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Соперники для Шерифа и Ференцвароша. Сформированы все пары второго квалификационного раунда ЛЧ

Лига Чемпионов
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А также две пары потенциальных соперников Шахтера

Соперники для Шерифа и Ференцвароша. Сформированы все пары второго квалификационного раунда ЛЧ

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Состоялись все матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, а сразу за ними стартует второй раунд отбора. Сформированы все игровые пары.

С этого этапа квалификация Лиги чемпионов разделяется на две ветки: путь представителей лиг и путь чемпионов.

Игровые пары пути представителей лиг:

  • "Селтик" (Шотландия) - "Мидтьюлланн" (Дания);
  • ПСВ (Нидерланды) - "Галатасарай "(Турция);
  • "Рапид" (Вена, Австрия) - "Спарта" (Прага, Чехия).

Две последние пары могут быть потенциальными соперниками "Шахтера" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

Игровые пары пути чемпионов:

  • "Легия" (Варшава, Польша) - "Флора" (Эстония);
  • "Алашкерт" (Армения) - "Шериф" (Молдова);
  • "Кайрат" (Казахстан) - "Црвена Звезда" (Сербия);
  • "Мальме" (Швеция) - ХИК (Финляндия);
  • "Мура" (Словения) - "Лудогорец" (Болгария);
  • "Слован" (Братислава, Словакия) - "Янг Бойз" (Швейцария);
  • "Олимпиакос" (Греция) - "Нефтчи" (Азербайджан);
  • "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - ЧФР (Клуж-Напока, Румыния);
  • "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Омония" (Кипр);
  • "Ференцварош" (Венгрия) - "Жальгирис" (Литва).

Матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 20/21-го и 27/28-го июля 2021-го года.

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