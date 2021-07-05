ЛЧ. Первый раунд отбора. Зубков не поможет Ференцварошу, Григорчук сыграет против Пластуна, Вернидуб едет в Албанию

Несмотря на то, что не завершился еще чемпионат Европы 2020, набирают обороты квалификационные этапы еврокубков сезона 2021/21.

В Лиге чемпионов состоялся предварительный этап, а во вторник, шестого июля 2021-го года, стартует первый квалификационный раунд. Здесь соревнуются тридцать две команды, разделенные на шестнадцать игровых пар. В каждой паре состоится по два матча, по сумме которых определятся шестнадцать участников второго раунда квалификации Лиги чемпионов, а шестнадцать неудачников стадии переместятся во второй квалификационный раунд Лиги конференций (новоиспеченный турнир УЕФА).

Важно отметить, что УЕФА отменил правило выездного гола, и теперь в случае суммарного равновесия по количеству забитых голов победитель пары будет определяться в серии послематчевых пенальти.

Результаты матчей будут отражаться на Таблице коэффициентов. В квалификации за победу в каждом матче команда приносит своей стране один балл, за ничью – пол балла. Учитываются результаты только игрового времени, но не серии пенальти.

За всеми перипетиями борьбы в Таблице коэффициентов, где Украина будет бороться за 7-8 место в плотной группе из пяти Ассоциаций (Украина, Нидерланды, Россия, Австрия, Шотландия), следите в профильном телеграм-канале >>>.

Игровые пары первого квалификационного раунда Лиги чемпионов:

6.07.2021

7.07.2021

Скриншот - soccerway.com

Есть несколько интересных противостояний, касающихся украинского футбола. Так, чемпион Венгрии "Ференцварош", в составе которого выступают украинцы Игорь Харатин и Александр Зубков, поспорит за выход в следующий раунд с косовской "Приштиной". Зубков, однако, не сыграет, поскольку только-только вернулся из расположения сборной Украины, к тому же не залечил травму.

Также на этой стадии стартуют два клуба, возглавляемые украинскими тренерами. Солигорский "Шахтер" под руководством Романа Григорчука сыграет против болгарского "Лудогорца", в который в межсезонье вернулся центральный защитник украинец Игорь Пластун. В "Шахтере" выступает другой украинец – нападающий Роман Дебелко.

Молдавский "Шериф", за который играет украинец Андрей Близниченко и который тренирует украинский специалист Юрий Вернидуб, сыграет против албанской "Теуты". Наконец, надо отметить наличие в структуре варшавской "Легии", которая сыграет против норвежского "Будё / Глимт", юного украинца Егора Маценко.

Ответные матчи состоятся через неделю.

Также добавим, что десять пар этого этапа будут иметь влияние на картину потенциальных соперников "Зари" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.