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Впервые почти за 10-летие за Челси в матче ЛЧ два гола забили англичане

Лига Чемпионов
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А не иностранцы

Впервые почти за 10-летие за Челси в матче ЛЧ два гола забили англичане

Фото: Chelsea/OptaJoe

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Выездная победа английского "Челси" 7 апреля в первом поединке 1/4 Лиги чемпионов с португальским "Порту" (2:0) стала знаковой для лондонцев.

Впервые за долгое время два гола в матче ЛЧ забили англичане - Бен Чилвелл и Мейсон Маунт.

Последний раз такое было еще в марте 2012 года. Тогда в поединке с "Наполи" забивали Джон Терри и Фрэнк Лэмпард, вспоминает OptaJoe.

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В статье: Джон Терри Лига чемпионов Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Мейсон Маунт Бен Чилвелл
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