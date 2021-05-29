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ЛЧ. Манчестер Сити - Челси 0:1. Мастер проиграл ученику

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Челси во второй раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов

ЛЧ. Манчестер Сити - Челси 0:1. Мастер проиграл ученику

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

136 дней назад “Пари Сен-Жермен” уволил Томаса Тухеля. Спустя пять месяцев немецкий тренер привел “Челси” ко второй победе в Лиге чемпионов в истории клуба. Тухель в третий раз в сезоне обыграл “Манчестер Сити” Гвардиолы, тренера, которым он восхищался на старте своей менеджерской карьеры. Пеп не может победить в Лиге чемпионов уже десять лет – пять из них в качестве тренера “Манчестер Сити”.

Все игроки “Челси” провели превосходный матч, даже Тимо Вернер, который сделал очень важное движение без мяча в забитом голе Хавертца. Фантастический Н’Голо Канте, мощная игра центрбеков “синих”, неутомимый Маунт. Но в истории этот финал останется как “проигранный Гвардиолой”. Только во второй раз в сезоне (!) тренер “Манчестер Сити” решил оставить в запасе своих двух единственных опорников, Фернандиньо и Родри. Гюгдоган оставался сам в глубине. Почему? Зачем экспериментировать в самом важном матче сезоне? “Пеп перемудрил” – емкая фраза из футбольного фольклора. Иначе сказать невозможно.

Конечно, у “Сити” был план. Зинченко играл выше остальных защитников “Сити”, фактически будучи еще одним игроком в центре поля. “Горожане” хотели создать численное преимущество в центре, и не давать “Челси” мяч, а Стерлинг и Марез играли широко и должны были выигрывать дуэли у вингбеков “синих”. Получилось? Нет. В самом важном матче сезоне Гвардиола дает своим футболистам непривычные роли и функции. Настоящего “Сити”, лучшей команды АПЛ, или даже мира, мы сегодня не увидели. “Горожане” за весь матч пробили всего семь раз, четыре удара были заблокированы, два мимо, Менди сделал за все сто сыгранных минут только один сэйв. Сложно победить, если не бьешь по воротам.

Со стороны Тухеля никаких неожиданной не было. Возможно, кто-то ожидал увидеть в старте Пулишича, а не Хавертца, но это детали. И кстати, Тухель не прогадал. Именно Хавертц забил единственный гол в матче.

Первые 15 минут – космический футбол. Команды безудержно прессинговали друг друга, скорости были максимальные, игра – предельно открытой.

Но самих ударов практически не было. Первый момент был у “Сити” – Эдерсон выбил мяч на Стерлинга, Джеймс изначально проиграл позицию, но успел накрыть вингера “Сити”.

Затем два супермомента упустил Вернер. Классика сезона 2020/21. В первый раз он промахнулся мимо мяча, затем ударил слишком слабо, в руки Эдерсону.

“Сити” пытался раскрыть фланга Аспиликуэты-Джеймса, к Стерлингу смещались Фоден и Де Брюйне, но в самую штрафную команда Тухеля соперника практически не пускала.

Казалось, что большой потерей для “Челси” станет травма Тьяго Силвы. Бразилец не только лучший защитник “синих”, но и настоящий босс, лидер команды. Однак Кристенсен, заменивший его, сыграл безупречно.

“Челси” в первом атаковал острее. Каждая потеря “Сити” в первом тайме, приводила к опасной атаке на ворота Эдерсона. Но гол “синих” был забитом розыгрышем от своих ворот. Чилуэлл одним движением и пасом разбил прессинг “Сити”, а Маунт выполнил предельно точный пас на Хавертца. 21-летний воспитанник “Байера” оторвался от Зинченко, переиграл Эдерсона, и вкатил мяч в сетку. Виноват ли Зинченко в пропущенном голе? В меньшей мере, чем центрбеки “Сити” Стоунз и Диаш. Стоунз выбросился вперед и застыл в полупозиции, а Диаша увел за собой Вернер. Хавертц получил пространство и им воспользовался. Зинченко проиграл в скорости – это не новость.

Система “Сити” не работала. Пепу нужно было что-то менять.

