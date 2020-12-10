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Игроки-герои Шахтера в матче с Интером - версии SofaScore и WhoScored

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Игроки-герои Шахтера в матче с Интером - версии SofaScore и WhoScored
Новина українською

Статистические и аналитические порталы SofaScore и WhoScored выставили оценки футболистам "Шахтера" за матч в Милане с местным Интером - заключительный поединок в групповом этапе Лиги чемпионов.

По версии SofaScore лучший в составе горняков вратарь Анатолий Трубин. У него оценка 7.9, а на счету вратаря 4 случая спасения ворот. Второй лучший среди горняков Тайсон (7.5), а третье место делят Тарас Степаненко и Николай Матвиенко (7.3).

А WhoScored героем матча назвали левого латераля Николая Матвиенко (7.4), ненамного меньше него имеет и Анатолий Трубин (7.35), а 7.3 - у Тайсона.

Самые низкие оценки из стартового состава в Марлоса и Виктора Коваленко.

Игроки-герои Шахтера в матче с Интером - версии SofaScore и WhoScored - изображение 1

Игроки-герои Шахтера в матче с Интером - версии SofaScore и WhoScored - изображение 2
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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Николай Матвиенко WhoScored SofaScore Трубин
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