Игроки-герои Шахтера в матче с Интером - версии SofaScore и WhoScored

Статистические и аналитические порталы SofaScore и WhoScored выставили оценки футболистам " Шахтера " за матч в Милане с местным Интером - заключительный поединок в групповом этапе Лиги чемпионов.

По версии SofaScore лучший в составе горняков вратарь Анатолий Трубин. У него оценка 7.9, а на счету вратаря 4 случая спасения ворот. Второй лучший среди горняков Тайсон (7.5), а третье место делят Тарас Степаненко и Николай Матвиенко (7.3).

А WhoScored героем матча назвали левого латераля Николая Матвиенко (7.4), ненамного меньше него имеет и Анатолий Трубин (7.35), а 7.3 - у Тайсона.

Самые низкие оценки из стартового состава в Марлоса и Виктора Коваленко.