Но Гвардиола не спешил с изменениями. Вмешались внешние обстоятельства. Рюдигер жестко встретил Де Брюйне, и лучший игрок “Сити” не смог продолжить матч. Вместо него вышел Жезус, а затем на поле появился Фернандиньо, заменив Бернарду Силву.

Но было поздно. “Челси”, забив гол в первом тайме, не собирался отпускать свое. Это не был автобус в классическом понимании, но во втором тайме “синие” играли глубже, и действовали очень компактно. Игроки “Сити” спешили, в конце матча они резали диагонали без адресатов или банально выполняли забросы в штрафную “Челси”.

“Челси” мог забить второй. Хавертц разобрался с несколькими соперниками, и дал Пулишичу, но американец не попал в ворота. “Сити” свой лучший момент упустил на 90+7 минуте – Марез ударил выше после отскока с углового.

Первый свой финал Лиги чемпионов Томас Тухель проиграл. Сегодня он торжествует – его “Челси” провел великолепный матч. “Сити” намерен вернуться – но когда это будет?

Финал Лиги чемпионов. 29 мая 2021. Порту, “Драгау”, 14110 зрителей

“Манчестер Сити” – “Челси” 0:1

Гол: Хавертц 42

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко – Бернарду Силва (Фернандиньо 64), Гюндоган, Фоден – Марез, Де Брюйне (Жезус 60), Стерлинг (Агуэро 77)

“Челси”: Менди – Аспиликуэта, Силва (Кристенсен 39), Рюдигер – Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чилуэлл – Маунт (Ковачич), Хавертц – Вернер (Пулишич 66)

