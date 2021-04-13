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Чудо-гол иранца Тареми. Челси - Порту 0:1. Обзор матча (обновляется)
Слишком поздно, чтобы что-то изменить
Фото: Marca/автор невідомий
Второй матч 1/4 Лиги чемпионов, в первом "Челси" победил 2:0. У команды Томаса Тухеля был гандикап и она его удержала.
Другое дело "Порту" - команде Сержиу Консейсау надо было отыграть 2 мяча. Удалось только один. Но какой!
Как и первый, так и этот поединок прошел в Испании в городе Севилья на стадионе "Рамон Санчес Писхуан".
"Челси" (Англия) - "Порту" (Португалия) 0:1
Гол: Мехди Тареми (90+3)
Гол Тареми
Первый тайм
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14.04.2021 в 00:26
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