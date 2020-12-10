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Игроки-герои Шахтера в матче с Интером - версии SofaScore и WhoScored
Статистические и аналитические порталы SofaScore и WhoScored выставили оценки футболистам "
По версии SofaScore лучший в составе горняков вратарь Анатолий Трубин. У него оценка 7.9, а на счету вратаря 4 случая спасения ворот. Второй лучший среди горняков Тайсон (7.5), а третье место делят Тарас Степаненко и Николай Матвиенко (7.3).
А WhoScored героем матча назвали левого латераля Николая Матвиенко (7.4), ненамного меньше него имеет и Анатолий Трубин (7.35), а 7.3 - у Тайсона.
Самые низкие оценки из стартового состава в Марлоса и Виктора Коваленко.
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