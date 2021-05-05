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Серхио Рамос в основе - Челси и Реал объявили стартовые составы на полуфинал Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Андрей Лунин - в запасе

Серхио Рамос в основе - Челси и Реал объявили стартовые составы на полуфинал Лиги чемпионов

Фото: Твіттер Челсі

Новина українською

В 22 часа начнется поединок 1/2 финала Лиги чемпионов. В Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" местный "Челси" будет принимать испанский "Реал" из Мадрида.

Первый поединок между командами в столице Испании 27 апреля завершился вничью 1:1.

Состав Челси

Состав Реала

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В статье: Серхио Рамос Лига чемпионов Реал (Мадрид) Челси (Лондон)
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Комментарии (3)
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Mass1985 (Wilayah Ninewa)
05.05.2021 в 21:13
Такой реал, даже на полуфинал не заслуживает
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Mass1985 (Wilayah Ninewa)
05.05.2021 в 21:12
Челси в финале!!!
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
05.05.2021 в 21:12
Победа Реала!
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