  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Отбор к ЛЧ. Спарта – Монако 0:2. Без надрыва
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Отбор к ЛЧ. Спарта – Монако 0:2. Без надрыва

Лига Чемпионов
(1 голосов)

"Монегаски" одной ногой в следующем раунде

Отбор к ЛЧ. Спарта – Монако 0:2. Без надрыва

Фото: asmonaco.com/ автор неизвестен

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов, отбор

3-й раунд, 1-й матч

3 августа, "Летна", Прага

"Спарта" Прага – "Монако" 0:2

Голы: Чуамени (37), Фолланд (59)

"Спарта": Ницэ – Полидар (Виннхейм, 77), Ганцко, Панак, Виснер – Сачек, Дочкал (Карабец, 60), Павелка – Пешек, Гложек, Моберг-Карлссон (Юлиш, 46)

"Монако": Нюбель – Кайо Энрике, Дизази, Бадиашиле, Агилар – Чуамени, Фофана – Головин (Якобс, 76), Желсон Мартинш (Мусаба, 88) – Фолланд (Фабрегас, 76), Бен-Йеддер (С. Диоп, 57)

Предупреждения: Полидар (17), Павелка (34) – Фофана (5), Бадиашиле (22), Чуамени (83)

“Монако” добыл убедительную выездную победу над “Спартой”, сделав весомый задел для выхода в следующий раунд. Команда Нико Ковача добыла положительный без лишних усилий, на голом классе. Успех “монегаскам”, которые могут стать соперниками донецкого “Шахтёра” в финальном отборе к ЛЧ, принесли мячи Чуамени и Фолланда в каждом из таймов.

“Спарта” с первых минут решительно демонстрировала, что не боится играть в свой футбол против более именитого оппонента, не спеша расставаться с мячом и ходя вперёд немалыми силами. “Монако” был не против такого развития событий, и всячески ему способствовал, периодически выманивая хозяев на себя. Так и были созданы два первых полумомента Желсона Мартинша. Сначала португалец убежал в контратаку и нанёс острый удар в дальний угол, а через пару минут “монегаски” после розыгрыша от собственных ворот в два паса вывели его сам на сам. Но по классике “Монако” забил со стандарта, что стало визитной карточкой коллектива при Нико Ковача. Головин прицельно подал с углового на забытого всеми Чуамени, спокойно открывшего счёт в игре.

Во второй половине Ковач начал потихоньку начал снимать ключевых игроков, давая понять, что его больше заботят игровые кондиции его состава, нежели итоговый счёт. Свежий Диоп, вышедший вместо фронтмена Бен-Йеддера, не реализовал очередной момент после блистательной передачи Головина, зато Диопу хватило напора выиграть мяч на добивание и обеспечить Фолланду лёгкий гол. После второго с поля ушли уже и Фолланд с Головиным, а “Монако” хладнокровно доиграл по счёту, не дав хозяевам и шанса сократить отставание.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Спарта (Прага) Монако
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Джан Мурадов (Придеснянськ)
03.08.2021 в 22:03
От вже суперник Генка визначився
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...