Предупреждения: Гюндоган 34, Жезус 88 – Рюдигер 57

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Сити
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Комментарии (96)
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Comment06 (Украина)
30.05.2021 в 01:03
Цитата из интернета: "Зинченко смог сделать то, что не сумел Шевченко- помог Челси выиграть Лигу Чемпионов."
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+1
0
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PiterCantrope (Франківськ)
30.05.2021 в 00:41
Боже, який нудний матч. Фактично копія такого ж жахливого матчу "Ліверпуль" - "Тотенхем". Сподіваюсь, що 2 англійські команди не зіграють в фіналі більш ніколи.
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+2
-2
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post (Киев)
30.05.2021 в 00:51
все финалы ужасные и менее зрелищные чем полу и четвертьфиналы. Сезон с финалом Тотенхема считаю лучшим за историю ЛЧ.
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0
0
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
30.05.2021 в 00:55
Менее зрелищные – да. Но ужасные?Дело вкуса, конечно, но Милан – Ливерпуль, Бавария – МЮ? Или по поводу Тоттенхэма это троллинг?
0
0
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post (Киев)
30.05.2021 в 00:37
Болею за Челси более 25 лет. С момента перехода Дзолы. Эмоции переполняют. Поздравляю с победой всех болельщиков Челси! Мансити и Гвардиола для меня антигерои, потому рад вдвойне. Спасибо Тухелю и спасибо Фрэнку.
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+2
-2
Андрей (Odessa)
30.05.2021 в 01:01
Я около 20 - влюбился в команду Раньери, хотя и раньше симпатизировал этому по сути первому в АПЛ интернационалу. Потом сильно охладел после чехарды тренеров и суперзвёзд, однако с приходом Фрэнка чувство обновилось. Видно, что ребята сильно устали за сезон. Причём и те, и те. Так же выглядел и МЮ в финале.
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0
0
friday13 (Івано-Франківськ)
30.05.2021 в 00:36
на 100% пепський футбол. без генія в середині поля в такому стилі не виграти. у тухеля все просто, як 2х2. могло і до автобуса дійти. але виграли заслужено. вцілому вар і корона серйозно впливають на футбол. змінюється все
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+2
0
FCZK-1922 (Кировоград)
30.05.2021 в 00:32
Физрук в очередной раз доказал что он физрук, дайте ему ещё миллиард
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+2
-1
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Динамо-машина (Киев)
30.05.2021 в 00:31
Тухель красавчик, заслужил!!! Навёл в Челси немецкий порядок!) Болел за синих!) К тому же Томас прошлогодний финал проиграл с ПСЖ, а тут её величество Фортуна отдала немцу должёк!) Чисто тренерская победа!
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+2
-1
VAO (Луганск)
30.05.2021 в 00:42
Получается что правда в ПСЖ ему мешали пежонство и короны футболистов которым надо было потакать. Пришел в Челси - менее чем за пол года сделал из них отряд спецназа и провертел всех на йуху)
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+2
0
Comment06 (Украина)
30.05.2021 в 00:30
Перестают футбольные финалы быть красочным зрелищем- слишком велики ставки, и болельщики отодвигаются на задний план. Челси победил заслуженно, Мансити ничем не подкрепил свои претензии на кубок. Потеря де Брюйне- существенная, но не решающая причина поражения- вся команда почему-то мандражировала перед Челси. Момент матча- Зинченко трусцой сопровожает выход Хавертца один на один! Да, не его зона ответственности, но коль оказался в эпицентре борьбы- все отдай, но не допусти гола! Боюсь, не порадуют нас Зинченко и Ко на предстоящем ЧЕ.
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-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.05.2021 в 00:27
Челси с победой!!!Не мой любимый клуб, но заслужили!!!
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.05.2021 в 00:26
Сити чем-то напомнил Барсу, с безубыми ататаками против сложенной защиты, хотя совсем разные они и до этой игры никогда не приходили мысли сравнить! Футбол меняется! Нечего мускулами играть, если не можешь нокаутировать!
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+1
-1
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Spokoyno (Киев)
30.05.2021 в 00:25
Як і очікувалося МС вийшов грати фінальний матч, а Челсі БИТИСЯ за кубок Ну не вміє Пеп налаштовувати свої команди на битви
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+1
-1
VAO (Луганск)
30.05.2021 в 00:23
ЮА Футбол - вырубите свой ********* Т9. Почему сообщения коверкаются. Дно а не сайт, блин
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0
-1
vituynia (Черкассы)
30.05.2021 в 00:23
Бесполезная тики-кака Гвардиолы, проиграла тактике рациональному немцу с неблагозвучной фамилией. Всё же Челси был поинтереснее,хоть и действовал в основном от обороны. МС сегодня не понравился,уж больно они какие то предсказуемые что ли.На этом сером фоне и Зинченко выглядел никаким.
