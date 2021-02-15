  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Вратарь Лейпцига отметил ключевой фактор в противостоянии с Ливерпулем
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вратарь Лейпцига отметил ключевой фактор в противостоянии с Ливерпулем

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Тщательная подготовка немцев

Вратарь Лейпцига отметил ключевой фактор в противостоянии с Ливерпулем

Твіттер РБ Лейпциг

Новина українською

30-летний венгерский вратарь-легионер немецкого "РБ Лейпциг" Петер Гулачи накануне матча с "Ливерпулем" в 1/8 Лиги чемпионов на предматчевой пресс-конференции говорил о сильных сторонах соперника.

"Ливерпуль" хорошо контролирует игру, команда очень опасна в контратаке, если соперник теряет мяч.

Мы должны свести к минимуму свободные зоны, действовать командно и не давать им "разворачиваться" в контратаке. Эти факторы будут ключевыми в матчи, - цитирует Твиттер немецкого клуба.

Первый поединок 1/8 Лиги чемпонив РБ "Лейпциг" - "Ливерпуль" состоится завтра, 16 февраля. Начало в 22:00.

Читайте такжеСборная мира-2020. Версия UA-Футбол. Вратарь
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Ливерпуль РБ Лейпциг Петер Гулачи
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...