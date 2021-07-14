Соперники для Шерифа и Ференцвароша. Сформированы все пары второго квалификационного раунда ЛЧ

Состоялись все матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, а сразу за ними стартует второй раунд отбора. Сформированы все игровые пары.

С этого этапа квалификация Лиги чемпионов разделяется на две ветки: путь представителей лиг и путь чемпионов.

Игровые пары пути представителей лиг:

"Селтик" (Шотландия) - "Мидтьюлланн" (Дания);

ПСВ (Нидерланды) - "Галатасарай "(Турция);

"Рапид" (Вена, Австрия) - "Спарта" (Прага, Чехия).

Две последние пары могут быть потенциальными соперниками "Шахтера" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

Игровые пары пути чемпионов:

"Легия" (Варшава, Польша) - "Флора" (Эстония);

"Алашкерт" (Армения) - "Шериф" (Молдова);

"Кайрат" (Казахстан) - "Црвена Звезда" (Сербия);

"Мальме" (Швеция) - ХИК (Финляндия);

"Мура" (Словения) - "Лудогорец" (Болгария);

"Слован" (Братислава, Словакия) - "Янг Бойз" (Швейцария);

"Олимпиакос" (Греция) - "Нефтчи" (Азербайджан);

"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - ЧФР (Клуж-Напока, Румыния);

"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Омония" (Кипр);

"Ференцварош" (Венгрия) - "Жальгирис" (Литва).

Матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 20/21-го и 27/28-го июля 2021-го года.