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+2
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.05.2021 в 00:21
Де Брюйне - боец! Он хоть остроту давал! После его ухода можно было заканчивать игру
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+1
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
30.05.2021 в 00:19
Очень жаль МС.
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+3
-4
Primeval (Одесса)
30.05.2021 в 00:17
Жаль конечно, что Зинченко не взял кубок.Но сити вообще без атаки играли, а как без атаки выиграть? Стерлинг в первом тай е только падал от любого касания и возмущался, марез практически без мяча был, Де Брюгге тоже был никакой.
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+3
-2
VAO (Луганск)
30.05.2021 в 00:15
Тухель уделал сразу двух шейхов. Мне он лично не нравится, но надо признать - он красавчик. Гвардиола как не знал как играть ответственные матчи с командами которые убивают центр, ставят автобус в защите и несутся в атаку как йопнутые - так и не узнает наверное никогда. Единственное что его выручало в начале это трио Месси Хави Иньеста. Но такого уже наверное никогда не будет. МС наверное надо было сыграть более прагматично и просто что-ли. А теперь по игркоам. Не понимаю игроков МС. В финале ЛЧ многие из них играли возможно в последний раз. Так вальяжно, не ответственно, не собрано играть весь матч - заслуженно смотрите как не Вы поднимаете кубок. Челси победило желанием. Добавить нечего. И выделить у МС некого. Жесус и Фоден молодцы. Де брюне тоже немного жаль, старался. Но троих для победы маловато будет. Зина - в таких матчах... если есть возможность подавать или обострять - надо это делать. А не катить надежно назад. ПС Финал скучный для тех, кто не смог насладится на самом деле прекрасной командой из Лондона и прекрасным тренером Тухелем.
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+6
-2
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Динамо-машина (Киев)
30.05.2021 в 00:33
Про двух шейхов чётко подмечено! Пусть знают, кто такие немцы!
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0
0
Андрей (Odessa)
30.05.2021 в 00:43
Всё так, но автобус появился только в самом конце. Не было вязкого центра, пробегали с шашками наголо в обе стороны. Только в одном моменте одни не успели не то что перестроиться - даже сообразить, что сильно увлеклись позиционкой и неприлично оголились. А Зина не опорник, который бы сразу понял в момент паса Маунта, что надо делать рывок и не дать принять мяч.
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+1
0
VAO (Луганск)
30.05.2021 в 00:50
Да согласен - в конце. Ну точнее во втором тайме. Но с появлением автобуса у Сити за второй тайм ноль моментов по сути. Если я не ошибаюсь - ноль ударов в створ. Да был удар Мареза в конце где просто могло залететь даже и может эьл все бы перевернуло и Сити победил бы.... Но по сути, как только Челси сел в нижний блок - Сити без шансов все 45 минут. Пеп не мог не знать до игры, что поведя в счете челси начнет играть от обороны в контратаки. Времени подготовится к игре было уйма. С тухелем они до финала уже 2 раза играли. Вспоминаю потуги Барсы в таких же ситуациях да и Баварии порой тоже напрашивается вывод что Пеп просто не может играть против таких соперников. Более того в 1-м тайме при равной перестрелке моменты челси были опаснее и ближе к голу.
+1
0
Joyce (Donetsk)
30.05.2021 в 00:14
Челси - красавцы: спокойно и без истерики разобрались с МанСити. Ну а Зина, сыграв вполне прилично в полуфинале, провалил финал на все сто - ни скорости, ни креатива, ничего. Все закономерно!
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+4
-1
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Динамо-машина (Киев)
30.05.2021 в 00:33
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+1
-1
Piter (Полтава)
30.05.2021 в 00:13
дякую російському каналу "Матч!" за можливість подивитися фінал вживу. а наші ніяк не наїдяться. усякі там хвутбол 1 і хвутбол 2 і навіть хвутбол 3.
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+2
-4
vlotko (Броди)
30.05.2021 в 00:21
А що, Ф1 не транслював матч? Я дивився на Воля1.
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.05.2021 в 00:22
ПариМатч
0
0
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post (Киев)
30.05.2021 в 00:42
на Воле показывали, хотя их комментарий не нравится, раздражает. на Матче обрубили послематчевую, перешел на Волю
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0
0
vlotko (Броди)
30.05.2021 в 00:13
При всій повазі до МС, не видно було великого завзяття до здобуття перемоги з їх сторони.
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+1
0
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
30.05.2021 в 00:13
