтери! Браво ⚒⚒⚒
Ответить
+10
-1
avatar
ПетроФ (Луцьк)
10.12.2020 в 00:07
0:10 це на віки, таке не забувається
Ответить
0
-7
Joyce (Donetsk)
10.12.2020 в 00:25
В двух матчах, а Барса с Месси и Суаресом - аж 8, и в одном. Почувствуйте разницу :)
+3
0
Number13 (Мариуполь)
10.12.2020 в 00:25
2 победы над Реалом - вот что навсегда!
+5
0
oleg.m.3972 (Харьков)
10.12.2020 в 00:33
Не забывается Лугано, Мальме и один случайный выигрыш у Ференцвареша...
+4
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.12.2020 в 01:03
ну ты и алень!
0
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
10.12.2020 в 00:35
Я думаю всі пам'ятають 7:0 з барсою. так думаю всі не забудуть 0:10 з дворовою командою
Ответить
0
-5
avatar
ПетроФ (Луцьк)
10.12.2020 в 00:00
Що ж кроти зробили неможливе. . треба це визнати. пройшли в весну і вляпались в історію українського футболу.
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+17
0
Лекарь (село Дарница)
09.12.2020 в 23:58
Выстояли. Мои поздравления подземным.
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+24
-2


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