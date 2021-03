Эрлинг Холанд установил очередной рекорд в ЛЧ и превзошел достижения топ-форвардов Европы

Вчера, 9 марта, "Боруссия" сыграла вничью с "Севильей" в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов (2:2). Первый матч завершился со счетом 3:2 в пользу "шмелей", команда Терзича прошла в четвертьфинал.

Эрлинг Холанд оформил дубль и стал самым юным футболистом, которому удалось забить в шести матчах Лиги чемпионов (8 голов) подряд (20 лет и 231 день).

20 - Borussia Dortmund’s Erling Haaland has now scored 20 goals in 14 UEFA Champions League appearances; the quickest a player has ever reached 20 goals in the competition, and in 10 fewer appearances than the previous record holder (Harry Kane, 24). Astonishing. pic.twitter.com/jaUCwVmIks — OptaJoe (@OptaJoe) March 9, 2021

Также Opta сообщает, что Холанд быстрее всех записал в свой актив 20 голов в рамках соревнования – Эрлингу понадобилось всего 14 матчей, в то время как Харри Кейну 24 поединка, Алессандро Дель Пьеро 26, Руду Ван Нистелрою 28, а Филиппо Индзаги 28. Лионель Месси оформил 20 "автографов" за 40 поединков, а Криштиану Роналду – за 56.

20 - Erling Haaland is the youngest ever player to score in six consecutive UEFA Champions League appearances (20y 231d). Superstar. pic.twitter.com/UvRwQ6GdpX — OptaJoe (@OptaJoe) March 9, 2021