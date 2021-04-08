Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Впервые почти за 10-летие за Челси в матче ЛЧ два гола забили англичане
А не иностранцы
Фото: Chelsea/OptaJoe
Выездная победа английского "Челси" 7 апреля в первом поединке 1/4 Лиги чемпионов с португальским "Порту" (2:0) стала знаковой для лондонцев.
Впервые за долгое время два гола в матче ЛЧ забили англичане - Бен Чилвелл и Мейсон Маунт.
Последний раз такое было еще в марте 2012 года. Тогда в поединке с "Наполи" забивали Джон Терри и Фрэнк Лэмпард, вспоминает OptaJoe.
Читайте такжеТомас Тухель прокомментировал стычку Рюдигера и Кепы
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Дикий: Большинство клубов УПЛ поддержали идею сдвинуть сроки чемпионата на одну неделю
- В Минае установка, чтобы Севидова не было на фото и видео с тренировок и матчей
- Они не подошли Зидану: Лунин – голкипер опальной символической сборной мадридского Реала
- Манчестер Сити - Боруссия Д. 2:1. Обзор матча, видео голов
- Сколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году
- Экс-звезда Серии А арестован за избиение отца в пьяном виде. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...