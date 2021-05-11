УЕФА нашел стадион для переноса финала Лиги чемпионов

Финал главного еврокубка, Лиги чемпионов, вместо Турции (Стамбул, Олимпийский стадион Ататюрка) может принять Португалия.

Матч должны перенести в город Порту на стадион "Драгау", заявляет журналист Sky Sport 24 Анжело Манджанте.

Об этом будет объявлено на сутки.

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Ранее говорилось о том, что финальный матч может состояться в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Поединок финала Лиги чемпионов сезона 2020/21 состоится 29 мая. В нем сыграют "Челси" и "Манчестер Сити".