Президент Аталанты – об удалении Фройлера: Чеферин был на трибунах, легко понять, о чем он думал в тот момент

Президент "Аталанты" Антонио Перкасси прокомментировал поражение своей команды в первом поединке 1/8 финала с мадридским "Реалом" (0:1). Цитирует босса "Королевы провинциалов" портал Football Italia.

"Это был шок, от этой красной карточки у меня побежали мурашки по коже. Показалось, что рефери достал карточку не того цвета. Спустя всего 15 минут после стартового свистка – весь мир смотрел этот матч! Я смутился, растерялся, чувствовал себя неловко – это вопиющая несправедливость, неприемлемая для итальянского футбола".