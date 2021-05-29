ЛЧ. Манчестер Сити - Челси 0:1. Мастер проиграл ученику

136 дней назад “Пари Сен-Жермен” уволил Томаса Тухеля. Спустя пять месяцев немецкий тренер привел “Челси” ко второй победе в Лиге чемпионов в истории клуба. Тухель в третий раз в сезоне обыграл “Манчестер Сити” Гвардиолы, тренера, которым он восхищался на старте своей менеджерской карьеры. Пеп не может победить в Лиге чемпионов уже десять лет – пять из них в качестве тренера “Манчестер Сити”.

Все игроки “Челси” провели превосходный матч, даже Тимо Вернер, который сделал очень важное движение без мяча в забитом голе Хавертца. Фантастический Н’Голо Канте, мощная игра центрбеков “синих”, неутомимый Маунт. Но в истории этот финал останется как “проигранный Гвардиолой”. Только во второй раз в сезоне (!) тренер “Манчестер Сити” решил оставить в запасе своих двух единственных опорников, Фернандиньо и Родри. Гюгдоган оставался сам в глубине. Почему? Зачем экспериментировать в самом важном матче сезоне? “Пеп перемудрил” – емкая фраза из футбольного фольклора. Иначе сказать невозможно.

Конечно, у “Сити” был план. Зинченко играл выше остальных защитников “Сити”, фактически будучи еще одним игроком в центре поля. “Горожане” хотели создать численное преимущество в центре, и не давать “Челси” мяч, а Стерлинг и Марез играли широко и должны были выигрывать дуэли у вингбеков “синих”. Получилось? Нет. В самом важном матче сезоне Гвардиола дает своим футболистам непривычные роли и функции. Настоящего “Сити”, лучшей команды АПЛ, или даже мира, мы сегодня не увидели. “Горожане” за весь матч пробили всего семь раз, четыре удара были заблокированы, два мимо, Менди сделал за все сто сыгранных минут только один сэйв. Сложно победить, если не бьешь по воротам.

Со стороны Тухеля никаких неожиданной не было. Возможно, кто-то ожидал увидеть в старте Пулишича, а не Хавертца, но это детали. И кстати, Тухель не прогадал. Именно Хавертц забил единственный гол в матче.

Первые 15 минут – космический футбол. Команды безудержно прессинговали друг друга, скорости были максимальные, игра – предельно открытой.

Но самих ударов практически не было. Первый момент был у “Сити” – Эдерсон выбил мяч на Стерлинга, Джеймс изначально проиграл позицию, но успел накрыть вингера “Сити”.

Затем два супермомента упустил Вернер. Классика сезона 2020/21. В первый раз он промахнулся мимо мяча, затем ударил слишком слабо, в руки Эдерсону.

“Сити” пытался раскрыть фланга Аспиликуэты-Джеймса, к Стерлингу смещались Фоден и Де Брюйне, но в самую штрафную команда Тухеля соперника практически не пускала.

Казалось, что большой потерей для “Челси” станет травма Тьяго Силвы. Бразилец не только лучший защитник “синих”, но и настоящий босс, лидер команды. Однак Кристенсен, заменивший его, сыграл безупречно.

“Челси” в первом атаковал острее. Каждая потеря “Сити” в первом тайме, приводила к опасной атаке на ворота Эдерсона. Но гол “синих” был забитом розыгрышем от своих ворот. Чилуэлл одним движением и пасом разбил прессинг “Сити”, а Маунт выполнил предельно точный пас на Хавертца. 21-летний воспитанник “Байера” оторвался от Зинченко, переиграл Эдерсона, и вкатил мяч в сетку. Виноват ли Зинченко в пропущенном голе? В меньшей мере, чем центрбеки “Сити” Стоунз и Диаш. Стоунз выбросился вперед и застыл в полупозиции, а Диаша увел за собой Вернер. Хавертц получил пространство и им воспользовался. Зинченко проиграл в скорости – это не новость.

Система “Сити” не работала. Пепу нужно было что-то менять.

Но Гвардиола не спешил с изменениями. Вмешались внешние обстоятельства. Рюдигер жестко встретил Де Брюйне, и лучший игрок “Сити” не смог продолжить матч. Вместо него вышел Жезус, а затем на поле появился Фернандиньо, заменив Бернарду Силву.

Но было поздно. “Челси”, забив гол в первом тайме, не собирался отпускать свое. Это не был автобус в классическом понимании, но во втором тайме “синие” играли глубже, и действовали очень компактно. Игроки “Сити” спешили, в конце матча они резали диагонали без адресатов или банально выполняли забросы в штрафную “Челси”.

“Челси” мог забить второй. Хавертц разобрался с несколькими соперниками, и дал Пулишичу, но американец не попал в ворота. “Сити” свой лучший момент упустил на 90+7 минуте – Марез ударил выше после отскока с углового.

Первый свой финал Лиги чемпионов Томас Тухель проиграл. Сегодня он торжествует – его “Челси” провел великолепный матч. “Сити” намерен вернуться – но когда это будет?

Финал Лиги чемпионов. 29 мая 2021. Порту, “Драгау”, 14110 зрителей

“Манчестер Сити” – “Челси” 0:1

Гол: Хавертц 42

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко – Бернарду Силва (Фернандиньо 64), Гюндоган, Фоден – Марез, Де Брюйне (Жезус 60), Стерлинг (Агуэро 77)

“Челси”: Менди – Аспиликуэта, Силва (Кристенсен 39), Рюдигер – Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чилуэлл – Маунт (Ковачич), Хавертц – Вернер (Пулишич 66)

Предупреждения: Гюндоган 34, Жезус 88 – Рюдигер 57