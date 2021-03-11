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Нагельсманн – о вылете РБ от Ливерпуля: Немного погрустим и сосредоточимся на внутренних турнирах

Лига Чемпионов
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Наставник "Лейпцига" прокомментировал поражение от "Ливерпуля"

Нагельсманн – о вылете РБ от Ливерпуля: Немного погрустим и сосредоточимся на внутренних турнирах

Getty Images

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Главный тренер "РБ Лейпцига" Юлиан Нагельсманн подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:2, первая игра – 0:2).

"Мы сыграли недостаточно хорошо, как, впрочем, и по сумме двух матчей. Не хватало завершающего удара. Не вышло сыграть так же эмоционально, как это удавалось недавно в чемпионате и Кубке. Может, мы немного перегорели. Второй тайм получился лучше, но мы создали недостаточно моментов.

Мои футболисты – такие же люди, как и все. Сегодня они не показали оптимальный уровень, поэтому мы проиграли. Но не будем зацикливаться, надо двигаться дальше. Погрустить немного можно, но 20 часов спустя нужно будет отбросить эти мысли и сосредоточиться на чемпионате и Кубке", - сказал Нагельсманн.

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В статье: Ливерпуль РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн
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Источник:
UEFA

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