Вже можна називати гвардіолуса фізруком чи ще ні? Ставить увесь час одну й ту ж саму тактику, яку всі вже давно розібрали та навчились ефективно грати. Ніякого розвитку та нових ідей
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+3
-1
VAO (Луганск)
30.05.2021 в 00:17
Ели честно то все его команды играли в совершенно разный футбол. А МС только по ходу этого сезона 2 раза кардинально менял схему игры
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+4
0
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hardcorepwnz (Украина)
30.05.2021 в 00:17
Сейчас еще миллиард на трансферы возьмет, еще раз выиграет АПЛ и все снова скажут, что это супертренер. С такими закупами и Блохин был бы чемпионом Англии
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+3
-3
VAO (Луганск)
30.05.2021 в 00:18
Блохину хоть 2 миллиарда дай - бестолку))
0
-2
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
30.05.2021 в 00:24
Думаю, що з Блохіном мотивації у гравців МС було б побільше. Та й гра від захисту застала б Тухеля врасплох. Висновок: Блохін був би кращою кандидатурою на пост тренера МС аніж гвардіолус конкретно в цьому матчі
+2
-1
alex.belogubko (одесса)
30.05.2021 в 00:12
МС не было скорости играли вяло а Зина хитрый сразу избавлялся от мяча --сами виноваты не было искры
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
30.05.2021 в 00:14
От вам рівень захваляної і розпіареної зіни в топ матчах. А євро незабаром.
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+2
-2
DesnaUA (Чернигов)
30.05.2021 в 00:19
Зина,это понты.Слова синонимы.В начале матча,руками дирижировал на поле как играющий тренер,лыбился ,как актер на камеру,гидко смотреть.Ну и в итоге ,как говорится,доигрался .уй на скрипке...Понторез.
+3
-1
Андрей (Odessa)
30.05.2021 в 00:37
Зина пару раз даже в обыгрыш шёл у бровки. А избавлялись быстро от мяча все, сейчас игру на себя взять может редкий талант, и то не всегда.
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0
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
30.05.2021 в 00:08
Гра в шахи за Тухелев. Ключовий момент - травма Де Брюйне. Стало зрозуміло, що без нього МС не зрівняє (((
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+2
0
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usovvictor (Kharkov)
30.05.2021 в 00:07
...не удивился... Болел за МС, но знал, что Челси свой шанс не упустит, если забьет. Это как легкая конница против тяжелой, наскоков много, шансы больше, но тяжелая броня, даже в меньшем количестве побеждает. МС слишком сильно распиарили, где то это в отголосках сыграло свою роль.... Челси всегда был основательнее в стойкости, мог проиграть совсем слабому, а мог, как сейчас, собраться... Такова жизнь, таков футбол... Что насчет "учителей" и "учеников" - так это закономерность, что ученик должен лучше выполнить домашнее задание - на то он и ученик...
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+5
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.05.2021 в 00:19
Все так, но хотелось зрелища! Очень уж бывало прошла игра(
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0
-1
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usovvictor (Kharkov)
30.05.2021 в 00:25
...когда мне возражали по ЛЕ, что финал не зрелищный, ...ответил, что значимые кубки всегда так, - ответственность на ошибку большая, к этому уже надо привыкать, остается только внутренний накал борьбы у нас, кто ошибется первым..., далее по тексту, ... дело техники на удержание...
0
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.05.2021 в 00:29
Все так....но....))
0
0
Андрей (Odessa)
30.05.2021 в 00:33
Всё-таки по сравнению с битьём МЮ головой в автобус, этот финал повеселее - с первых минут на встречных курсах, мяч не зависал подолгу в центре. А ударов и моментов мало - это потому что обе стороны сильно осторожничали.
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usovvictor (Kharkov)
30.05.2021 в 00:48
...ну кому не хочется 3-0, ...всем нам, красочной игры и незабываемых голов, но обыденность такая, что мера ответственности всегда превышает чувство эмоции... Посмотрите, какие эмоции на стадионе и мне искренне жаль болельщиков МС, но Гвардиоле нужно более основательнее готовить "тяжелую" артиллерию... Зинченко же чем хорош, он приземлен в отборе, как один из "кирпичиков" стены МС, ...Фернандинио - тоже наш, тоже "приземленный". Это они составляют победу, которые проваливают атакующие, ...вот здесь как раз и надо подтянуть. Посмотрите, как Челси лучше играл в подборах - чище, вот и ответ "тяжелой" конницы, а сам гол из глубины красавец - опять же "тяж" отдал..., что не получалось у МС. Частая потеря с легкостью мяча у Гвардиолы - это игра "за себя и на себя", в то время у Тухеля (у Челси так всегда) игра командная - вот разница в стойкости и умении удержать счет как мне кажется...
0
0
VAO (Луганск)
30.05.2021 в 00:35
Самое смешное - я уверен, что играй Сити в финале против любой другой команды (ПСЖ Бавария Реал Барселона кто угодно), то Сити выиграл бы. Вообще когда Челси прошел Реал я понял что шансов у горожан почти нет
