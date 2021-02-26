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Президент Аталанты – об удалении Фройлера: Чеферин был на трибунах, легко понять, о чем он думал в тот момент

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Антонио на связи

Президент Аталанты – об удалении Фройлера: Чеферин был на трибунах, легко понять, о чем он думал в тот момент

FootballHD

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Президент "Аталанты" Антонио Перкасси прокомментировал поражение своей команды в первом поединке 1/8 финала с мадридским "Реалом" (0:1). Цитирует босса "Королевы провинциалов" портал Football Italia.

"Это был шок, от этой красной карточки у меня побежали мурашки по коже. Показалось, что рефери достал карточку не того цвета. Спустя всего 15 минут после стартового свистка – весь мир смотрел этот матч! Я смутился, растерялся, чувствовал себя неловко – это вопиющая несправедливость, неприемлемая для итальянского футбола".

"Чеферин был на трибунах – он умный человек, профессионал своего дело. Легко понять, о чем он думал в тот момент".

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В статье: Аталанта (Бергамо) Лига чемпионов Реал (Мадрид) Александер Чеферин Ремо Фройлер Антонио Перкасси Тобиас Штилер
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
26.02.2021 в 13:42
А что мог подумать фанат Реала с детства - Чеферин? Кроме одобрения этого судейского произвола, он ни про что другое не думал.
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