Стало известно, сколько зрителей смогут увидеть финал Лиги чемпионов

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2020/21 на стадионе "Драгау" в городе Порту (Португалия) посетят 16 500 болельщиков. Это будет 33% от максимальной вместимости арены.

УЕФА выделил командам-финалистам по 6 000 билетов. Их они реализовали среди своих болельщиков.

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Нейтральные любители футбола смогут приобрести 1 700 билетов в порядке живой очереди, сообщает УЕФА.

Финал Лиги чемпионов состоится 29 мая. В нем сыграют две английские команды - "Манчестер Сити" и "Челси".