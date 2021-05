Фанаты Челси и Манчестер Сити устроили драки в Португалии

Футбольные фанаты из Великобритании прибыли в Португалию на финал Лиги чемпионов и уже запомнились городу Порту.

Болельщики "Манчестер Сити" и "Челси" приняли участие в нескольких уличных схватках.

Пришлось вызвать полицию, а стражи порядка были вынуждены стрелять по фанатам резиновыми пулями, сообщает Sky Sports.

Один из болельщиков был ранен и попал в больницу.

Напомним, кубок Лиги чемпионов сезона 2020/21 между собой разыграют английские "Манчестер Сити" и "Челси". Матч состоится 29 мая, начало в 22:00 по Киеву.

Man City and Chelsea fans clashing in Porto last night...



For some reason it always ends up with chairs being lobbed about ????pic.twitter.com/irFI4sY1Xp