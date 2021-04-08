Впервые почти за 10-летие за Челси в матче ЛЧ два гола забили англичане

Выездная победа английского "Челси" 7 апреля в первом поединке 1/4 Лиги чемпионов с португальским "Порту" (2:0) стала знаковой для лондонцев.

Впервые за долгое время два гола в матче ЛЧ забили англичане - Бен Чилвелл и Мейсон Маунт.

Последний раз такое было еще в марте 2012 года. Тогда в поединке с "Наполи" забивали Джон Терри и Фрэнк Лэмпард, вспоминает OptaJoe.