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0
0
Кот2021 (Николаев)
30.05.2021 в 00:07
Рад за Тухеля и Т. Силву (пусть ПСЖ кусает локти), но желал победы Пепу. Результат по игре - Челси контролировал ход всей игры.
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+5
-1
Lithium (Киев)
30.05.2021 в 00:06
Похоже, все проблемы Пепа во всех решающих матчах последних сезонов - сам Пеп. И та Барса, где были Хави, Иньеста и все тот же Месси - это последняя команда с которой Гвардиола выигрывал ЛЧ.
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+5
0
Запорізьке Торпедо (zp)
30.05.2021 в 00:05
Кева поломали, и городские перешли на примитивную навалу, жаль
Ответить
0
-1
Термит (Киев)
30.05.2021 в 00:05
Хорошо, что Зенит теперь не будет в первой корзине
Ответить
+4
-1
andinho (Lviv)
30.05.2021 в 00:09
В принципі то так. Будуть тепер в третій. Менш престижно, тіпа. Але насправді, Зеніту на практиці це нічого не міняє. Наступного року перша корзина +- ідентична третій по силі....
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0
0
Термит (Киев)
30.05.2021 в 00:25
як на мене - дуже міняє. Набір варіантів суперників і, натомість, шанси - принципово різні
0
0
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RockNRoLLa (IF)
30.05.2021 в 00:05
Здоров‘я КДБ, не провалитись в психологічну яму Зіні, інше пох…
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+1
0
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
30.05.2021 в 00:05
Ну шо, Зіна? Ржав, як конь, на початку матчу! Відколи це ти зіркою став? нехай буде тобі уроком! А ми на Євро подивимось, що за висновки ти зробив!
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+8
-5
andinho (Lviv)
30.05.2021 в 00:05
Мішок з $ пролетів, як фанера над Парижем. Що не може не тішити.
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+3
-4
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
30.05.2021 в 00:12
А Челси, да и вообще любой топ-клуб, это не мешок с $? Где был Челси до покупки их Романом?
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+4
0
аалекс ( Крым)
30.05.2021 в 00:29
До покупки в 1998г Челси выиграл КК и Суперкубок УЕФА, но грандом стал уже при Абрамовиче, согласен.
0
0
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KapiToshka (Kropyvnytskyi)
30.05.2021 в 00:15
Без денег ни трансферов, ни игроков удержать (это о Лиллях-Лестерах-Лейпцигах – выстрелишь, топы загребут игроков себе на более жЫрных условиях).
Ответить
0
0
Ol-g (Одесса)
30.05.2021 в 00:04
Что-то у Гваридиолы с Челси при разных раскладах не идёт.
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0
0
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Romerik (YNWA)
30.05.2021 в 00:07
Скорее у Гвардиолы с Тухельом
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+2
0
Ol-g (Одесса)
30.05.2021 в 00:08
В том числе.
0
0
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post (Киев)
30.05.2021 в 00:45
и хорошо что не идет
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Ol-g (Одесса)
30.05.2021 в 00:03
Зину жаль.
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+6
-7
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Romerik (YNWA)
30.05.2021 в 00:03
Ну что, Пеп в Барсу, или ещё один заходик на победу будет?? В финал вышел, это уже успех.
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Ol-g (Одесса)
30.05.2021 в 00:10
Вполне в Барсу.
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Mexxxxx (Просяная)
30.05.2021 в 00:03
Вроде не должен побеждать тот кто играет от обороны, не заслуживает, а с другой стороны все за деньги не купишь. Пусть будет Челси.
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+2
-2
Artemanat (Кривой Рог)
30.05.2021 в 00:03
Унылый финал
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+7
-1
F@ust (Прага)
30.05.2021 в 00:02
... Плыли и дрочили. Плыли и дрочили. Плыли и дрочили, чё делать нам ещё :(
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+3
0
Alex.696 (Немирів)
30.05.2021 в 00:02
Гвврдіола нічим не здивував. Всі його команди грають в один і той же футбол. Тухель перееусив Пепа. Перемога заслужена.
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+5
-1
Lithium (Киев)
30.05.2021 в 00:10
Чел, ты не прав. От тики-таки Пеп отказался еще в Баварии. Но к новой форме до сих пор еще не пришел.
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+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
30.05.2021 в 00:02
гофняный финал, и еще более гофняный победитель. Английский пудинг, смесь зерна и сала. Без Испании финал Лч - не финал, имхо
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+4
-7
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Romerik (YNWA)
30.05.2021 в 00:05
Просто дві Англії в фіналі.. На них надивилися вже по ходу сезону і стало скучно.
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0
