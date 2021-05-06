Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Челси заслуженно победил и вышел в финал ЛЧ". Зидан – о поражении Реала на Стэмфорд Бридж
Французский наставник признал победу соперника и похвалил свою команду
Фото: uefa.com
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал поражение от "Челси" (0:2, первая игра - 1:1) в полуфинале Лиги чемпионов.
"Надо признать, что соперник заслужил победу. Мы старались и сражались, но они заслуженно победили и вышли в финал. Футболисты, которые сегодня (5 мая - прим.) вышли на поле, были готовы играть. Я горжусь своими парнями: мы старались и остановились в шаге от финала! "Челси" провёл отличный матч, и мы должны их похвалить.
Конечно, мы не довольны. Когда проигрываешь полуфинал, нельзя радоваться, это нормально. Это поражение трудно принять, но уже завтра мы вернемся на поле, чтобы продолжить тренировки для достижения новых целей.
Мы должны были лучше сыграть в атаке. Мы не создали ни одного стопроцентного момента. У "Челси" было несколько таких шансов. Но я все равно горжусь парнями. Сейчас отдохнем и будем думать о национальном чемпионате", - цитирует слова Зидана официальный сайт УЕФА.
Популярное сейчас
- Тухель стал первым тренером в Лиге чемпионов, которому покорилось уникальное достижение
- Лига Чемпионов. Челси – Реал 2:0. Английскому финалу быть
- Колос уже в Европе, Десна и Ворскла в воскресенье разыграют последнюю путёвку. Таблица УПЛ 2020/21
- Зинченко эффектно отомстил ПСЖ за требование назначить на нем пенальти
- Вне политики. Руслан Малиновский отпраздновал день рождения с Коваленко и Миранчуком. ФОТО
- Парень на фоне домов: Шапаренко показал новое тату