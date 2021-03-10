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Эрлинг Холанд установил очередной рекорд в ЛЧ и превзошел достижения топ-форвардов Европы

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Этот парень продолжает разрывать соперников

Эрлинг Холанд установил очередной рекорд в ЛЧ и превзошел достижения топ-форвардов Европы

Фото: SI / Автор – неизвестен

Новина українською

Вчера, 9 марта, "Боруссия" сыграла вничью с "Севильей" в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов (2:2). Первый матч завершился со счетом 3:2 в пользу "шмелей", команда Терзича прошла в четвертьфинал.

Читайте такжеХоланд и Эн-Несири в действии. Боруссия Д - Севилья 2:2. Обзор матча, видео голов

Эрлинг Холанд оформил дубль и стал самым юным футболистом, которому удалось забить в шести матчах Лиги чемпионов (8 голов) подряд (20 лет и 231 день).

Также Opta сообщает, что Холанд быстрее всех записал в свой актив 20 голов в рамках соревнования – Эрлингу понадобилось всего 14 матчей, в то время как Харри Кейну 24 поединка, Алессандро Дель Пьеро 26, Руду Ван Нистелрою 28, а Филиппо Индзаги 28. Лионель Месси оформил 20 "автографов" за 40 поединков, а Криштиану Роналду – за 56.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Лига Чемпионов УЕФА Эрлинг Холанд
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Комментарии (1)
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octavi4 (Warszawa)
10.03.2021 в 11:26
Видимо перспективный =)
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