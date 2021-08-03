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Отбор к ЛЧ. ПСВ – Митьюлланд 3:0. Лёгкая пробежка для Гётце и компании
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Фото: Faisal HQ, автор – неизвестен
Лига Чемпионов, отбор
3-й раунд, 1-й матч
3 августа. “ПСВ-Стадион”, Эйндховен
ПСВ – Митьюлланд 3:0
Голы: Мадуэке (19), Гётце (29), Гакпо (32)
ПСВ: Дроммел – Макс, Обиспо, Рамальо, Мвене (Тезе, 70) – ван Гинкел (Преппер, 70), Гётце, Сангаре – Гакпо (Вертессен, 86), Захави, Мадуэке (Брума, 90+2)
Митьюлланд: Лоссль – Николайсен, Святченко, Нвадике – Паулиньо (Дюр, 82), Шарлес (Коолс, 46), Эвандер, Андерссон – Дрейер (Линн, 69), Жуниор Брумадо (Хансен, 69), Мабиль (Исаксен, 57)
Предупреждения: Нвадике (72)
ПСВ фактически гарантировал себе проход в финальный этап квалификации Лиги Чемпионов, разгромив “Митьюлланд” на своём поле. Первая игра в Эйндховене обернулась легкой пробежкой для хозяев, сделав матч в Дании простой формальностью. Могла стать и прогулкой, но интенсивный стиль наставника Рогера Шмидта просто не подразумевает столь низких оборотов.
Результат был сделан в первые полчаса с небольшим. В этот отрезок ПСВ играл на максимальных мощностях, и отправил в ворота соперника три мяча. Начал разгром Мадуэке. Инсайд мощно пробил издали прямо в дальний угол Лоссля, не оставив тому шансов. Через 10 минут центрбек Рамальо отдал феноменальную передачу через всё поле в духе Маттса Хуммельса, Гётце здорово принял на грудь и с рикошетом от защитника удвоил перевес Эйндховена. Довершил картину Гакпо, завершил выверенную атаку ПСВ ударом по пустым воротам после изящной скидки Захави пяткой.
Во второй половине ПСВ мог забивать и четвертый, но особо на этом не настаивал. Все трое отличившихся при качественной реализации могли вполне оформить и по дублю, а Захави так в итоге и не нашёл свой мяч, хотя отчаянно старался для этого все 90 минут. Не стремясь хоронить “Митьюлланд”, хозяева всё же существенно их ограничили, не позволив датчанам за всю игру ни разу пробить в створ ворот Дроммела.
В итоге 3:0. ПСВ может потихоньку думать о следующем этапе, где им в соперниках светит “Бенфика” или московский “Спартак”. Хотя можно не сомневаться, что “Митьюлланду” будет непросто и в ответном противостоянии.
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