Отбор к ЛЧ. ПСВ – Митьюлланд 3:0. Лёгкая пробежка для Гётце и компании

Лига Чемпионов, отбор

3-й раунд, 1-й матч

3 августа. “ПСВ-Стадион”, Эйндховен

ПСВ – Митьюлланд 3:0

Голы: Мадуэке (19), Гётце (29), Гакпо (32)

ПСВ: Дроммел – Макс, Обиспо, Рамальо, Мвене (Тезе, 70) – ван Гинкел (Преппер, 70), Гётце, Сангаре – Гакпо (Вертессен, 86), Захави, Мадуэке (Брума, 90+2)

Митьюлланд: Лоссль – Николайсен, Святченко, Нвадике – Паулиньо (Дюр, 82), Шарлес (Коолс, 46), Эвандер, Андерссон – Дрейер (Линн, 69), Жуниор Брумадо (Хансен, 69), Мабиль (Исаксен, 57)

Предупреждения: Нвадике (72)

ПСВ фактически гарантировал себе проход в финальный этап квалификации Лиги Чемпионов, разгромив “Митьюлланд” на своём поле. Первая игра в Эйндховене обернулась легкой пробежкой для хозяев, сделав матч в Дании простой формальностью. Могла стать и прогулкой, но интенсивный стиль наставника Рогера Шмидта просто не подразумевает столь низких оборотов.

Результат был сделан в первые полчаса с небольшим. В этот отрезок ПСВ играл на максимальных мощностях, и отправил в ворота соперника три мяча. Начал разгром Мадуэке. Инсайд мощно пробил издали прямо в дальний угол Лоссля, не оставив тому шансов. Через 10 минут центрбек Рамальо отдал феноменальную передачу через всё поле в духе Маттса Хуммельса, Гётце здорово принял на грудь и с рикошетом от защитника удвоил перевес Эйндховена. Довершил картину Гакпо, завершил выверенную атаку ПСВ ударом по пустым воротам после изящной скидки Захави пяткой.

Во второй половине ПСВ мог забивать и четвертый, но особо на этом не настаивал. Все трое отличившихся при качественной реализации могли вполне оформить и по дублю, а Захави так в итоге и не нашёл свой мяч, хотя отчаянно старался для этого все 90 минут. Не стремясь хоронить “Митьюлланд”, хозяева всё же существенно их ограничили, не позволив датчанам за всю игру ни разу пробить в створ ворот Дроммела.

В итоге 3:0. ПСВ может потихоньку думать о следующем этапе, где им в соперниках светит “Бенфика” или московский “Спартак”. Хотя можно не сомневаться, что “Митьюлланду” будет непросто и в ответном противостоянии.