ЛЧ. Интер - Шахтер 0:0. Дырявые руки

Лига Чемпионов. Группа В. Шестой тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Шахтер" 0:0

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони (Д'Амброзио 86), Хакими (Дармиан 85), Брозович, Гальярдини (А. Санчес 76), Барелла, Янг (Перишич 69), Лукаку, Лаутаро Мартинес (Эриксен 85)

"Шахтeр": Трубин, Додо, Витао (Хочолава 36), Бондарь, Матвиенко, Степаненко, Коваленко, Майкон, Марлос (Алан Патрик 64), Тете (Соломон 64), Тайсон (Дентиньо 86)

Предупреждения: Гальярдини 29, Хакими 39, Брозович 62 - Витао 29, Трубин 90+6

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин, скорее всего, лукавил, отрицая нервозность перед матчем. На самом деле дончане и "Интер" были полны эмоций - нервов, злости, страсти, мотивации. На обеих тяжёлым грузом висели два подряд невыхода из группы Лиги Чемпионов в последнем туре по собственной вине. Висели ПСВ, второй состав "Барселоны", "Лион", "Аталанта". Висел груз 0:10 от Гладбаха, влётов "Реалу" с угрозами избиения от "ультрас" миланцев. На "Интере" висело требование оформить четвёрку итальянцев в плей-офф впервые за 17 лет. Так что на кону здесь стояли пути развития клубов.

Перед матчем Луиш Каштру заявил, что его команда будет играть иначе, чем в августе или в октябре. Но никто не мог предположить, насколько. "Шахтер" перешёл на несимметричную тактическую схему, наиболее похожую на 3-5-2. С Тарасом Степаненко в центре обороны, Бондарем и Витао рядом с ним. Марлос, появлявшийся и на правом фланге, и в центре поля, и ближе к атаке, нередко превращал её в 3-4-3. А один из опорников Майкон помогал левее против Хакими и любящего смещаться туда Бареллы. Также дончане не разыгрывали мяч в обороне до упора, а при усилении давления забрасывали вперёд.

Такая тактика помогла довольно чётко выдержать первые 17 минут матча, в которые за последние 11 дней "Интер" забил четыре мяча. Лишь однажды Барелла прорвался справа и нашёл в штрафной Лаутаро, сотрясшего перекладину. Также во время одного из угловых пришлось отчаянно блокировать удары. Первые 22 минуты закончились со счётом 2:1 по ударам по воротам. И тогда хозяева изменили тактику. Они вроде бы отступили, снизили прессинг. Зато, пользуясь отсутствием Степаненко в центре поля, начали неуклонно увеличивать владение мячом. И активно забрасывать на Лукаку, сбрасывавшего далее.

В принципе, и с такой игрой "Шахтер" справился. Он жертвовал районом полукруга перед штрафной, из которого Лаутаро, Шкриньяр, Бастони, Янг начали обстреливать ворота. Неточно. А Лукаку держали двое, позволяя ему сбрасывать, но не разворачиваться. Ромелу пришлось сместиться на фланг для навеса на Лаутаро. Пробившего головой не сильно. Проблема в том, что в жертву была принесена и атака. В первом тайме общий счёт по передачам в финальной трети поля был 90:33, и я не знаю, где у гостей нашли 33. Отметить следует лишь розыгрыш штрафного с ударом Додо слёта метров с 18-ти (Ханданович).

Во втором тайме поначалу ничего не изменилось. Разве что Лукаку наконец-то нашёл ворота. Ударом головой с подачи штрафного. Трубин спас. Затем удар Брозовича после не лучшего выхода Анатолия из ворот успел заблокировать Хочолава. Затем "Шахтер" несколько освободился из-под давления. Однако наконец-то опасную контратаку "четыре в три" Тете испортил поспешным ударом издали. В створ он попал, но Ханданович отбил, а Майкон добил неточно. А ведь там можно было выводить один-на-один. Ещё одну контратаку Тайсон завершил слабым ударом. К тому же, игра стала более открытой и для "Интера".

Лишь в последней четверти матча пробка рассосалась, и мы хотя бы отдалённо начали видеть команды, играющие на победу. Обе уже проходили центр поля быстрее, эффективнее прорывались на флангах, "Интер" произвёл замены на атаку - гораздо более атакующий Перишич вместо Янга, форвард Алексис Санчес вместо опорника Гальярдини, часто правый защитник Д'Амброзио вместо всегда центрального Бастони. "Шахтёр" выпустил своего "джокера" Манора Соломона. Но качества ударов явно не хватало. Санчес немного не попал ударом головой. А Эриксен пробил слишком по центру, и Трубин отбил.

"Шахтер" выходит в Лигу Европы из "Группы Смерти". Он не уступил "Интеру", дважды переиграл "Реал". Он точно не провалился. Вместе с тем, уже в третьем сезоне подряд выход из группы просочился сквозь пальцы. Он уж слишком увлёкся блокировкой соперника и, даже с 32-ой минуты зная результат в Мадриде, не сумел перестроиться. Жёлтая карточка Трубину за задержку времени, указания Каштру на часы - признаки недостаточно амбициозной команды. А "Интер"? Он оглушительно провалился. В Италии боялись, что "Реал" и "Боруссия" скатают ничейку. Им нужно было бояться совсем другого.