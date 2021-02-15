Вратарь Лейпцига отметил ключевой фактор в противостоянии с Ливерпулем

30-летний венгерский вратарь-легионер немецкого "РБ Лейпциг" Петер Гулачи накануне матча с "Ливерпулем" в 1/8 Лиги чемпионов на предматчевой пресс-конференции говорил о сильных сторонах соперника.

"Ливерпуль" хорошо контролирует игру, команда очень опасна в контратаке, если соперник теряет мяч.

Мы должны свести к минимуму свободные зоны, действовать командно и не давать им "разворачиваться" в контратаке. Эти факторы будут ключевыми в матчи, - цитирует Твиттер немецкого клуба.