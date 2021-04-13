Чудо-гол иранца Тареми. Челси - Порту 0:1. Обзор матча (обновляется)

Второй матч 1/4 Лиги чемпионов, в первом "Челси" победил 2:0. У команды Томаса Тухеля был гандикап и она его удержала.

Другое дело "Порту" - команде Сержиу Консейсау надо было отыграть 2 мяча. Удалось только один. Но какой!

Как и первый, так и этот поединок прошел в Испании в городе Севилья на стадионе "Рамон Санчес Писхуан".

"Челси" (Англия) - "Порту" (Португалия) 0:1

Гол: Мехди Тареми (90+3)

Гол Тареми

Первый тайм