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Вратарь Лейпцига отметил ключевой фактор в противостоянии с Ливерпулем
Тщательная подготовка немцев
Твіттер РБ Лейпциг
30-летний венгерский вратарь-легионер немецкого "РБ Лейпциг" Петер Гулачи накануне матча с "Ливерпулем" в 1/8 Лиги чемпионов на предматчевой пресс-конференции говорил о сильных сторонах соперника.
"Ливерпуль" хорошо контролирует игру, команда очень опасна в контратаке, если соперник теряет мяч.
Мы должны свести к минимуму свободные зоны, действовать командно и не давать им "разворачиваться" в контратаке. Эти факторы будут ключевыми в матчи, - цитирует Твиттер немецкого клуба.
Первый поединок 1/8 Лиги чемпонив РБ "Лейпциг" - "Ливерпуль" состоится завтра, 16 февраля. Начало в 22:00.
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