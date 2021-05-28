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Фанаты Челси и Манчестер Сити устроили драки в Португалии
Разнимала полиция
Фото: depo.ua/автор невідомий
Футбольные фанаты из Великобритании прибыли в Португалию на финал Лиги чемпионов и уже запомнились городу Порту.
Болельщики "Манчестер Сити" и "Челси" приняли участие в нескольких уличных схватках.
Пришлось вызвать полицию, а стражи порядка были вынуждены стрелять по фанатам резиновыми пулями, сообщает Sky Sports.
Один из болельщиков был ранен и попал в больницу.
Напомним, кубок Лиги чемпионов сезона 2020/21 между собой разыграют английские "Манчестер Сити" и "Челси". Матч состоится 29 мая, начало в 22:00 по Киеву.
https://t.co/i193URgJZl pic.twitter.com/D1qPWZFv6P— Алексей Лазуткин (@lazutkin_88) May 28, 2021
Man City and Chelsea fans clashing in Porto last night...— Footy Accumulators (@FootyAccums) May 28, 2021
For some reason it always ends up with chairs being lobbed about ????pic.twitter.com/irFI4sY1Xp
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