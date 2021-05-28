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Фанаты Челси и Манчестер Сити устроили драки в Португалии

Лига Чемпионов
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Разнимала полиция

Фанаты Челси и Манчестер Сити устроили драки в Португалии

Фото: depo.ua/автор невідомий

Новина українською

Футбольные фанаты из Великобритании прибыли в Португалию на финал Лиги чемпионов и уже запомнились городу Порту.

Болельщики "Манчестер Сити" и "Челси" приняли участие в нескольких уличных схватках.

Пришлось вызвать полицию, а стражи порядка были вынуждены стрелять по фанатам резиновыми пулями, сообщает Sky Sports.

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Один из болельщиков был ранен и попал в больницу.

Напомним, кубок Лиги чемпионов сезона 2020/21 между собой разыграют английские "Манчестер Сити" и "Челси". Матч состоится 29 мая, начало в 22:00 по Киеву.

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В статье: Болельщики Лига чемпионов Челси (Лондон) Манчестер Сити
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