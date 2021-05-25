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Стало известно, сколько зрителей смогут увидеть финал Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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В Португалии

Стало известно, сколько зрителей смогут увидеть финал Лиги чемпионов

Фото: Sports.ru/невідомий автор

Новина українською

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2020/21 на стадионе "Драгау" в городе Порту (Португалия) посетят 16 500 болельщиков. Это будет 33% от максимальной вместимости арены.

УЕФА выделил командам-финалистам по 6 000 билетов. Их они реализовали среди своих болельщиков.

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Нейтральные любители футбола смогут приобрести 1 700 билетов в порядке живой очереди, сообщает УЕФА.

Финал Лиги чемпионов состоится 29 мая. В нем сыграют две английские команды - "Манчестер Сити" и "Челси".

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В статье: Лига чемпионов Челси (Лондон) Манчестер Сити Драгау
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