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Наставник Порту заявил, что Тухель оскорбил его после финального свистка матча Челси – Порту

Лига Чемпионов
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Что выпалил Томас?

Наставник Порту заявил, что Тухель оскорбил его после финального свистка матча Челси – Порту

Chelsea FC / Darren Walsh

Новина українською

Вчера, 13 апреля, "Челси" прошел в полуфинал Лиги чемпионов. По сумме двух матчей с "Порту" лондонцы оказались сильнее (2:0, 1:0) и теперь сыграют с победителем пары "Реал" – "Ливерпуль".

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После вчерашнего поединка в "Севилье" произошла небольшая потасовка. До масштабной драки дело не дошло, однако футболисты толкались в центре поля несколько минут.

"Мой английский неидеален, я не до конца понял, что сказал Томас. Перепалки не было, ведь я был сконцентрирован на матче. Это были оскорбления. Я сообщил рефери, что его ассистент все слышал", – отметил тренер "Порту" Сержиу Консейсау.

"Случился небольшой спор между тренерами, а затем внезапно все начали идти за мной. Я-то думал, что это останется между ним и мной, но, очевидно, что это не так. Однако ничего плохого не произошло", – успокоил всех менеджер "Челси" Томас Тухель.

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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) Порту Сержиу Консейсау
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Источник:
The Sun

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