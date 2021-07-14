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Соперники для Шерифа и Ференцвароша. Сформированы все пары второго квалификационного раунда ЛЧ
А также две пары потенциальных соперников Шахтера
Состоялись все матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, а сразу за ними стартует второй раунд отбора. Сформированы все игровые пары.
С этого этапа квалификация Лиги чемпионов разделяется на две ветки: путь представителей лиг и путь чемпионов.
Игровые пары пути представителей лиг:
- "Селтик" (Шотландия) - "Мидтьюлланн" (Дания);
- ПСВ (Нидерланды) - "Галатасарай "(Турция);
- "Рапид" (Вена, Австрия) - "Спарта" (Прага, Чехия).
Две последние пары могут быть потенциальными соперниками "Шахтера" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.
Игровые пары пути чемпионов:
- "Легия" (Варшава, Польша) - "Флора" (Эстония);
- "Алашкерт" (Армения) - "Шериф" (Молдова);
- "Кайрат" (Казахстан) - "Црвена Звезда" (Сербия);
- "Мальме" (Швеция) - ХИК (Финляндия);
- "Мура" (Словения) - "Лудогорец" (Болгария);
- "Слован" (Братислава, Словакия) - "Янг Бойз" (Швейцария);
- "Олимпиакос" (Греция) - "Нефтчи" (Азербайджан);
- "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - ЧФР (Клуж-Напока, Румыния);
- "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Омония" (Кипр);
- "Ференцварош" (Венгрия) - "Жальгирис" (Литва).
Матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 20/21-го и 27/28-го июля 2021-го года.
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