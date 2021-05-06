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"Челси заслуженно победил и вышел в финал ЛЧ". Зидан – о поражении Реала на Стэмфорд Бридж

Лига Чемпионов
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Французский наставник признал победу соперника и похвалил свою команду

"Челси заслуженно победил и вышел в финал ЛЧ". Зидан – о поражении Реала на Стэмфорд Бридж

Фото: uefa.com

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Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал поражение от "Челси" (0:2, первая игра - 1:1) в полуфинале Лиги чемпионов.

"Надо признать, что соперник заслужил победу. Мы старались и сражались, но они заслуженно победили и вышли в финал. Футболисты, которые сегодня (5 мая - прим.) вышли на поле, были готовы играть. Я горжусь своими парнями: мы старались и остановились в шаге от финала! "Челси" провёл отличный матч, и мы должны их похвалить.

Конечно, мы не довольны. Когда проигрываешь полуфинал, нельзя радоваться, это нормально. Это поражение трудно принять, но уже завтра мы вернемся на поле, чтобы продолжить тренировки для достижения новых целей.

Мы должны были лучше сыграть в атаке. Мы не создали ни одного стопроцентного момента. У "Челси" было несколько таких шансов. Но я все равно горжусь парнями. Сейчас отдохнем и будем думать о национальном чемпионате", - цитирует слова Зидана официальный сайт УЕФА.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид) Челси (Лондон)
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Источник:
UEFA

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