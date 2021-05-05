Лига Чемпионов
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Серхио Рамос в основе - Челси и Реал объявили стартовые составы на полуфинал Лиги чемпионов
Андрей Лунин - в запасе
Фото: Твіттер Челсі
В 22 часа начнется поединок 1/2 финала Лиги чемпионов. В Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" местный "Челси" будет принимать испанский "Реал" из Мадрида.
Первый поединок между командами в столице Испании 27 апреля завершился вничью 1:1.
Состав Челси
Your all-important team news for #CHERMA.— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 5, 2021
Up the Chels! ✊ ???? pic.twitter.com/vlUUXS9cOB
Состав Реала
????✅ ¡Nuestro ???????? inicial ???? @ChelseaFC_Sp!@Liberbank | #UCL pic.twitter.com/KW3jzfydjZ— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 5, 2021
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Комментарии (3)
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Mass1985 (Wilayah Ninewa)
05.05.2021 в 21:13
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Mass1985 (Wilayah Ninewa)
05.05.2021 в 21:12
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
05.05.2021 в 21:12
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