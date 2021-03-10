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Эрлинг Холанд установил очередной рекорд в ЛЧ и превзошел достижения топ-форвардов Европы
Этот парень продолжает разрывать соперников
Фото: SI / Автор – неизвестен
Вчера, 9 марта, "Боруссия" сыграла вничью с "Севильей" в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов (2:2). Первый матч завершился со счетом 3:2 в пользу "шмелей", команда Терзича прошла в четвертьфинал.
Эрлинг Холанд оформил дубль и стал самым юным футболистом, которому удалось забить в шести матчах Лиги чемпионов (8 голов) подряд (20 лет и 231 день).
20 - Borussia Dortmund’s Erling Haaland has now scored 20 goals in 14 UEFA Champions League appearances; the quickest a player has ever reached 20 goals in the competition, and in 10 fewer appearances than the previous record holder (Harry Kane, 24). Astonishing. pic.twitter.com/jaUCwVmIks— OptaJoe (@OptaJoe) March 9, 2021
Также Opta сообщает, что Холанд быстрее всех записал в свой актив 20 голов в рамках соревнования – Эрлингу понадобилось всего 14 матчей, в то время как Харри Кейну 24 поединка, Алессандро Дель Пьеро 26, Руду Ван Нистелрою 28, а Филиппо Индзаги 28. Лионель Месси оформил 20 "автографов" за 40 поединков, а Криштиану Роналду – за 56.
20 - Erling Haaland is the youngest ever player to score in six consecutive UEFA Champions League appearances (20y 231d). Superstar. pic.twitter.com/UvRwQ6GdpX— OptaJoe (@OptaJoe) March 9, 2021
Ronaldo took 56 games to score 20 Champions League goals.— Goal (@goal) March 9, 2021
Messi was a bit quicker - 40 games.
Lewandowski was even better, only 36 games.
Erling Haaland did it in 14.
FOURTEEN. pic.twitter.com/AC8idHKnFs
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