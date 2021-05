Серхио Рамос в основе - Челси и Реал объявили стартовые составы на полуфинал Лиги чемпионов

В 22 часа начнется поединок 1/2 финала Лиги чемпионов. В Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" местный "Челси" будет принимать испанский "Реал" из Мадрида.

Первый поединок между командами в столице Испании 27 апреля завершился вничью 1:1.

Состав Челси

Your all-important team news for #CHERMA.



Up the Chels! ✊ ???? pic.twitter.com/vlUUXS9cOB