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hardcorepwnz (Украина)
30.05.2021 в 00:02
Идея для монреальского сказочника и поклонников его таланта: Перес назначил на финал Лаоса, чтобы Гвардиола не победил! Дариан, не благодари.
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+4
-1
oda1979 (Запорожье)
30.05.2021 в 00:04
Ааа, теперь ясно, что бежать Седан мешала рука Переса?
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+4
-2
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hardcorepwnz (Украина)
30.05.2021 в 00:07
Ну конечно, а ты что сразу не понял? Сразу видно глупый мадридас
+1
-1
Algrab (Костопiль)
30.05.2021 в 00:22
Оце вже монреальський олень розвернеться...
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+1
0
Ol-g (Одесса)
30.05.2021 в 00:01
А хотелось увидеть крутые комбинации, удары, финты.
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+2
-1
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Кююмалайнен (Київ)
30.05.2021 в 00:01
Тухель стал гвардейцем, а Гвардьола стух... Против команд с хорошей организацией игры в обороне игра МанСити абсолютно неэффективна и в обороне у горожан порядка нет. Челси победил вполне заслуженно.
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+7
-1
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hardcorepwnz (Украина)
30.05.2021 в 00:01
Было глубоко наплевать, кто победит, но МС получил по заслугам. После позорного решения УЕФА не наказывать хитропопых шейхов за нарушение финансового фэйр-плей, Сити просто не заслуживал победы. Тухель передает большой привет парижским боссам, а Гвардиола решил не выбиваться из барселонского коллектива
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+6
-1
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
30.05.2021 в 00:09
От теж приблизно такі відчуття. Задовбали товстосуми та балаболи-лицеміри з УЄФА. Кожного року одні й ті самі буратіни розігрують ЛЧ, фактично Суперліга для багатіїв і так вже існує всередені ЛЧ. Для них - все, решті - закон (той самий ФФП).
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+3
-1
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hardcorepwnz (Украина)
30.05.2021 в 00:11
Вот вот. Нынешняя ЛЧ это и есть Суперлига, просто с небольшими отборочными соревнованиями. Но приблизительно с 1/4 все встает на свои места, и никаких случайных бедняков там уже нет.
+3
-1
oda1979 (Запорожье)
30.05.2021 в 00:00
Все по делу. Тухель переиграл пепа полностью. Хаверцт - монстр! А, Зина тихоходный алень.
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+10
-5
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.05.2021 в 00:00
Вообще забить не могли!!! Никак!!! Челси удивило в этом сезоне, прошло очень хороших команд!
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+3
0
аалекс ( Крым)
30.05.2021 в 00:00
Тухеля и его парней с заслуженной победой. Странно, что у него с ПСЖ не очень получилось. Всем спокойной ночи. Ждём Евро.
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+3
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
30.05.2021 в 00:05
иди водички испей, спокойная ночь будет у всех кроме тебя-сушняка)
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+5
-5
аалекс ( Крым)
30.05.2021 в 00:21
Ты все не угомонишься, юродивый? Тут нормальные люди о футболе пишут, не загрязняй ветку.
+1
-2
Djon (Киев)
29.05.2021 в 23:59
Весь настрій зіпсували.
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+2
-6
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
29.05.2021 в 23:58
Жесть. Поставил на ничью в основное время, все шло по плану, Челси забил...... но Сити не отыгралось(((((
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+1
-5
Cerega15 (Kherson)
30.05.2021 в 00:15
Господи, да всем насрать.
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+3
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
29.05.2021 в 23:58
Тепер Зіна має справжню причину плакати.
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+3
-3
oda1979 (Запорожье)
30.05.2021 в 00:02
А смысл плакать? Задача Зины страховать опорную зону, С чем он отлично не справился.
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+6
-2
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vasa pupkis (Киев)
30.05.2021 в 00:03
Пэп перелогинься.
+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
29.05.2021 в 23:58
Хвалёный Диаш провалился и подарил ЛЧ членси
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+3
-5
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Horus (Днепропетровск)
29.05.2021 в 23:58
Просто Тухел сильнее как тренер) Команда Гвардиолы плохо понимала, что делать на поле, все 90 минут. Выпуск Джезуса - вообще апогей тренерской мысли.
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+7
-4
Artemanat (Кривой Рог)
29.05.2021 в 23:59
Это точно
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+4
-3


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